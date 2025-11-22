Reviven escena del polémico beso de Brad Pitt y Kirsten Dunst cuando era niña y vuelve a causar indignación en redes

Reviven escena del beso de Brad Pitt y Kirsten Dunst cuando era niña y causa indignación en redes

Brad Pitt, ícono del cine hollywoodense, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que usuarios revivieran la polémica escena del beso con Kirsten Dunst en la cinta Entrevista con el vampiro.

El clip, que se viralizó en TikTok e Instagram, recopila varios momentos de la carrera del actor que muchos espectadores consideran "inapropiados" o directamente inaceptables según los estándares actuales de la industria cinematográfica, debido a la diferencia de edad del actor

Entre las imágenes más destacadas está el beso en pantalla con Dunst, quien era apenas una niña durante la filmación de la película basada en la novela de Anne Rice.

También se incluye una escena sexual grabada en Dallas cuando Pitt tenía 24 años y la actriz involucrada 14, así como su relación mediática con Juliette Lewis, de 17 años, mientras él contaba con 27.

Kirsten Dunst con 11 años dio su primer beso en esta película. El beso fue con Brad Pitt quien tenía 29 años!! Ella guarda un momento horrible de ese recuerdo. https://t.co/ZlehkudAd7 pic.twitter.com/HwbAvvHEUx — Araknne (@Araknne1) May 24, 2025

Por supuesto, el video provocó una ola de comentarios críticos en redes. “Parece claramente incorrecto dirigir a un actor de 31 años para que se bese con una niña de 11 años en pantalla”, escribió un usuario. Otro añadió: “Totalmente innecesario para la escena”.

A pesar de la polémica, ninguno de estos incidentes ha derivado en acusaciones legales, y Pitt nunca ha sido formalmente señalado por conducta sexual inapropiada en estas situaciones.

Sin embargo, en una entrevista de 1994, Kirsten Dunst confesó que “odió” realizar aquella escena del beso con Brad Pitt, pues le resultó incómoda al considerarlo casi como un hermano.