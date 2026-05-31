Brad Pitt enfrenta demanda por el nombre de su marca de skincare Beau Domaine

La empresa solicita una indemnización superior a los 75 mil dólares, además de que se impida a la firma vinculada al actor continuar utilizando el nombre Beau Domaine en futuros productos.

Brad Pitt (GARETH CATTERMOLE/Gareth Cattermole/Getty Images)

​¿Qué vende la empresa que demandó a Brad Pitt?

Fundada en 2020 en Malibú, Beau D. se dio a conocer por comercializar ‘D. Cream’, un producto enfocado en el cuidado íntimo masculino que promete hidratar y mejorar la apariencia de la piel mediante una fórmula elaborada con ingredientes herbales y extractos naturales.

La marca también ha llamado la atención por su estrategia publicitaria poco convencional. Entre los elementos más comentados se encuentra el diseño de su sitio web, que incorpora detalles humorísticos como un cursor con forma de espermatozoide.

Brad Pitt (Getty Images)

¿Por qué demandaron a Brad Pitt?

Según la demanda, el conflicto surgió después de que la línea de cuidado facial de Brad Pitt modificara su nombre original, Le Domaine, para adoptar la denominación Beau Domaine.