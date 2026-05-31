Brad Pitt enfrenta demanda por el nombre de su marca de skincare Beau Domaine

El actor Brad Pitt enfrenta una nueva disputa legal relacionada con su marca de cuidado de la piel, luego de que una empresa estadounidense lo demandara por presunta infracción de marca registrada.
De acuerdo con diversos reportes, la compañía Beau D., especializada en productos de cuidado íntimo masculino, presentó una demanda en California al considerar que el nombre de la línea de skincare del actor, Beau Domaine, es demasiado similar al suyo y podría generar confusión entre los consumidores.
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La empresa solicita una indemnización superior a los 75 mil dólares, además de que se impida a la firma vinculada al actor continuar utilizando el nombre Beau Domaine en futuros productos.
¿Qué vende la empresa que demandó a Brad Pitt?
Fundada en 2020 en Malibú, Beau D. se dio a conocer por comercializar ‘D. Cream’, un producto enfocado en el cuidado íntimo masculino que promete hidratar y mejorar la apariencia de la piel mediante una fórmula elaborada con ingredientes herbales y extractos naturales.
La marca también ha llamado la atención por su estrategia publicitaria poco convencional. Entre los elementos más comentados se encuentra el diseño de su sitio web, que incorpora detalles humorísticos como un cursor con forma de espermatozoide.
¿Por qué demandaron a Brad Pitt?
Según la demanda, el conflicto surgió después de que la línea de cuidado facial de Brad Pittmodificara su nombre original, Le Domaine, para adoptar la denominación Beau Domaine.
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Los representantes de Beau D. sostienen que la similitud entre ambas marcas podría afectar su identidad comercial y generar confusión dentro del mercado de productos de cuidado personal. Asimismo, aseguran que intentaron resolver el desacuerdo de forma privada antes de recurrir a los tribunales.
Hasta el momento, ni el actor ni los responsables de Beau Domaine han emitido comentarios públicos sobre el caso.
La apuesta de Brad Pitt en el mundo de la belleza
Brad Pittlanzó su marca de skincare en 2022 en colaboración con la familia Perrin, reconocida por su trayectoria en la industria vinícola de Francia.
La firma desarrolla productos enfocados en el cuidado antiedad y utiliza ingredientes derivados de variedades de uva como Grenache, Syrah y Mourvèdre, combinados con otros activos para el cuidado de la piel.
Además, el proyecto está estrechamente vinculado a Château Miraval, la propiedad vitivinícola del actor, que en los últimos años también ha estado involucrada en diversos litigios relacionados con su exesposa, Angelina Jolie.