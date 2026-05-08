Angelina Jolie deja California y vende la icónica casa donde crió a sus hijos tras su divorcio de Brad Pitt

Así es la mansión donde Angelina Jolie crió a sus hijos

La propiedad, construida en 1913 y adquirida originalmente por el legendario cineasta Cecil B. DeMille en 1916, se encuentra dentro de Laughlin Park, una de las zonas privadas más exclusivas de Los Ángeles.

La residencia ocupa un terreno privado de más de dos acres y cuenta con cerca de 11 mil pies cuadrados habitables. Incluye seis habitaciones, diez baños y múltiples estructuras independientes, entre ellas una casa de huéspedes, estudio, gimnasio, casa de té y una casa de piscina.

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También tiene detalles únicos como una treehouse escondida y vistas panorámicas hacia las Hollywood Hills y el Griffith Observatory.

Angelina Jolie compró la propiedad en 2017 por 24.5 millones de dólares, poco después de iniciar su proceso de divorcio con Brad Pitt. Desde entonces, la mansión se convirtió en el hogar principal donde vivió junto a sus seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne.

Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Vivienne Jolie-Pitt, Maddox Jolie-Pitt y Knox Jolie-Pitt en la premier de la película Eternals. (Tim P. Whitby/Tim P. Whitby/Getty Images)

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, la actriz realizó renovaciones discretas en la propiedad antes de comenzar a mostrarla a compradores precalificados.