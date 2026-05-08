Angelina Jolie deja California y vende la icónica casa donde crió a sus hijos tras su divorcio de Brad Pitt

La residencia salió al mercado por 29.85 millones de dólares y marca el posible inicio de una nueva etapa para la actriz, quien desde hace años ha expresado su deseo de irse de California una vez que sus hijos menores alcanzaran la mayoría de edad.
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Así es la mansión donde Angelina Jolie crió a sus hijos
La propiedad, construida en 1913 y adquirida originalmente por el legendario cineasta Cecil B. DeMille en 1916, se encuentra dentro de Laughlin Park, una de las zonas privadas más exclusivas de Los Ángeles.
La residencia ocupa un terreno privado de más de dos acres y cuenta con cerca de 11 mil pies cuadrados habitables. Incluye seis habitaciones, diez baños y múltiples estructuras independientes, entre ellas una casa de huéspedes, estudio, gimnasio, casa de té y una casa de piscina.
También tiene detalles únicos como una treehouse escondida y vistas panorámicas hacia las Hollywood Hills y el Griffith Observatory.
Angelina Jolie compró la propiedad en 2017 por 24.5 millones de dólares, poco después de iniciar su proceso de divorcio con Brad Pitt. Desde entonces, la mansión se convirtió en el hogar principal donde vivió junto a sus seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne.
De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, la actriz realizó renovaciones discretas en la propiedad antes de comenzar a mostrarla a compradores precalificados.
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La nueva etapa de Angelina Jolie
La decisión de vender llega después de años de restricciones relacionadas con su acuerdo de divorcio. En entrevistas anteriores, Jolie explicó que debía permanecer en California mientras sus hijos menores fueran menores de edad.
Ahora, con Knox y Vivienne próximos a cumplir 18 años en julio de 2026, fuentes cercanas aseguran que la actriz planea pasar más tiempo en Cambodia, país con el que mantiene un fuerte vínculo humanitario y familiar, además de utilizar su apartamento en New York City como residencia temporal.
La noticia también coincide con un reciente avance legal en la disputa entre Jolie y Brad Pitt por el viñedo francés Château Miraval. El pasado 5 de mayo, un juez de California falló a favor de la actriz al determinar que no está obligada a entregar ciertos correos electrónicos privados vinculados al caso. (people.com )
Aunque la batalla legal continúa, no existen indicios de que la venta de la mansión esté relacionada directamente con el proceso judicial. Mientras tanto, Jolie mantiene un perfil bajo y continúa enfocada en sus proyectos de cine, labores humanitarias y la vida junto a sus hijos.