Brad Pitt exige millonaria cantidad a Angelina Jolie en nueva batalla por el viñedo en Francia

En un nuevo giro dentro de la prolongada disputa legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie, documentos judiciales revelan que el actor ha solicitado formalmente daños por US $35 millones tras acusar a Jolie de vender sin su consentimiento su participación en el viñedo francés Château Miraval.

Parte del litigio gira en torno a un acuerdo que ambos habrían pactado, en el cual ninguno podría vender su parte sin la aprobación del otro.

Según los documentos judiciales, Pitt afirma que Jolie vendió su participación en el negocio sin ofrecerle el derecho de negociar que él asegura existía, lo que, a su juicio, constituye un incumplimiento del acuerdo original entre ambos.

Chateau Miraval,el viñedo donde Angelina Jolie y Brad Pitt se casaron. (The Grosby Group)

La demanda de Pitt sostiene que él invirtió una parte del capital y esfuerzo necesario para posicionar el vino Miraval, y que la venta ejecutada por Jolie lo dejó en desventaja financiera. Según los documentos, el actor exige que esa transacción sea declarada nula o que se le compense por la pérdida sufrida, calculada inicialmente en 35 millones de dólares.

Por su parte, Angelina Jolie ha presentado una contrademanda multimillonaria que reclama hasta 250 millones, acusando a Pitt de “acciones ilegales y maliciosas”.Brad Pitt exige millonaria cantidad a Angelina Jolie en nueva batalla por el viñedo en Francia