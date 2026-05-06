Angelina Jolie suma una victoria en la disputa legal con Brad Pitt por su viñedo en Francia

Angelina Jolie obtuvo una victoria legal en su disputa con su exesposo Brad Pitt , luego de que un juez rechazara una solicitud para acceder a sus comunicaciones privadas. El lunes, un tribunal de Los Ángeles negó la petición del equipo legal del actor, que buscaba que la intérprete entregara 22 mensajes relacionados con el conflicto entre ambos por la bodega de 500 millones de dólares, Château Miraval.
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Los abogados de Angelina Jolie argumentaron que esos documentos están protegidos por el secreto profesional, postura que fue respaldada por la jueza Ciny Pánuco.
En su resolución, la jueza señaló que Brad Pitt "no ha cumplido con su obligación" de demostrar que las comunicaciones no estaban protegidas. Aunque también dejó abierta la posibilidad de que "una mayor investigación podría revelar hechos adicionales que podrían refutar" las afirmaciones de Jolie, aclaró que el actor no lo ha hecho según consta en los registros actuales.
El fallo también confirmó una decisión previa de un tribunal de apelaciones que ya había bloqueado la entrega de los mensajes. Sin embargo, la jueza rechazó la solicitud de Jolie de imponer sanciones económicas por más de 33 mil dólares, al considerar que la postura de Pitt "no carecía de una justificación sustancial".
Tras la decisión, el abogado de la actriz, Paul Murphy, declaró: "Esta es una victoria importante para la señora Jolie", y calificó la actuación de Pitt como “totalmente extralimitada al intentar acceder a documentos claramente privilegiados”. Además, señaló que "esto forma parte del patrón del señor Pitt de exigir control sobre todo lo relacionado con Angelina, incluyendo sus comunicaciones con sus propios abogados. Nos complace enormemente que tanto el Tribunal de Apelaciones como el tribunal de primera instancia hayan puesto fin a esta práctica".
Por su parte, una fuente cercana a Pitt comentó: "El juez permitió que el equipo de Pitt revisara la decisión a medida que se presentaran nuevas pruebas. Es notable cómo Jolie ha ocultado tantos documentos por considerarlos confidenciales. Esto es solo una parte de las pruebas del caso".
El origen del conflicto entre Angelina Jolie y Brad Pitt
La disputa legal por la bodega Château Miraval comenzó en 2022, cuando Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por vender su participación a Tenute del Mondo, parte del Grupo Stoli. Según el actor, ambos tenían un acuerdo previo para no vender sin el consentimiento del otro, algo que Jolie negó. En respuesta, la actriz presentó una contrademanda, acusándolo de haber estado “librando una guerra vengativa” en su contra.
El equipo legal de Jolie también ha sostenido que Pitt se negó a comprar su parte porque ella no quiso firmar un acuerdo de confidencialidad "diseñado para obligarla a guardar silencio sobre sus abusos y el encubrimiento". Esta afirmación hace referencia a un incidente ocurrido en 2016 durante un vuelo privado, en el que, según denuncias, el actor habría tenido un comportamiento agresivo con su familia. Pitt no fue acusado tras las investigaciones, y Jolie no presentó cargos en ese momento.
Más adelante, documentos judiciales revelaron que Pitt reclama 35 millones de dólares por daños y perjuicios tras la venta realizada en 2021. Como parte del caso, el 29 de octubre de 2025 su equipo presentó comunicaciones entre ambas partes relacionadas con la operación.
En uno de esos correos, fechado en noviembre de 2023, los abogados de Jolie respondieron a las acusaciones del actor: "La naturaleza onerosa de cualquier proceso de producción es responsabilidad del propio señor Pitt: está demandando a la señora Jolie por 35 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios". Y añadieron: "Como resultado, tiene que asumir el gasto de producir los documentos que demostrarán (o no demostrarán) dichos daños".
Otro correo, de octubre de 2023, señala que el actor estaba buscando una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por las operaciones en curso de Miraval. En ese mismo intercambio, el equipo de Jolie también mencionó "la continua negativa de Pitt a presentar documentos relacionados con los motivos por los que necesitaba su acuerdo de confidencialidad de cuatro años que cubría su mala conducta personal”, y aseguró que esas pruebas “son clave para el fondo de nuestro caso y deben ser presentadas”.
Por su parte, los abogados de Pitt han argumentado previamente que, meses después de la venta, el equipo de Jolie propuso una cláusula de no desprestigio mutuo aún más amplia en el marco de su proceso de divorcio.