Angelina Jolie suma una victoria en la disputa legal con Brad Pitt por su viñedo en Francia

Angelina Jolie obtiene una victoria en el caso del viñedo que comparte con Brad Pitt

Los abogados de Angelina Jolie argumentaron que esos documentos están protegidos por el secreto profesional, postura que fue respaldada por la jueza Ciny Pánuco.

Angelina Jolie y Brad Pitt (Getty Images)

En su resolución, la jueza señaló que Brad Pitt "no ha cumplido con su obligación" de demostrar que las comunicaciones no estaban protegidas. Aunque también dejó abierta la posibilidad de que "una mayor investigación podría revelar hechos adicionales que podrían refutar" las afirmaciones de Jolie, aclaró que el actor no lo ha hecho según consta en los registros actuales.

El fallo también confirmó una decisión previa de un tribunal de apelaciones que ya había bloqueado la entrega de los mensajes. Sin embargo, la jueza rechazó la solicitud de Jolie de imponer sanciones económicas por más de 33 mil dólares, al considerar que la postura de Pitt "no carecía de una justificación sustancial".

Angelina Jolie y Brad Pitt. (Getty Images)

Tras la decisión, el abogado de la actriz, Paul Murphy, declaró: "Esta es una victoria importante para la señora Jolie", y calificó la actuación de Pitt como “totalmente extralimitada al intentar acceder a documentos claramente privilegiados”. Además, señaló que "esto forma parte del patrón del señor Pitt de exigir control sobre todo lo relacionado con Angelina, incluyendo sus comunicaciones con sus propios abogados. Nos complace enormemente que tanto el Tribunal de Apelaciones como el tribunal de primera instancia hayan puesto fin a esta práctica".

Por su parte, una fuente cercana a Pitt comentó: "El juez permitió que el equipo de Pitt revisara la decisión a medida que se presentaran nuevas pruebas. Es notable cómo Jolie ha ocultado tantos documentos por considerarlos confidenciales. Esto es solo una parte de las pruebas del caso".