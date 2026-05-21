Benito Antonio: Así es la colección de Bad Bunny para Zara

Así luce BENITO ANTONIO, la nueva colección de Zara.

La colección de BENITO ANTONIO ya se encuentra disponible en la página oficial de Zara y en tiendas seleccionadas, y nosotros te mostramos algunos de los looks más cool de esta icónica colaboración junto a Bad Bunny.

El lado más casual y relax de la colección

Con un estilo más relajado y muy effortless, Zara nos presenta este look que apuesta por los básicos oversized en tonos neutros, donde una hoodie y jeans acampanados son los protagonistas para reflejar el lado más cool y auténtico de Bad Bunny para crear un look cómodo y lleno de estilo.

La colección de Benito Antonio refleja a la perfección esa estética effortless y llena de estilo que caracteriza a Bad Bunny. (Benito Antonio Collection,$1,399, Jeans acampanados, Playera,$599, efecto revés lavado y Hoodie crop,$1,399, fit zipper. www.zara.com)

El lado más minimalista y effortless de BENITO ANTONIO

El lado minimalista y sofisticado de Bad Bunny no podría faltar en esta colección y este look en tonos neutros y de siluetas relajadas nos muestra el lado más cómodo y clásico que también ha definido al universo creativo del cantante y que ya puede ser parte de nuestro día a día.

Este look con tonos neutros y siluetas relajadas es ideal si lo que buscas es una referencia del estilo minimalista y effortless de Bad Bunny (Benito Antonio Collection,$1,599, Suéter relax fit 100% lino, Pantalón relaxed,$1,399, fit bolsillo carpintero, playera slim,$549 cropped fit y Bolsa hombro,$749, tejido. www.zara.com)

Un look con toda la esencia de Bad Bunny

Sin duda este es uno de nuestros looks favoritos, con esta combinación de colores y prints a través de piezas relajadas como este traje de baño y una camiseta cropped que nos muestran el lado más divertido y que ha capturado en su totalidad la esencia de Bad Bunny para convertir a la creaticidad en el verdadero protagonista de este look.

Este look lleno de color y con ese toque creativo sin duda nos refleja el lado más divertido de Bad Bunny (Benito Antonio Collection, Traje de baño,$999, medio patchwork, Playera cropped fit,$699,manga larga, Bolsa shopper ,$999,tejida y Gorra,$699, orejeras. www.zara.com)

El look más effortless y fresh de BENITO ANTONIO

Este look nos muestra el lado más fresh de Benito con estas piezas oversize que combinan a la perfección el tono vibrante del verde con un tono pastel rosa y detalles en rojo para mostrarnos un estilo auténtico, cómodo y muy effortless que lo hace perfecto para esos días de verano.

Este look nos muestra el lado más fresh y effortless de BENITO ANTONIO, que lo hace perfecto para el verano (Benito Antonio Collection, Polo cropped fit,$999, algodón, Camisa cuadros,$1,099, algodón - lino, Playera slim,$549, cropped fit y Shorts satinados,$849, contraste. www.zara.com)

EL look más casual y chic de BENITO ANTONIO

Este look nos muestra el estilo más sencillo y effortless de la colección, styleando unos jeans relaxed con una playera slim clásica en tono rojo para crear un look minimalista, pero con esa vibe relajada y fresca que ha reflejado a la perfección el estilo más casual y auténtico de Bad Bunny.

Este look ha capturado el lado más sencillo y relajado de Benito y nos inspira para llevarlo con total estilo (Benito Antonio Collection, Playera slim fit,$699, rib contraste y Pantalón relaxed fit, $1,399, bolsillo carpintero. www.zara.com)

Con esta colección nos ha quedado claro que la inspiración de Bad Bunny por su identidad, raíces y su lado más creativo le ha permitido convertir a su música y estilo en una poderosa forma de expresión para posicionarlo como una de las referencias de la moda, música y street style más influyentes de la actualidad.