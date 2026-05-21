Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Benito Antonio: Así es la colección de Bad Bunny para Zara

Con piezas que van desde la sastrería hasta básicos oversize, Zara le dice ¡hola! a BENITO ANTONIO
jue 21 mayo 2026 01:17 PM
(Obligatorio)
BENITO ANTONIO es una colección que nace del universo creativo y el estilo personal de Bad Bunny para reflejar de una manera más auténtica su esencia e identidad en la industria de la moda. (Vía STILLZ)

Zara y Bad Bunny han hecho oficial su colaboración en conjunto con el lanzamiento de BENITO ANTONIO, que ya se encuentra disponible desde este 21 de mayo y que sin duda ha reflejado el estilo y personalidad de Bad Bunny, haciendo de cada pieza una extensión única de su universo creativo y que ya queremos tener en nuestro closet.

Siendo una colección que ya esperábamos después de ver los looks que se crearon junto a la firma para dos de los momentos clave en la carrera de Bad Bunny, como lo fue el Apple Music Super Bowl LX Halftime Show el pasado 8 de febrero, donde fue el primer artista latino masculino en encabezar el show, y la Met Gala de este año para presentar una colección que nos ha conquistado al capturar la esencia única que lo ha convertido en una de nuestras referencias de estilo favoritas.

Publicidad

BENITO ANTONIO: el reflejo del universo creativo de Bad Bunny en Zara

Esta colección fue creada junto al director creativo de Zara, Janthony Oliveras, con una idea clara en mente: capturar tanto la esencia como el estilo que lo ha definido y convertido en una de las referencias de estilo más influyentes en la industria de la música y de la moda para presentar una colección de 150 piezas donde los detalles, las siluetas, los colores y los gráficos se unen en diseños de sastrería, básicos oversize y piezas de verano, para unir al universo creativo de Bad Bunny con la visión creativa que tanto amamos de Zara.

“Hay algo muy especial en esta colaboración y es la unión de dos mundos hispanohablantes, y Zara nos da la oportunidad de llevar eso a todos lados, siendo accesible para todos. Quiero que la gente se sienta parte de un sueño y que entiendan que ser simple no es ser aburrido. - Así describe a esta colaboración Janthony Oliveras, director creativo de Zara.

Benito x Zara.jpg
El rol de Janthony Oliveras para esta colección se centró en llevar el estilo actual de Benito a una colección, no el del año pasado, ni el del año que viene, sino el de ahora. (Vía Zara )

Y es que la identidad visual de BENITO ANTONIO está inspirada por pequeños detalles que siempre han formado parte de su universo, como los postes eléctricos, la infraestructura urbana, las texturas artesanales y esos detalles únicos de la vida diaria puertorriqueña, y que el cantante ha compartido con su público de forma más directa a través de su último álbum, DeBÍ TiRAR MáS FOToS con la finalidad de mostrar la belleza de la cultura latina así como de Puerto Rico.

Publicidad

Así luce BENITO ANTONIO, la nueva colección de Zara.

La colección de BENITO ANTONIO ya se encuentra disponible en la página oficial de Zara y en tiendas seleccionadas, y nosotros te mostramos algunos de los looks más cool de esta icónica colaboración junto a Bad Bunny.

El lado más casual y relax de la colección

Con un estilo más relajado y muy effortless, Zara nos presenta este look que apuesta por los básicos oversized en tonos neutros, donde una hoodie y jeans acampanados son los protagonistas para reflejar el lado más cool y auténtico de Bad Bunny para crear un look cómodo y lleno de estilo.

Look 3 M.jpg
La colección de Benito Antonio refleja a la perfección esa estética effortless y llena de estilo que caracteriza a Bad Bunny. (Benito Antonio Collection,$1,399, Jeans acampanados, Playera,$599, efecto revés lavado y Hoodie crop,$1,399, fit zipper. www.zara.com)

El lado más minimalista y effortless de BENITO ANTONIO

El lado minimalista y sofisticado de Bad Bunny no podría faltar en esta colección y este look en tonos neutros y de siluetas relajadas nos muestra el lado más cómodo y clásico que también ha definido al universo creativo del cantante y que ya puede ser parte de nuestro día a día.

Look 5 M.jpg
Este look con tonos neutros y siluetas relajadas es ideal si lo que buscas es una referencia del estilo minimalista y effortless de Bad Bunny (Benito Antonio Collection,$1,599, Suéter relax fit 100% lino, Pantalón relaxed,$1,399, fit bolsillo carpintero, playera slim,$549 cropped fit y Bolsa hombro,$749, tejido. www.zara.com)

Un look con toda la esencia de Bad Bunny

Sin duda este es uno de nuestros looks favoritos, con esta combinación de colores y prints a través de piezas relajadas como este traje de baño y una camiseta cropped que nos muestran el lado más divertido y que ha capturado en su totalidad la esencia de Bad Bunny para convertir a la creaticidad en el verdadero protagonista de este look.

Look 2 M .jpg
Este look lleno de color y con ese toque creativo sin duda nos refleja el lado más divertido de Bad Bunny (Benito Antonio Collection, Traje de baño,$999, medio patchwork, Playera cropped fit,$699,manga larga, Bolsa shopper ,$999,tejida y Gorra,$699, orejeras. www.zara.com)

El look más effortless y fresh de BENITO ANTONIO

Este look nos muestra el lado más fresh de Benito con estas piezas oversize que combinan a la perfección el tono vibrante del verde con un tono pastel rosa y detalles en rojo para mostrarnos un estilo auténtico, cómodo y muy effortless que lo hace perfecto para esos días de verano.

Look 4 W.jpg
Este look nos muestra el lado más fresh y effortless de BENITO ANTONIO, que lo hace perfecto para el verano (Benito Antonio Collection, Polo cropped fit,$999, algodón, Camisa cuadros,$1,099, algodón - lino, Playera slim,$549, cropped fit y Shorts satinados,$849, contraste. www.zara.com)

EL look más casual y chic de BENITO ANTONIO

Este look nos muestra el estilo más sencillo y effortless de la colección, styleando unos jeans relaxed con una playera slim clásica en tono rojo para crear un look minimalista, pero con esa vibe relajada y fresca que ha reflejado a la perfección el estilo más casual y auténtico de Bad Bunny.

(Obligatorio)
Este look ha capturado el lado más sencillo y relajado de Benito y nos inspira para llevarlo con total estilo (Benito Antonio Collection, Playera slim fit,$699, rib contraste y Pantalón relaxed fit, $1,399, bolsillo carpintero. www.zara.com)

Con esta colección nos ha quedado claro que la inspiración de Bad Bunny por su identidad, raíces y su lado más creativo le ha permitido convertir a su música y estilo en una poderosa forma de expresión para posicionarlo como una de las referencias de la moda, música y street style más influyentes de la actualidad.

Publicidad

Tags

Zara Bad Bunny colaboraciones moda

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Mayo Quien.jpg

Publicidad