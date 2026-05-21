Benito Antonio: Así es la colección de Bad Bunny para Zara

Zara y Bad Bunny han hecho oficial su colaboración en conjunto con el lanzamiento de BENITO ANTONIO, que ya se encuentra disponible desde este 21 de mayo y que sin duda ha reflejado el estilo y personalidad de Bad Bunny, haciendo de cada pieza una extensión única de su universo creativo y que ya queremos tener en nuestro closet.
Siendo una colección que ya esperábamos después de ver los looks que se crearon junto a la firma para dos de los momentos clave en la carrera de Bad Bunny, como lo fue el Apple Music Super Bowl LX Halftime Showel pasado 8 de febrero, donde fue el primer artista latino masculino en encabezar el show, y la Met Gala de este año para presentar una colección que nos ha conquistado al capturar la esencia única que lo ha convertido en una de nuestras referencias de estilo favoritas.
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BENITO ANTONIO: el reflejo del universo creativo de Bad Bunny en Zara
Esta colección fue creada junto al director creativo de Zara, Janthony Oliveras, con una idea clara en mente: capturar tanto la esencia como el estilo que lo ha definido y convertido en una de las referencias de estilo más influyentes en la industria de la música y de la moda para presentar una colección de 150 piezas donde los detalles, las siluetas, los colores y los gráficos se unen en diseños de sastrería, básicos oversize y piezas de verano, para unir al universo creativo de Bad Bunny con la visión creativa que tanto amamos de Zara.
“Hay algo muy especial en esta colaboración y es la unión de dos mundos hispanohablantes, y Zara nos da la oportunidad de llevar eso a todos lados, siendo accesible para todos. Quiero que la gente se sienta parte de un sueño y que entiendan que ser simple no es ser aburrido. - Así describe a esta colaboración Janthony Oliveras, director creativo de Zara.
Y es que la identidad visual de BENITO ANTONIO está inspirada por pequeños detalles que siempre han formado parte de su universo, como los postes eléctricos, la infraestructura urbana, las texturas artesanales y esos detalles únicos de la vida diaria puertorriqueña, y que el cantante ha compartido con su público de forma más directa a través de su último álbum, DeBÍ TiRAR MáS FOToS con la finalidad de mostrar la belleza de la cultura latina así como de Puerto Rico.
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Así luce BENITO ANTONIO, la nueva colección de Zara.
La colección de BENITO ANTONIO ya se encuentra disponible en la página oficial de Zara y en tiendas seleccionadas, y nosotros te mostramos algunos de los looks más cool de esta icónica colaboración junto a Bad Bunny.
El lado más casual y relax de la colección
Con un estilo más relajado y muy effortless, Zara nos presenta este look que apuesta por los básicos oversized en tonos neutros, donde una hoodie y jeans acampanados son los protagonistas para reflejar el lado más cool y auténtico de Bad Bunny para crear un look cómodo y lleno de estilo.
El lado más minimalista y effortless de BENITO ANTONIO
El lado minimalista y sofisticado de Bad Bunny no podría faltar en esta colección y este look en tonos neutros y de siluetas relajadas nos muestra el lado más cómodo y clásico que también ha definido al universo creativo del cantante y que ya puede ser parte de nuestro día a día.
Un look con toda la esencia de Bad Bunny
Sin duda este es uno de nuestros looks favoritos, con esta combinación de colores y prints a través de piezas relajadas como este traje de baño y una camiseta cropped que nos muestran el lado más divertido y que ha capturado en su totalidad la esencia de Bad Bunny para convertir a la creaticidad en el verdadero protagonista de este look.
El look más effortless y fresh de BENITO ANTONIO
Este look nos muestra el lado más fresh de Benito con estas piezas oversize que combinan a la perfección el tono vibrante del verde con un tono pastel rosa y detalles en rojo para mostrarnos un estilo auténtico, cómodo y muy effortless que lo hace perfecto para esos días de verano.
EL look más casual y chic de BENITO ANTONIO
Este look nos muestra el estilo más sencillo y effortless de la colección, styleando unos jeans relaxed con una playera slim clásica en tono rojo para crear un look minimalista, pero con esa vibe relajada y fresca que ha reflejado a la perfección el estilo más casual y auténtico de Bad Bunny.
Con esta colección nos ha quedado claro que la inspiración de Bad Bunny por su identidad, raíces y su lado más creativo le ha permitido convertir a su música y estilo en una poderosa forma de expresión para posicionarlo como una de las referencias de la moda, música y street style más influyentes de la actualidad.