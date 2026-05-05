Bad Bunny impacta en la Met Gala 2026: el poderoso significado detrás de su look envejecido

El significado detrás look de Bad Bunny en la Met Gala 2026

La impactante caracterización no fue casual, Bad Bunny interpretó una versión anciana de sí mismo como parte de una reflexión sobre el envejecimiento y la forma en que la moda suele ignorar a los cuerpos mayores.

El look fue realizado con prótesis hiperrealistas creadas por el reconocido maquillista Mike Marino, especialista en efectos especiales de Hollywood, quien trabajó detalles como manchas, líneas de expresión y cabello completamente gris.

Bad Bunny (Getty Images)

La edición 2026 de la Met Gala estuvo inspirada en “Costume Art”, la nueva exposición del museo centrada en el cuerpo como una forma de expresión artística. Dentro de esa narrativa, Bad Bunny llevó el concepto hacia el tema del paso del tiempo y la invisibilidad de la vejez en la industria de la moda.

El bastón y la postura encorvada no solo funcionaron como accesorios teatrales. También reforzaron la idea de vulnerabilidad física, mientras el cantante caminaba lentamente por la alfombra del museo neoyorquino, completamente metido en personaje.

El atuendo incluyó un esmoquin negro diseñado en colaboración con Zara y un enorme lazo inspirado en diseños clásicos del modista Charles James, figura histórica vinculada al Costume Institute.