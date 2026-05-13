La familia Aguilar atraviesa un momento de tristeza tras la muerte de Chancho, una de sus mascotas más queridas. El perrito, de raza pug y de apenas 5 años, perdió la vida luego de sufrir un accidente en una alberca.
Angela Aguilar y su familia despiden a su perrito Chancho
La familia Aguilar confirmó la muerte de su perrito Chancho en un accidente
La noticia de la muerte de Chancho fue dada a conocer a través de la cuenta de Instagram Pugas Aguilar, administrada por la propia familia. Según la publicación, el perrito falleció el pasado fin de semana en la casa que los Aguilar tienen en Houston.
“Este fin de semana falleció Chancho por un accidente en la alberca. Nos duele muchísimo despedirnos de él. Fue un gran compañero para toda la familia, pero sobre todo para mi mamá”, dice la publicación.
“Un verdadero forever puppy. Tenía apenas 5 añitos y sentimos que le faltaba mucho por vivir, pero nos quedamos con la paz de saber que siempre fue un perrito feliz, dormilón, cariñoso y muy amado”, agregaron junto.
Los Aguilar no dieron más detalles sobre el accidente, aunque aseguran claro que Chancho ocupará siempre un lugar muy especial en sus corazones y en la historia de su familia.
“Vamos a extrañar sus ladridos roncos, sus ronquidos, su carita y toda la ternura que traía a la casa. Te queremos siempre, Chancho. Gracias por tanto amor”, agregaron junto a un álbum de fotos de su mascota.
Angela Aguilar reacciona a la muerte del perrito Chancho
Ángela Aguilar también reaccionó a la inesperada muerte de Chancho a través de la publicación compartida en la cuenta de Instagram Pugas Aguilar.
Junto a varias fotografías de la mascota, la esposa de Christian Nodal comentó simplemente: “Chanchito”, acompañado de un emoji de carita llorando y un corazón blanco, reflejando la tristeza por la pérdida del perrito.