Angela Aguilar y su familia despiden a su perrito Chancho

La familia Aguilar confirmó la muerte de su perrito Chancho en un accidente

La noticia de la muerte de Chancho fue dada a conocer a través de la cuenta de Instagram Pugas Aguilar, administrada por la propia familia. Según la publicación, el perrito falleció el pasado fin de semana en la casa que los Aguilar tienen en Houston.

Chancho, el perrito de la familia Aguilar (Instagram)

“Este fin de semana falleció Chancho por un accidente en la alberca. Nos duele muchísimo despedirnos de él. Fue un gran compañero para toda la familia, pero sobre todo para mi mamá”, dice la publicación.

“Un verdadero forever puppy. Tenía apenas 5 añitos y sentimos que le faltaba mucho por vivir, pero nos quedamos con la paz de saber que siempre fue un perrito feliz, dormilón, cariñoso y muy amado”, agregaron junto.