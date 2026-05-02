Las señales de las presuntas diferencias entre Christian Nodal y su familia

Ángela Aguilar acompaña a Christian Nodal en Hermosillo

La presencia de Ángela Aguilar junto a Christian Nodal en Hermosillo fue lo más comentado de la reciente aparición del cantante en Sonora. La cantante acompañó a su esposo a la tierra natal de él en medio de versiones sobre una posible crisis entre ambos. Aunque la pareja no ofreció declaraciones públicas sobre esos rumores, su aparición demostró que por el momento todo esta bien entre ambos.

El cantante también habló sobre lo que considera suyo dentro de su carrera artística. “Hace rato les conté que mi imagen no es mía, mi nombre no es mío, ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre van a ser de ustedes”, dijo ante los asistentes.

Otra de las frases que generó conversación fue: “Y si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes. Los amo con todo mi ser y les doy todo mi respeto y mi amor desde el escenario y así va a ser siempre”.

La frase “la propia sangre” fue relacionada por algunos con rumores sobre un supuesto conflicto con su padre, Jaime González, y conflictos sobre el control de su nombre artístico, imagen comercial y catálogo musical.

Pepe Aguilar habla sobre la violencia y la inseguridad en México (Instagram / Pepe Aguilar)

Aunque se especuló que Nodal hablaba sobre Pepe Aguilar, luego de que circularan versiones sobre la posibilidad de que el padre de Ángela Aguilar pudiera involucrarse en el manejo de su carrera. El propio cantante lo descartó: “No, mi suegro creo que está cien por ciento enfocado en su carrera. Está lejano de ser mánager. De hecho, está desvinculado de Ángela, de Leonardo, los apoyan como disquera”.

Nodal también reconoció que Pepe Aguilar le ha dado orientación, aunque no como representante. “Y aunque no como mánager, creo que sí me ha ayudado mucho con varios consejos en temas sobre todo legales, ya ves que yo tengo problemas con disquera y demás”, declaró.