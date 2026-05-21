Ricky Martin y su equipo están bien tras un ataque con gas lacrimógeno antes del inicio de su concierto en Montenegro

El show debe continuar: tras un susto, la gira ‘Ricky Martin Live’ inicia su etapa europea

La gira Ricky Martin Live contempla presentaciones en distintas ciudades de Europa durante las próximas semanas, además de fechas internacionales adicionales que, según el mismo comunicado, continúan programadas sin modificaciones.

El tour reúne algunos de los mayores éxitos de la carrera del artista, desde temas que definieron el boom latino de finales de los años noventa como “María”, “La Copa de la Vida” y “She Bangs”, hasta canciones más recientes ligadas a su faceta pop y urbana.

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Ricky Martin se ha consolidado como una de las figuras latinas más influyentes de la música global.

Ricky Martin y su equipo están bien tras sufrir un ataque con gas lacrimógeno antes del inicio de su concierto en Montenegro (Instagram / Ricky Martin)

Ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, el cantante puertorriqueño de 54 años también ha desarrollado una sólida presencia en televisión, Broadway y causas filantrópicas, particularmente relacionadas con la protección infantil y los derechos humanos.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre heridos de gravedad relacionados con el incidente ocurrido en Montenegro.

El equipo del cantante tampoco ha detallado cómo logró ingresar el gas lacrimógeno al recinto, aunque se espera que las autoridades locales continúen investigando lo ocurrido.