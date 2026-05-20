Después de años enfrentando titulares, audiencias y especulaciones alrededor de su situación fiscal en España, Shakira parece estar viviendo uno de los momentos de esta larga historia legal. La Audiencia Nacional resolvió a favor de la cantante en un proceso que llevaba cerca de ocho años y que, según distintos reportes, derivaría en la devolución de aproximadamente 70 millones de dólares por impuestos y sanciones cobradas de manera indebida.
Shakira festeja su triunfo contra Hacienda con inesperada indirecta musical
Shakira manda poderoso mensaje tras ganar batalla judicial contra Hacienda
Pero más allá de los documentos legales y las cifras millonarias, fue la reacción de Shakira en redes sociales la que terminó acaparando la atención.
La intérprete apareció en Instagram con una serie de fotografías donde posa sonriente y relajada usando un llamativo conjunto de colores. Sin embargo, más allá de las imágenes, lo que terminó robándose la atención fue la canción que eligió para acompañar la publicación: “Bitch Better Have My Money”, uno de los éxitos de Rihanna.
La elección no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes rápidamente interpretaron el gesto como una especie de celebración irónica tras el fallo judicial. Muchos incluso señalaron que no hacía falta ninguna explicación adicional, pues el mensaje parecía bastante claro.
En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios de fans celebrando la resolución favorable para la colombiana y destacando la manera en la que decidió reaccionar públicamente: sin declaraciones directas, pero con una referencia musical que terminó diciendo mucho más de lo esperado.
Shakira hace historia rumbo al Mundial 2026
Mientras atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera, Shakira también continúa consolidando su vínculo con el futbol mundial. Recientemente, la cantante estrenó “Dai Dai”, tema con el que suma ya cuatro Copas del Mundo poniendo ritmo al torneo, convirtiéndose así en la artista con más participaciones musicales en la historia del Mundial.
Pero eso no es todo. La colombiana también formará parte de la gran final de la Copa del Mundo 2026 junto a Madonna y BTS, quienes encabezarán el primer show de medio tiempo realizado en una final mundialista.
Además, Shakira sorprendió al revelar que invitó a un grupo de niños de Uganda para acompañarla durante su presentación, en un momento que promete ser uno de los más emotivos del espectáculo.
Todos estos logros llegan mientras la intérprete continúa recorriendo distintos países con su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, ahora en una etapa especial bautizada como World Cup Edition.