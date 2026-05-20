Shakira festeja su triunfo contra Hacienda con inesperada indirecta musical

Shakira manda poderoso mensaje tras ganar batalla judicial contra Hacienda

Pero más allá de los documentos legales y las cifras millonarias, fue la reacción de Shakira en redes sociales la que terminó acaparando la atención.

Shakira (Instagram)

La intérprete apareció en Instagram con una serie de fotografías donde posa sonriente y relajada usando un llamativo conjunto de colores. Sin embargo, más allá de las imágenes, lo que terminó robándose la atención fue la canción que eligió para acompañar la publicación: “Bitch Better Have My Money”, uno de los éxitos de Rihanna.

La elección no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes rápidamente interpretaron el gesto como una especie de celebración irónica tras el fallo judicial. Muchos incluso señalaron que no hacía falta ninguna explicación adicional, pues el mensaje parecía bastante claro.

Shakira (Instagram)

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios de fans celebrando la resolución favorable para la colombiana y destacando la manera en la que decidió reaccionar públicamente: sin declaraciones directas, pero con una referencia musical que terminó diciendo mucho más de lo esperado.