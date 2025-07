Ricky Martin presume que sus hijos, Valentino y Matteo, ya son más altos que él

Ricky Martin muestra lo mucho que han crecido Valentino y Matteo

En la imagen que Ricky Martin compartió en Instagram Stories aparece Valentino portando orgulloso una playera con la leyenda San Juan, Puerto Rico, misma que combinó con pantalones y zapatos negros. Por su parte, Matteo usó jeans holgados, camisa de mezclilla, camiseta blanca, botas y una gorra.

Valentino, Matteo y Ricky Martin (Instagram)

Junto a la imagen que muestra la gran complicidad que existe entre el artista y sus hijos, Martin escribió: “Ya están más altos que yo”, agregando un emoji en forma de un brazo fornido.

El fin de semana Ricky Martin y sus hijos disfrutaron de uno de los conciertos de Bad Bunny en San Juan Puerto Rico como parte de su residencia musical No Me Quiero Ir De Aquí. En los videos que rápidamente se viralizaron se puede ver el momento en el que Ricky, Valentino y Matteo cantaron y bailaron durante el clásico ‘Tití me preguntó’.