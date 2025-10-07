Tino, hijo de Ricky Martin, le roba el show con espectacular baile

Este fin de semana, Ricky Martin fue el encargado de reinaugurar la Claro Arena en Santiago de Chile. El artista puertoriqueño ofreció dos exitosas presentaciones en las que contó con un invitado especial: su hijo Valentino.
Tino, como es conocido en las redes sociales, se robó el show al subir al escenario y desatar la euforia con su talento para el baile.
Tino, el hijo de Ricky Martin, se roba el show con espectacular baile
Tino, uno de los mellizos de Ricky Martin, debutó como bailarín en uno de los conciertos del cantante. El joven de 17 años demostró su talento en el baile al unirse al show, dejando claro que el gen artístico corre por sus venas. Con movimientos fluidos y una gran presencia escénica confirmó que podría estar dando sus primeros pasos hacia una carrera en el mundo del entretenimiento.
En el video, el cantante le entrega la batuta a su hijo, quien se adueña del escenario realizando piruetas y una coreografía. El momento fue compartido por el propio Tino en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 89 mil seguidores: "Ok, pues esto pasó", escribió junto al video del espectacular momento que protagonizó junto a su papá.
Ricky Martin, orgulloso del talento del adolescente, no tardó en reaccionar: "Te amo hijo", escribió el cantante de 53 años, dejando ver la estrecha relación y admiración mutua que existe entre ellos.
Valentino es uno de los mellizos que Martin tuvo en 2008. Su hermano, Matteo, mantiene un perfil más reservado. Además, el cantante es papá de Lucía, de 6 años, y Renn, de 5 años, quienes nacieron durante la relación que el artista boricua tuvo con el artista plástico Jwan Yosef.
Ricky Martin anuncia gira 2026 en México
Ricky Martinanunció su regreso a los escenarios en México con una gira de siete conciertos confirmados hasta el momento.
El intérprete compartió la noticia en sus redes sociales: “¡Mi México querido! estoy feliz de anunciar que en marzo 2026 regreso con una gira por Querétaro, CDMX, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, León y Mérida. ¡Los espero!”, escribió el artista puertorriqueño.
La gira Ricky Martin Live 2026 promete una experiencia audiovisual de primer nivel, combinando tecnología de vanguardia, iluminación espectacular, visuales inmersivas, banda en vivo y un talentoso grupo de bailarines.
El próximo año el artista presentará su toura lo largo de siete fechas en siete estados de la república. Estas son las fechas confirmadas:
Querétaro – 12 de marzo Ciudad de México – 14 de marzo Guadalajara – 17 de marzo Monterrey – 20 de marzo Chihuahua – 22 de marzo León – 24 de marzo Mérida – 28 de marzo