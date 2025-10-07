Tino, hijo de Ricky Martin, le roba el show con espectacular baile

Tino, el hijo de Ricky Martin, se roba el show con espectacular baile

Tino, uno de los mellizos de Ricky Martin , debutó como bailarín en uno de los conciertos del cantante. El joven de 17 años demostró su talento en el baile al unirse al show, dejando claro que el gen artístico corre por sus venas. Con movimientos fluidos y una gran presencia escénica confirmó que podría estar dando sus primeros pasos hacia una carrera en el mundo del entretenimiento.

En el video, el cantante le entrega la batuta a su hijo, quien se adueña del escenario realizando piruetas y una coreografía. El momento fue compartido por el propio Tino en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 89 mil seguidores: "Ok, pues esto pasó", escribió junto al video del espectacular momento que protagonizó junto a su papá.

Tino, hijo de Ricky Martin (Instagram)

Ricky Martin, orgulloso del talento del adolescente, no tardó en reaccionar: "Te amo hijo", escribió el cantante de 53 años, dejando ver la estrecha relación y admiración mutua que existe entre ellos.

Valentino es uno de los mellizos que Martin tuvo en 2008. Su hermano, Matteo, mantiene un perfil más reservado. Además, el cantante es papá de Lucía, de 6 años, y Renn, de 5 años, quienes nacieron durante la relación que el artista boricua tuvo con el artista plástico Jwan Yosef.