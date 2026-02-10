El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl contó con una gran producción encabezada por los directores creativos Harriet Cuddeford y Hamish Hamilton. Dos días después del evento, Harriet y Hamish compartieron detalles de la planeación del exitoso show: desconocen si Benito regresó por su Grammy y confesaron que fue el mismo cantante quien eligió a Lady Gaga y Ricky Martin como invitados.
Se revela quién fue el genio detrás de la exitosa fórmula: Bad Bunny, Lady Gaga y Ricky Martin
Nuevos detalles sobre el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
Harriet Cuddeford, Hamish Hamilton, Shelly Rodgers y Julio Himede fueron parte del equipo encargado de la producción del medio tiempo de Bad Bunny.
Bad Bunny se rehusó a usar arnés
Según revelaron a Hamish Hamilton y Harriet Cudderford a Variety, Bad Bunny “se rehusó a usar arnés” al decir “no lo necesito”. Esto sucedió cuando planearon el momento del espectáculo en que Benito subió por el poste de luz de escenografía para cantar El Apagón. También relevaron que aprendió cómo subir el poste en tan solo tres minutos. Los productores describieron al cantante como “muy ágil, pudo controlar todo”.
Confirman que la pareja que se casó había invitado a Bad Bunny a su boda
Hamilton contó que la pareja es de Ontario, California, y después de invitar a Bad Bunny a su boda en busca de un autógrafo, recibieron una cita para reunirse en una videollamada con el equipo del medio tiempo del Super Bowl, quienes les propusieron aparecer en el show.
También mencionaron que la pareja había planeado que su primer baile fuera con la canción Baile Inolvidable y pasaron de “planear reproducir la canción en su boda a hacerlo en el Super Bowl con él en vivo, cantándola”.
El significado que dio Bad Bunny al niño a quien entregó el Grammy
Además de aclarar nuevamente que el niño a quien Bad Bunny entregó el Grammy no fue Liam Ramos, a quien ICE detuvo en Minnesota, sino el actor infantil Lincoln Fox, los productores revelaron que Bad Bunny planeó la escena recordando cómo él veía a sus ídolos en la televisión. Agregaron que Benito esperaba ganar un Grammy para poder entregárselo durante el show. Benito también se encargó de que el niño usara un outfit similar al de él en una foto de niño.
No se sabe si Bad Bunny regresó por su Grammy
Los directores también comentaron que no están seguros de que Bad Bunny haya regresado por su Grammy y agregaron que “conociéndolo, pudo habérselo dejado al niño, honestamente”.
Bad Bunny eligió personalmente a Lady Gaga y Ricky Martin
Otro de los detalles más interesantes que revelaron Hamilton y Cuddeford fue que Benito eligió a Ricky Martin y Lady Gaga para que lo acompañaran en el Super Bowl y específicamente pidió que Ricky Martin cantara Lo Que Le Pasó a Hawaii para que fuera un ícono boricua quien pudiera enviar ese mensaje político.
¿Por qué usaron a personas disfrazadas de pasto?
Un detalle que generó risas fue el hecho de que el pasto que sirvió como decoración en realidad fueran personas disfrazadas. Los productores revelaron que reclutaron a más de 380 personas para ser pasto ya que la NFL le impidió llevar más de 25 carros para meter la escenografía, razón por la que optaron por los disfraces ya que así las personas podrían entrar por su cuenta a la cancha.
Estos detalles se unen a la información ya conocida del show del Super Bowl de Bad Bunny, el cual se convirtió en el más visto de la historia y acumula más de 56 millones de reproducciones en YouTube apenas dos días después de haber sido subido a la plataforma.