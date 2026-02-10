Se revela quién fue el genio detrás de la exitosa fórmula: Bad Bunny, Lady Gaga y Ricky Martin

Nuevos detalles sobre el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

Harriet Cuddeford, Hamish Hamilton, Shelly Rodgers y Julio Himede fueron parte del equipo encargado de la producción del medio tiempo de Bad Bunny.

Bad Bunny se rehusó a usar arnés

Según revelaron a Hamish Hamilton y Harriet Cudderford a Variety, Bad Bunny “se rehusó a usar arnés” al decir “no lo necesito”. Esto sucedió cuando planearon el momento del espectáculo en que Benito subió por el poste de luz de escenografía para cantar El Apagón. También relevaron que aprendió cómo subir el poste en tan solo tres minutos. Los productores describieron al cantante como “muy ágil, pudo controlar todo”.

Bad Bunny no usó arnés cuando subió al poste de escenografía. (Getty Images)

Confirman que la pareja que se casó había invitado a Bad Bunny a su boda

Hamilton contó que la pareja es de Ontario, California, y después de invitar a Bad Bunny a su boda en busca de un autógrafo, recibieron una cita para reunirse en una videollamada con el equipo del medio tiempo del Super Bowl, quienes les propusieron aparecer en el show.

También mencionaron que la pareja había planeado que su primer baile fuera con la canción Baile Inolvidable y pasaron de “planear reproducir la canción en su boda a hacerlo en el Super Bowl con él en vivo, cantándola”.

La pareja mandó correo a Bad Bunny en busca de una fotografía autografiada del cantante. (Getty Images)

El significado que dio Bad Bunny al niño a quien entregó el Grammy

Además de aclarar nuevamente que el niño a quien Bad Bunny entregó el Grammy no fue Liam Ramos, a quien ICE detuvo en Minnesota, sino el actor infantil Lincoln Fox, los productores revelaron que Bad Bunny planeó la escena recordando cómo él veía a sus ídolos en la televisión. Agregaron que Benito esperaba ganar un Grammy para poder entregárselo durante el show. Benito también se encargó de que el niño usara un outfit similar al de él en una foto de niño.