Ricky Martin revela momentos íntimos del detrás de cámaras junto a Bad Bunny en el Super Bowl
Ricky Martin compartió momentos llenos de emoción, como el abrazo con Bad Bunny tras el show y la cálida felicitación de sus mellizos, Valentino y Matteo, quienes lo acompañaron orgullosos en esta histórica experiencia.
Durante su show de medio tiempo del Super Bowl LX, Bad Bunny rindió un emotivo homenaje a su natal Puerto Rico y a toda Latinoamérica, celebrando sus raíces y la identidad cultural de la región. El espectáculo también incluyó la participación de figuras internacionales comoLady Gaga y Ricky Martin, este último reconocido por enaltecer a Puerto Rico a lo largo de su carrera artística.
Aunque han pasado unos días desde el espectáculo, el intérprete de “Livin’ la Vida Loca” compartió con sus seguidores algunos momentos especiales que no se vieron en el escenario del Levi’s Stadium donde interpretó “Lo que le pasó a Hawaii”, y así sumarse a celebración a la cultura latina.
Ricky Martin muestra detalles inéditos de su participación en el Super Bowl
Ricky Martin publicó en su cuenta de Instagram un video con un recuento del inolvidable día en el que acompañó a Bad Bunny durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX.
En la publicación, el artista compartió momentos del antes y después a su participación. Mostró la preparación para su actuación y el impacto emocional que vivió al ser parte de un espectáculo más visto de todos los tiempos.
“Minutos antes y minutos después. Gracias por todo el apoyo familia”, escribió el artista al compartir las imágenes captadas por su publirrelacionista y amiga Róndine Alcalá, quien acompañó al cantante boricua en todo momento.
El video comienza con Ricky Martin viajando en un jet privado rumbo a Santa Clara, California, la ciudad sede del Super Bowl LX. Consciente de la importancia de la ocasión, el cantante pasó primero por la peluquería para llegar impecable al estadio. Antes de continuar su camino, dedicó un mensaje lleno de cariño a Bad Bunny: “Gracias, Benito, te quiero bien”, expresó con una sonrisa.
Ricky Martin celebra su participación en el Super Bowl
Ya en el Levi’s Stadium, Ricky Martin pasó por las áreas de maquillaje y vestuario para ultimar los detalles de su participación, además de mostrar los instantes antes de salir al escenario, caminando junto a los bailarines y músicos. El video también incluye el momento en el que el cantante cautivó al público con su interpretación de “Lo Que Le Pasó a Hawái”, incluído en el más reciente álbum de Bad Bunny, “Debí Tirar Más Fotos”.
Tras bajar del escenario, Ricky fue recibido con aplausos en el backstage, donde la celebración continuó. Minutos después, ya concluido el show, el cantante se reencontró con Bad Bunny y ambos compartieron un abrazo lleno de cariño y agradecimiento. “Pusieron a Puerto Rico muy en alto”, se escucha decir en un momento.
El cierre fue aún más especial con la aparición de sus hijos, Valentino y Matteo, quienes presenciaron en vivo la actuación de su papá y se acercaron a felicitarlo. Ricky los abrazó y besó, mientras los jóvenes, de 17 años, no ocultaban su alegría y emoción.
Ese mismo día que compartió el escenario en el Super Bowl, Ricky Martin publicó varias fotografías junto a Bad Bunny y Lady Gaga. El cantante expresó públicamente su agradecimiento por haberlo invitado a formar parte del histórico show: “Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias @badbunnypr, gracias @ladygaga thank you @nfl @rocnation and @applemusic”, escribió.