Ricky Martin revela momentos íntimos del detrás de cámaras junto a Bad Bunny en el Super Bowl

Ricky Martin muestra detalles inéditos de su participación en el Super Bowl

Ricky Martin publicó en su cuenta de Instagram un video con un recuento del inolvidable día en el que acompañó a Bad Bunny durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX.

En la publicación, el artista compartió momentos del antes y después a su participación. Mostró la preparación para su actuación y el impacto emocional que vivió al ser parte de un espectáculo más visto de todos los tiempos.

“Minutos antes y minutos después. Gracias por todo el apoyo familia”, escribió el artista al compartir las imágenes captadas por su publirrelacionista y amiga Róndine Alcalá, quien acompañó al cantante boricua en todo momento.

Ricky Martin (Instagram)

El video comienza con Ricky Martin viajando en un jet privado rumbo a Santa Clara, California, la ciudad sede del Super Bowl LX. Consciente de la importancia de la ocasión, el cantante pasó primero por la peluquería para llegar impecable al estadio. Antes de continuar su camino, dedicó un mensaje lleno de cariño a Bad Bunny: “Gracias, Benito, te quiero bien”, expresó con una sonrisa.