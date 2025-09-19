Carín León atraviesa una de las etapas más exitosas de su carrera. Tras conquistar escenarios internacionales con su estilo único que fusiona el regional mexicano con tintes pop, country y soul, el sonorense suma ahora una colaboración que promete marcar un antes y un después: una nueva versión del clásico A medio vivir junto a Ricky Martin, que será presentada en breve.
Carin León y Ricky Martin lanzan colaboración: una nueva versión de 'A Medio Vivir'
Carin León y Ricky Martin lanzan colaboración: una nueva versión de 'A Medio Vivir'
La noticia fue revelada por los artistas a través de una historia de Instagram, donde compartieron su entusiasmo por el encuentro.
“Mi gente, una imagen vale más que 1000 palabras. No se imaginan lo emocionado que estoy”, expresó Carín, visiblemente conmovido por compartir estudio con el ícono boricua. Ricky, por su parte, dijo efusivamente: “Saludos, saludos, saludos, saludos, saludos, familia. Algo bueno está pasando, algo bueno está pasando”.
La reunión se dio en el marco de la promoción de este cover del sencillo que catapultó a Ricky Martin en los años noventa. Aunque aún no se ha confirmado si habrá videoclip, la expectativa crece entre los fanáticos, quienes celebran la unión de dos generaciones y tipos musicales distintos de sus ídolos.
Este proyecto se suma a otro gran hito en la carrera de Carín León: su próxima temporada de conciertos en The Sphere, el recinto más innovador de Las Vegas. El cantante será el primer artista del regional mexicano en presentarse en este espacio de alta tecnología, conocido por su experiencia inmersiva y visualmente espectacular.
¿Cuándo se estrenará la colaboración de Carín León y Ricky Martin?
“Legendario, yo estoy… Quisiera que vieran cómo me siento en este momento con el máster. Leyenda”, agregó Carín en su publicación, dejando claro que este trabajo representa un sueño cumplido y un reconocimiento a la trayectoria del boricua.
La elección de A medio vivir como punto de unión musical no es casual: se trata de una balada intensa que habla de la vulnerabilidad y el amor, temas que ambos intérpretes han explorado desde sus respectivas trincheras.
@carinleonfansgdl #carinleón #rickymartin #amediovivir ♬ sonido original - Carin Leon fans
La reversión promete una mezcla de voces que podría conquistar tanto a los nostálgicos como a los nuevos oyentes.
Es así como Carín León reafirma su lugar en la escena global, demostrando que el regional mexicano puede dialogar con cualquier género y enternecer en cualquier idioma.
El 2 de octubre será una fecha clave para sus seguidores, quienes esperan escuchar cómo su voz se entrelaza con la de Ricky Martin en esta reinterpretación legendaria.