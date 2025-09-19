Carin León y Ricky Martin lanzan colaboración: una nueva versión de 'A Medio Vivir'

La noticia fue revelada por los artistas a través de una historia de Instagram, donde compartieron su entusiasmo por el encuentro.

“Mi gente, una imagen vale más que 1000 palabras. No se imaginan lo emocionado que estoy”, expresó Carín, visiblemente conmovido por compartir estudio con el ícono boricua. Ricky, por su parte, dijo efusivamente: “Saludos, saludos, saludos, saludos, saludos, familia. Algo bueno está pasando, algo bueno está pasando”.

La reunión se dio en el marco de la promoción de este cover del sencillo que catapultó a Ricky Martin en los años noventa. Aunque aún no se ha confirmado si habrá videoclip, la expectativa crece entre los fanáticos, quienes celebran la unión de dos generaciones y tipos musicales distintos de sus ídolos.

Este proyecto se suma a otro gran hito en la carrera de Carín León: su próxima temporada de conciertos en The Sphere, el recinto más innovador de Las Vegas. El cantante será el primer artista del regional mexicano en presentarse en este espacio de alta tecnología, conocido por su experiencia inmersiva y visualmente espectacular.