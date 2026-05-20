La tercera temporada de Euphoria sigue dando de qué hablar por sus polémicas escenas, especialmente las protagonizadas por Sydney Sweeney en su papel de Cassie Howard. Sin embargo, mientras en redes sociales continúan los comentarios sobre la serie, la actriz estaría recibiendo todo el apoyo de su novio, Scooter Braun.
Scooter Braun reacciona a las polémicas escenas de Sydney Sweeney en 'Euphoria'
Scooter Braun reacciona a las escenas de Sydney Sweeney en 'Euphoria'
De acuerdo con información publicada por Page Six, el empresario musical, Scooter Braun , entiende perfectamente el tipo de escenas que su novia Sydney Sweeney realiza dentro de la producción y no tendría ningún problema con ello.
“Él entiende completamente que es parte de su trabajo y respeta lo dedicada que es a su profesión”, aseguró una fuente cercana a la pareja.
Además, personas cercanas a ambos señalaron que su relación está basada en la confianza y el respeto mutuo.
“Su relación es muy sólida y existe un alto grado de confianza entre ellos. Scooter no es de los que se sienten amenazados por su trabajo ni intenta controlar los papeles que ella acepta. La apoya muchísimo en su carrera y está orgulloso de todo lo que ha logrado”, agregaron.
Sydney Sweeney defiende sus escenas en 'Euphoria'
En las últimas semanas, varios episodios de Euphoria han provocado reacciones divididas entre los espectadores debido al tono sexual y explícito de algunas escenas protagonizadas por Sydney Sweeney .
Uno de los momentos más comentados muestra a Cassie realizando una sesión fotográfica semidesnuda mientras sostiene una serpiente amarilla alrededor de su cuerpo, imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
Además, algunas creadoras de contenido para adultos y usuarios en internet cuestionaron ciertas representaciones dentro de la serie, asegurando que algunas escenas cruzaban límites incómodos o reforzaban estereotipos.
Aun así, Sydney ha dejado clara su postura sobre este tipo de secuencias y ha defendido su trabajo como actriz: “No me pongo nerviosa con las escenas en las que aparezco desnuda. Creo que el cuerpo femenino es algo muy poderoso”, declaró en entrevista con W Magazine.
“Estoy contando la historia de mi personaje, así que tengo la responsabilidad de hacerlo bien y hacer lo que sea necesario”, añadió.
Así nació el romance entre Sydney Sweeney y Scooter Braun
Los rumores sobre una relación entre Sydney Sweeney y Scooter Braun comenzaron en 2025, poco después de que la actriz terminara su compromiso con el productor Jonathan Davino, con quien mantuvo una relación desde 2018.
Según distintos reportes, ambos comenzaron a convivir más tras coincidir en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en junio de 2025.
Meses después empezaron a dejarse ver juntos públicamente y finalmente hicieron oficial su relación durante el festival Coachella 2026. Desde entonces, ambos han compartido fotografías de viajes, conciertos y escapadas románticas, mostrando una relación mucho más abierta que las anteriores de la actriz.
Este mismo mes, después de varias apariciones juntos en distintos eventos, Sydney finalmente hizo pública su relación con Scooter al dedicarle una publicación especial en sus redes sociales mientras disfrutaron del Stagecoach Festival 2026.