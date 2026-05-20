Scooter Braun reacciona a las polémicas escenas de Sydney Sweeney en 'Euphoria'

Scooter Braun reacciona a las escenas de Sydney Sweeney en 'Euphoria'

De acuerdo con información publicada por Page Six, el empresario musical, Scooter Braun , entiende perfectamente el tipo de escenas que su novia Sydney Sweeney realiza dentro de la producción y no tendría ningún problema con ello.

“Él entiende completamente que es parte de su trabajo y respeta lo dedicada que es a su profesión”, aseguró una fuente cercana a la pareja.

Sydney Sweeney y Scooter Braun (Instagram)

Además, personas cercanas a ambos señalaron que su relación está basada en la confianza y el respeto mutuo.

“Su relación es muy sólida y existe un alto grado de confianza entre ellos. Scooter no es de los que se sienten amenazados por su trabajo ni intenta controlar los papeles que ella acepta. La apoya muchísimo en su carrera y está orgulloso de todo lo que ha logrado”, agregaron.