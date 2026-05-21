Rami Malek, el actor que conquistó el Oscar por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, reveló este jueves en la rueda de prensa posterior al estreno mundial de The Man I Love que inicialmente dudó en aceptar el rol protagónico por las similitudes con la historia de su icónico personaje anterior.
Rami Malek asegura que venció el miedo de protagonizar la película ‘The Man I Love’ gracias a Freddie Mercury
Rami Malek dice que Freddie Mercury 'le enseñó' a vencer el miedo
Rami Malek aseguró en Cannes que fue gracias a las “enseñanzas” de Freddy Mercury, tras interpretarlo en la biopic que le valió el Oscar a Mejor Actor, que venció el miedo y aceptó actuar en The Man I Love, que ahora le valió una larga ovación en el Festival de Cannes.
“Cuando leí el guion, dije: ‘No puedo hacer esto. Hay demasiadas similitudes. Podría ser problemático’”, declaró Malek en la conferencia de prensa del 21 de mayo de 2026.
“Empecé a reflexionar seriamente sobre qué era lo que me asustaba. ¿Eran las similitudes? ¿Era el canto? ¿Era lo que estaba sucediendo en ese momento? Sabía que tenía que afrontar ese miedo. Si algo me enseñó Freddie, fue a afrontarlo”, agregó el actor.
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Las declaraciones del ganador del Oscar se produjeron tras el estreno mundial de The Man I Love el 20 de mayo de 2026 en la competencia oficial del Festival de Cine de Cannes, donde la película recibió una ovación de pie de entre 8 y 10 minutos.
Malek se emocionó visiblemente y lloró durante los aplausos en el Grand Théâtre Lumière, junto a sus compañeros de reparto Tom Sturridge, Luther Ford y el director Ira Sachs.
¿De qué se trata 'The Man I Love', la nueva película de Rami Malek estrenada en Cannes?
Dirigida por Ira Sachs (con guión coescrito junto a Mauricio Zacharias), la película The Man I Love es un drama ambientado en el Nueva York de finales de los años ochenta.
Sigue a Jimmy George (Rami Malek), un artista de teatro y performer queer muy querido en la escena del downtown, quien, tras ser diagnosticado con SIDA y superar una hospitalización, se aferra a la vida, el amor, el arte y su devoción por montar una última obra de teatro.
La cinta celebra el deseo de seguir vivo y creativo en medio de la crisis del SIDA, destacando la belleza, el placer, el amor y la comunidad artística.
La historia incluye un triángulo amoroso con su pareja Dennis (Tom Sturridge) y un nuevo vecino (Luther Ford), además de actuaciones musicales y teatrales.
La recepción ha sido mayoritariamente positiva: reseñas de Deadline, Variety y Screen Daily destacan la actuación de Malek como “ardiente”, “la mejor de su carrera” y “reveladora”, posicionándola como fuerte contendiente a la Palma de Oro y la Queer Palm.
Su estreno generó incluso predicciones para posibles nominaciones en la próxima temporada de premios.
Rami Malek, más allá de 'Bohemian Rhapsody' y Freddie Mercury
Rami Malek, actor egipcio-estadounidense de 45 años, saltó a la fama con su rol como Elliot Alderson en la serie Mr. Robot (2015-2019), por la que ganó un Emmy.
Su interpretación transformadora de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody le valió el Oscar al Mejor Actor en 2019, además de un Golden Globe, BAFTA y SAG Award, convirtiéndolo en el primer actor de origen egipcio en ganar el Oscar a Mejor Actor.
Ha participado en películas como The Little Things, 007: No Time to Die (como el villano Safin) y otras producciones independientes. Su carrera combina blockbusters y cine de autor, destacando por su intensidad y compromiso con roles complejos.
En Cannes, Malek también reflexionó sobre cómo Freddie Mercury sigue siendo una guía en su vida: “Freddie reside en algún lugar de mi alma y espero que me siga aconsejando el resto de mi vida”.
Con información de Agencia México