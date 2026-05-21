Rami Malek asegura que venció el miedo de protagonizar la película ‘The Man I Love’ gracias a Freddie Mercury

Rami Malek dice que Freddie Mercury 'le enseñó' a vencer el miedo

Rami Malek aseguró en Cannes que fue gracias a las “enseñanzas” de Freddy Mercury, tras interpretarlo en la biopic que le valió el Oscar a Mejor Actor, que venció el miedo y aceptó actuar en The Man I Love, que ahora le valió una larga ovación en el Festival de Cannes.

“Cuando leí el guion, dije: ‘No puedo hacer esto. Hay demasiadas similitudes. Podría ser problemático’”, declaró Malek en la conferencia de prensa del 21 de mayo de 2026.

Rami Malek asegura que venció el miedo de actuar en 'The Man I Love' gracias a las enseñanzas de Freedie Mercury (CLEMENS BILAN / POOL)

“Empecé a reflexionar seriamente sobre qué era lo que me asustaba. ¿Eran las similitudes? ¿Era el canto? ¿Era lo que estaba sucediendo en ese momento? Sabía que tenía que afrontar ese miedo. Si algo me enseñó Freddie, fue a afrontarlo”, agregó el actor.

Las declaraciones del ganador del Oscar se produjeron tras el estreno mundial de The Man I Love el 20 de mayo de 2026 en la competencia oficial del Festival de Cine de Cannes, donde la película recibió una ovación de pie de entre 8 y 10 minutos.

Malek se emocionó visiblemente y lloró durante los aplausos en el Grand Théâtre Lumière, junto a sus compañeros de reparto Tom Sturridge, Luther Ford y el director Ira Sachs.