Emiliano Aguilar confiesa que sí busca reconciliarse con Pepe Aguilar y reprueba a quienes lo pintan como ‘el malo’

Emiliano Aguilar asegura que se va a reconciliar con su papá, Pepe Aguilar

El hijo mayor de Pepe Aguilar, quien poco a poco ha construido su propio camino dentro de la música urbana alejado del regional mexicano tradicional de su familia, confesó en el programa de espectáculos que la única reconciliación que realmente le interesa es con su padre.

“La única persona con la que sí me voy a reconciliar, pues es mi papá, carnal. El c… de mis hermanos no me importa. No, no, no. Perdón, no me importa”, señaló de manera tajante Emiliano.

La intención del rapero de consolidarse en la industria es, en este sentido, el motivo por el que no tiene urgencia en restablecer el vínculo con sus familiares.

Emiliano Aguilar (Instagram)

“Obviamente sí me gustaría en algún momento…, ahorita no, porque ahorita estoy haciendo mi propio camino, no quiero que nadie me ayude, o sea, tengo mi equipo, pero no quiero que mi papá me ayude, para yo llegar y decir: ‘Yo pude solo’. Entonces, obviamente, yo me voy a reconciliar con mi papá”, aseguró.

Las declaraciones llamaron la atención debido a la distancia pública que ha existido entre Emiliano y algunos integrantes de la familia Aguilar, especialmente mientras Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar continúan consolidando sus carreras bajo el respaldo de Pepe Aguilar.