Los Premios Goya regresan a Barcelona y homenajearán a Susan Sarandon con un premio a su trayectoria

Después de más de 20 años, los Premios Goya vuelven a Barcelona y la ciudad se prepara para recibir nuevamente la noche más importante del cine español. En la gala se entregarán las estatuillas a las películas, directores, actores y equipos que destacaron este año, en una ceremonia que combina competencia, celebración y reencuentros.
Además de conocer a los ganadores, uno de los momentos más esperados será el homenaje a la actriz Susan Sarandon, quien recibirá el Goya Internacional por su larga trayectoria en el cine.
La película más nominada
La película con más nominaciones este año es Los domingos, con un total de 13 candidaturas. Esta conmovedora historia explora el impacto que genera en una familia la decisión de una adolescente de ingresar a un convento de clausura. Su directora, Alauda Ruiz de Azúa, ha destacado que aborda un tema complejo, ya que refleja las diversas reacciones de los familiares frente a una vocación religiosa.
La cinta, galardonada en el prestigioso Festival de San Sebastián, logró atraer a cerca de 700 mil espectadores en las salas de cine de España. Compite en categorías clave como mejor película, mejor dirección y mejor guion original. Además, brillan las interpretaciones de Blanca Soroa, nominada como actriz revelación, y Patricia López Arnaiz, quien da vida a la tía de la joven y lucha por impedir que esta ingrese al convento.
Por otro lado, Sirat se desarrolla en el vibrante escenario de las fiestas de música electrónica en el desierto marroquí. Bajo la dirección de Oliver Laxe, la película acumula 11 nominaciones y ya ha sido galardonada en el prestigioso Festival de Cannes. Además, está nominada a los premios Óscar en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido. La trama sigue a un padre, interpretado por Sergi López, quien emprende un viaje a través del desierto en busca de su hija, inmersa en una comunidad nómada vinculada a estas celebraciones. Para Laxe, esta obra cinematográfica también representa una profunda reflexión sobre la muerte y nuestra manera de enfrentar la vida.
Las péliculas más esperadas y el homenaje a la legendaria Susan Sarandon
En la categoría de mejor película también figura la pelicula española Maspalomas, con nueve nominaciones, la cual propone una mirada sobre la homosexualidad en la tercera edad. La cena, que suma ocho candidaturas, apuesta por la comedia dramática con un enfoque social diferente, mientras que Sorda, con siete nominaciones, aborda la maternidad desde la experiencia de una mujer con discapacidad auditiva.
En estos premios el cine latinoamericano triunfo, ya que en el apartado de mejor película iberoamericana participan la argentina Belén, la chilena La misteriosa mirada del Flamenco, la costarricense La piel del agua, la brasileña Manas y la colombiana Un poeta. Con estas cintas nominadas una vez más nos demuestra que el cine latinoamericano tiene mucho talento y directores con perspectivas únicas y diferentes.
Uno de los momentos más esperados de la noche será la entrega del Goya Internacional a Susan Sarandon. Con este reconocimiento, la actriz se suma a una lista en la que ya figuran Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere, quienes han recibido el premio desde su creación en 2022. Sarandon ha señalado que su postura política le ha generado dificultades dentro de la industria en Estados Unidos, pero también ha dejado claro su interés por trabajar en otras cinematografías. Incluso comentó en tono de broma que ya preguntó a Pedro Almodóvar por qué no le ha ofrecido un papel.
La gala también rendirá homenaje a Gonzalo Suárez, de 91 años, quien recibirá el Goya de Honor por su amplia trayectoria como director, guionista y productor. Su carrera, marcada por la versatilidad y la experimentación, ha dejado una huella importante en el cine español, por lo que este reconocimiento busca destacar décadas de aportaciones a la industria.