Los Premios Goya regresan a Barcelona y homenajearán a Susan Sarandon con un premio a su trayectoria

Las péliculas más esperadas y el homenaje a la legendaria Susan Sarandon

En la categoría de mejor película también figura la pelicula española Maspalomas, con nueve nominaciones, la cual propone una mirada sobre la homosexualidad en la tercera edad. La cena, que suma ocho candidaturas, apuesta por la comedia dramática con un enfoque social diferente, mientras que Sorda, con siete nominaciones, aborda la maternidad desde la experiencia de una mujer con discapacidad auditiva.

En estos premios el cine latinoamericano triunfo, ya que en el apartado de mejor película iberoamericana participan la argentina Belén, la chilena La misteriosa mirada del Flamenco, la costarricense La piel del agua, la brasileña Manas y la colombiana Un poeta. Con estas cintas nominadas una vez más nos demuestra que el cine latinoamericano tiene mucho talento y directores con perspectivas únicas y diferentes.

TORONTO, ONTARIO - SEPTEMBER 06: Actress Susan Sarandon of 'Blackbird' attends The IMDb Studio Presented By Intuit QuickBooks at Toronto 2019 at Bisha Hotel & Residences on September 06, 2019 in Toronto, Canada. (Photo by Rich Polk/Getty Images for IMDb) (Rich Polk/Getty Images for IMDb)

Uno de los momentos más esperados de la noche será la entrega del Goya Internacional a Susan Sarandon. Con este reconocimiento, la actriz se suma a una lista en la que ya figuran Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere, quienes han recibido el premio desde su creación en 2022. Sarandon ha señalado que su postura política le ha generado dificultades dentro de la industria en Estados Unidos, pero también ha dejado claro su interés por trabajar en otras cinematografías. Incluso comentó en tono de broma que ya preguntó a Pedro Almodóvar por qué no le ha ofrecido un papel.

La gala también rendirá homenaje a Gonzalo Suárez, de 91 años, quien recibirá el Goya de Honor por su amplia trayectoria como director, guionista y productor. Su carrera, marcada por la versatilidad y la experimentación, ha dejado una huella importante en el cine español, por lo que este reconocimiento busca destacar décadas de aportaciones a la industria.

Con información de AFP