Espectáculos

Scarlett Johansson y Cate Blanchet lideran campaña contra el abuso de la IA: "Robar no es innovación"

En busca de proteger los derechos de los creadores ante la innovación tecnológica, más de 700 artistas han firmado la iniciativa.
jue 22 enero 2026 04:37 PM
Scarlett-Johanson-Cate-Blanchet-Campaña-Anti-IA
Artistas como Scarlett Johansson y Cate Blanchet han exigido que las compañías de IA respeten los derechos de autor. (Getty Images)

Ha nacido una nueva iniciativa en Hollywood llamada Stealing isn’t innovation ("Robar no es innovación") que ha sido firmada por más de 700 artistas que buscan exponer y detener el uso elementos con derechos de autor por diferentes inteligencias artificiales sin tener los permisos adecuados. Las actrices más famosas dentro de la lista de firmas son Scarlett Johansson y Cate Blanchet.

Scarlett Johansson y Cate Blanchet lideran campaña contra el abuso de la IA

En el caso de Scarlett Johansson, ella no es ajena al tema de los peligros que puede conllevar la IA para el mundo del cine. De acuerdo con Variety, en noviembre de 2023 demandó a una aplicación de inteligencia artificial que usó su nombre y una imagen similar a ella para un anuncio online sin la autorización de la actriz.

De igual manera, Scarlett Johansson reclamó a OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, por usar como inspiración para su chatbot llamado Sky la voz de la actriz en la película Her, que cuenta la historia de un escritor que se enamora del sistema operativo de su computadora.

Scarlett-Johanson-IA
Scarlett Johansson ha mostrado su desacuerdo con que su imagen sea usada por inteligencias artificiales sin su autorización. (Getty Images)

En cuanto a Cate Blanchet, en 2025 fue una de los 400 cineastas, actores, guionistas y músicos que firmaron una carta pública dirigida a la Oficina de Política Científica y Tecnológica del gobierno de Donald Trump donde, según Variety, se pedía que no haya retrocesos en las protecciones de derechos de autor para beneficiar a compañías de IA.

Cate-Blanchett-IA
Cate Blanchet también ha exigido que las compañías de IA respeten los derechos de autor. (Getty Images)

¿Qué es lo que defiende ‘Stealing isn’t innovation’?

De acuerdo con el sitio web oficial de Stealing isn’t innovation, este proyecto es organizado por Human Artistry Campaign, una coalición internacional conformada por más de 180 grupos que buscan fomentar el uso responsable y ético de la inteligencia artificial. La campaña describe el problema de la siguiente manera:

“La comunidad creativa de América es la envidia del mundo y crea trabajos, crecimiento económico y exporta. Pero en lugar de respetar y proteger este activo valioso, algunas de las compañías más grandes de tecnología, muchas apoyadas por capital privado y otras por financiadores, están usando el trabajo de creadores americanos para construir plataformas de IA sin su autorización o sin seguir la ley de derechos de autor”.

Stealing-isnt-innovation
En el el logo de la campaña Stealing isn't innovation se pueden apreciar algunas de las firmas de los artistas que apoyan la iniciativa. (Sitio web - https://www.stealingisntinnovation.com/ )

El mensaje principal que buscan transmitir Stealing isn’t innovation y los artistas, actores, creadores y escritores que han apoyado esta iniciativa, es que “robar nuestro trabajo no es innovación. No es progreso. Es robo – fácil y sencillo".

Kristen-Bell-IA
La actriz de The Good Place, Kristen Bell también firmó la petición. (Getty Images)

La propuesta de ‘Stealing isn’t innovation’

Stealing isn’t innovation deja en claro que su intención no es eliminar las plataformas de IA, sino, lograr acuerdos con ellas donde se respeten los derechos de autor y se paguen las remuneraciones justas a los artistas.

Jennifer-Hudson-IA
La artista EGOT Jennifer Hudson también forma parte de la lista de firmas. (Getty Images.)

“Existe una mejor manera – a través de acuerdos de licencias y asociaciones, algunas compañías de IA pueden tomar la vía responsable y ética para obtener el contenido y materiales que deseen usar”, menciona la campaña en su sitio web.

Joseph-Gordon-Levitt-IA
Joseph Gordon-Levitt, actor de Inception y 500 días con ella también apoya la iniciativa. (Getty Images.)

En concreto, la intención de la campaña Stealing isn't innovation es permitir el desarrollo de la inteligencia artificial cuidando que los derechos de autor sean respetados: “es posible tenerlo todo. Podemos tener desarrollo avanzado y rápido de la IA y asegurar que los derechos de los creadores sean respetados”.

Tags

Scarlett Johansson Cate Blanchett

