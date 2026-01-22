Scarlett Johansson y Cate Blanchet lideran campaña contra el abuso de la IA: "Robar no es innovación"

Scarlett Johansson y Cate Blanchet lideran campaña contra el abuso de la IA

En el caso de Scarlett Johansson, ella no es ajena al tema de los peligros que puede conllevar la IA para el mundo del cine. De acuerdo con Variety, en noviembre de 2023 demandó a una aplicación de inteligencia artificial que usó su nombre y una imagen similar a ella para un anuncio online sin la autorización de la actriz.

De igual manera, Scarlett Johansson reclamó a OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, por usar como inspiración para su chatbot llamado Sky la voz de la actriz en la película Her, que cuenta la historia de un escritor que se enamora del sistema operativo de su computadora.

Scarlett Johansson ha mostrado su desacuerdo con que su imagen sea usada por inteligencias artificiales sin su autorización. (Getty Images)

En cuanto a Cate Blanchet, en 2025 fue una de los 400 cineastas, actores, guionistas y músicos que firmaron una carta pública dirigida a la Oficina de Política Científica y Tecnológica del gobierno de Donald Trump donde, según Variety, se pedía que no haya retrocesos en las protecciones de derechos de autor para beneficiar a compañías de IA.