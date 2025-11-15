El papa León XIV celebra al cine como "laboratorio de esperanza" al reunirse con Cate Blanchett, Monica Bellucci y más

El papa León XIV recibió este sábado en el Vaticano a cerca de 200 profesionales del cine, entre ellos los actores Cate Blanchett, Viggo Mortensen o Monica Belluci, y describió el séptimo arte como un "laboratorio de la esperanza".

El pontífice, de 70 años, estrechó la mano a todos los invitados en el Palacio Apostólico, donde el director y guionista estadounidense Spike Lee le regaló una camiseta del equipo de baloncesto New York Knicks.

Entre los invitados figuraban también los directores italianos Dario Argento y Matteo Garrone.