El silencio de Luis Miguel que alimenta un nuevo rumor: estaría hospitalizado en Nueva York

Luis Miguel vuelve a ser “noticia”. Desde la tarde del jueves 15 de mayo comenzaron a circular reportes en medios nacionales e internacionales, así como cuentas especializadas en espectáculos, que apuntan a una supuesta hospitalización del cantante en Nueva York por un posible problema cardiaco.

Hasta ahora no existe un comunicado oficial de su oficina ni del propio artista a través de redes sociales, y ese vacío alimentó otra vez el mecanismo que ha acompañado a El Sol durante décadas: el rumor como extensión de su figura pública.

Resuena en la memoria aquella frase: "Ustedes mienten para vender" que Luis Miguel dijo en una conferencia de prensa en 2010 y que revivió en su cuenta de Instagram hace algunos meses.