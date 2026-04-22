Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula quieren respeto: Ellos no son figuras públicas

La actriz Abigail Arámbula habló sobre la reacción de su primo Miguel luego de que su cara se difundiera en medios.
mié 22 abril 2026 03:29 PM
Luis Miguel
Luis Miguel (Getty Images)

Abigail Arámbula, sobrina de Aracely Arámbula , se pronunció tras la difusión de imágenes en las que se reveló la identidad de su primo Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor de Luis Miguel.

En marzo pasado, el joven de 19 años fue captado por primera vez por el programa Ventaneando en el aeropuerto de la Ciudad de México. En aquella ocasión, la cara de su hermano menor, Daniel, fue cubierta por tratarse de un menor de edad; sin embargo, el de Miguel sí quedó expuesto, evidenciando su notable parecido con su famoso papá.

Publicidad

Abigail Arámbula defiende la privacidad de su primo Miguel, Hijo de Luis Miguel

Ante el revuelo que generó el notable parecido de Miguel Gallego Arámbula con Luis Miguel, Abigail Arámbula, sobrina de Aracely Arámbula, fue cuestionada al respecto y aseguró que no está de acuerdo con que sus primos sean expuestos de esa manera.

Miguel, hijo de Luis Miguel
Miguel, hijo de Luis Miguel (Ventanenado)

“No está padre que expongan a alguien que no es público porque tiene que ver ya con seguridad y muchos otros temas”, expresó la actriz frente a un grupo de reporteros.

Cuando se le preguntó sobre el gran parecido a su famoso papá, la actriz comentó: "Pues lo es (muy guapo), ¿qué les digo? Obviamente nos reímos sobre eso, pero les digo, no es una persona pública", recalcó.

Publicidad

Hijo de Luis Miguel habría reaccionado tras hacerse pública su imagen

Sin entrar en muchos detalles, Abigail Arámbula también reveló cómo reaccionó su primo Miguel tras la difusión de las imágenes en las que se le ve la caras, luego de ser captado en el aeropuerto.

Miguel, hijo de Luis Miguel
Miguel, hijo de Luis Miguel (Ventaneando)

“Pues sí ha salido al tema, pero siempre caemos en lo mismo, que no son personas públicas y que creemos que deben de respetar. Son hijos de personas públicas, de artistas, pero ellos quieren llevar su vida de diferente manera”, dijo.

Finalmente, la actriz desmintió la versión que señalaba que Miguel habría asistido al Festival Coachella 2026, donde presuntamente fue captado. “Yo prefiero no comentar porque tampoco está tan correcta esa nota”, expresó.

Publicidad

Tags

Hijos de famosos

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

abril 2026

Publicidad