Hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula quieren respeto: Ellos no son figuras públicas

Abigail Arámbula, sobrina de Aracely Arámbula , se pronunció tras la difusión de imágenes en las que se reveló la identidad de su primo Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor de Luis Miguel.
En marzo pasado, el joven de 19 años fue captado por primera vez por el programa Ventaneando en el aeropuerto de la Ciudad de México. En aquella ocasión, la cara de su hermano menor, Daniel, fue cubierta por tratarse de un menor de edad; sin embargo, el de Miguel sí quedó expuesto, evidenciando su notable parecido con su famoso papá.