Hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula quieren respeto: Ellos no son figuras públicas

Abigail Arámbula defiende la privacidad de su primo Miguel, Hijo de Luis Miguel

Ante el revuelo que generó el notable parecido de Miguel Gallego Arámbula con Luis Miguel, Abigail Arámbula, sobrina de Aracely Arámbula, fue cuestionada al respecto y aseguró que no está de acuerdo con que sus primos sean expuestos de esa manera.

Miguel, hijo de Luis Miguel (Ventanenado)

“No está padre que expongan a alguien que no es público porque tiene que ver ya con seguridad y muchos otros temas”, expresó la actriz frente a un grupo de reporteros.

Cuando se le preguntó sobre el gran parecido a su famoso papá, la actriz comentó: "Pues lo es (muy guapo), ¿qué les digo? Obviamente nos reímos sobre eso, pero les digo, no es una persona pública", recalcó.