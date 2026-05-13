Condenan a dos años de cárcel al consejero en adicciones que suministró la ketamina que mató a Matthew Perry

Consejero en adicciones de Matthew Perry es condenado a dos años de cárcel por la muerte del actor

La jueza federal Sherilyn Peace Garnett dictó la sentencia en la Corte Federal del Distrito Central de California.

Matthew Perry murió en el jacuzzi de su casa a los 54 tras usar ketamina (Kevin Winter/Getty Images)

La condena es de 24 meses en una prisión federal, además de tres años de libertad condicional supervisada y una multa de 200 dólares.

Erik Fleming, quien era el "consejero en adicciones" del actor, se declaró culpable en agosto de 2024 de los cargos de conspiración para distribuir ketamina y distribución de ketamina que resultó en la muerte de Matthew Perry.