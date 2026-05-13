Conan O’Brien conducirá los Oscar 2027 por tercer año consecutivo

"Esperamos que Conan lidere la celebración de manera sublime con su brillantez y humor", dijeron en un comunicado conjunto el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y su presidenta, Lynette Howell Taylor.

El expresentador nocturno trabajará nuevamente con Raj Kapoor y Katy Mullan, quienes serán los productores ejecutivos de los Premios de la Academia por cuarta vez consecutiva.

El anuncio se enmarcó en la presentación de la programación de Disney, matriz de ABC, la cadena a cargo de la transmisión de la ceremonia.

"Conan ha creado una energía extraordinaria en torno a los Oscar", dijo el presidente de Disney Television Group, Craig Erwich, en un comunicado.