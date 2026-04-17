Luis Miguel reaparece con Paloma Cuevas en una salida exclusiva que dice más que mil palabras

La última vez que la pareja fue captada ocurrió a inicios de año, cuando fueron vistos saliendo del restaurante Ramón Freixa Tradición, en el barrio de Salamanca, acompañados de amigos cercanos.

Aquella aparición ya era significativa: confirmaba que seguían juntos y apostando por una relación discreta, marcada por encuentros privados y pocas imágenes públicas. Desde entonces, su ausencia había alimentado especulaciones sobre un posible distanciamiento.

Sin embargo, su reciente salida en Madrid desmiente cualquier rumor. La escena se repite: una cena con sus círculo más cercano y la misma estrategia de bajo perfil que han mantenido desde que su romance se hizo público.

El encuentro de Luis Miguel y Paloma Cuevas se dio Madenrid, junto a Borja Thyssen y Blanca Cuesta y reforzó la percepción de que su relación atraviesa una etapa de estabilidad y confianza.

La cita doble tuvo lugar en un exclusivo restaurante también en el barrio de Salamanca, en un ambiente marcado por la máxima discreción, fiel al perfil reservado que ambos han mantenido desde que hicieron pública su historia en común.