No se les veía en público desde enero de este año, cuando iniciaron 2026 con una exclusiva cena en Madrid, lo que hace que este nuevo encuentro cobre especial relevancia.
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Luis Miguel reaparece con Paloma Cuevas en una salida exclusiva que dice más que mil palabras
La última vez que la pareja fue captada ocurrió a inicios de año, cuando fueron vistos saliendo del restaurante Ramón Freixa Tradición, en el barrio de Salamanca, acompañados de amigos cercanos.
Aquella aparición ya era significativa: confirmaba que seguían juntos y apostando por una relación discreta, marcada por encuentros privados y pocas imágenes públicas. Desde entonces, su ausencia había alimentado especulaciones sobre un posible distanciamiento.
Sin embargo, su reciente salida en Madrid desmiente cualquier rumor. La escena se repite: una cena con sus círculo más cercano y la misma estrategia de bajo perfil que han mantenido desde que su romance se hizo público.
El encuentro de Luis Miguel y Paloma Cuevas se dio Madenrid, junto a Borja Thyssen y Blanca Cuesta y reforzó la percepción de que su relación atraviesa una etapa de estabilidad y confianza.
La cita doble tuvo lugar en un exclusivo restaurante también en el barrio de Salamanca, en un ambiente marcado por la máxima discreción, fiel al perfil reservado que ambos han mantenido desde que hicieron pública su historia en común.
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La relación de Paloma Cuevas y Luis Miguel: sólida y lejos del espectáculo
Más que declaraciones, Luis Miguel y Paloma Cuevas han construido su historia a partir de gestos mínimos. Esta nueva aparición confirma que su relación sigue firme y estable, sin necesidad de exposición constante.
Desde que comenzaron su romance, tras conocerse desde la infancia, han optado por una dinámica clara: verse en círculos cercanos, evitar eventos públicos y mantener su vida personal al margen del espectáculo.
Incluso cuando son captados, como ahora, el mensaje es el mismo: cercanía, naturalidad y una complicidad que no necesita explicación.
Como suele ocurrir con las parejas más observadas, la reaparición también reactivó especulaciones sobre una posible boda.
Sin embargo, ni el cantante ni la empresaria han confirmado nada. Por ahora, el matrimonio parece más una posibilidad futura que una decisión inmediata.