Hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula son captados en el aeropuerto; el parecido con su papá es innegable

Aracely Arámbula revela cómo son sus hijos Miguel y Daniel

Los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel, Miguel y Daniel , han crecido lejos del ojo público, una decisión que, según la actriz, responde al deseo de llevar una vida lo más normal posible. “La Chule” ha compartido en distintas ocasiones que sus hijos son jóvenes muy sanos, deportistas, simpáticos y tranquilos, quienes prefieren mantener un perfil bajo a pesar de ser hijos de dos figuras del espectáculo.

"No, mis hijos están en mucho deporte, están entrenando muchísimo, me siento muy orgullosa, los acabo de inscribir en un gimnasio y están felices entrenando y están en clases de box, mis hijos son normales, muy sanos", expresó la actriz durante encuentro con un grupo de reporteros.

Aracely Arámbula con sus hijos Miguel y Daniel. (Disneyland Resort)

De acuerdo con Arámbula, cada uno tiene una personalidad muy marcada. Miguel, el mayor, suele ser más reservado y tranquilo, mientras que Daniel destaca por su sentido del humor y su carácter divertido. Ambos, asegura, son respetuosos de su privacidad y se mantienen enfocados en su vida cotidiana.

“El mayor es muy tranquilo, mi Migue precioso… Se sienten muy orgullosos (de lo que hago), me gusta, me lo dicen, me acompañan al set, quieren saber. Si ellos quieren dedicarse a esto, adelante", expresó la intérprete para el periódico Reforma

La actriz también ha destacado que sus hijos están concentrados en sus estudios y en el deporte. Practican diversas actividades físicas y, recientemente, incluso han incursionado en el boxeo, disciplina que forma parte de su rutina. Para Aracely, fomentar hábitos saludables y una educación sólida ha sido una de sus prioridades como madre.

Aracely Arámbula y su hijo Miguel (Instagram.)

En cuanto a la fama, los jóvenes han decidido mantenerse al margen del medio artístico por ahora. Prefieren no dar entrevistas ni aparecer frente a cámaras, una determinación que su mamá respeta completamente. Sin embargo, Arámbula ha dejado claro que, si en algún momento deciden seguir un camino en el espectáculo, contarán con su apoyo incondicional.

"Lo que decían del debut y eso no, por ahorita ellos están concentrados en otra cosa. La verdad es que no les gusta mucho esto, están más apartados, no les encantó que los persigan, que las cámaras, entonces es importante respetar lo que sienten", declaró la actriz para Ventaneando.

“Amo a mis niños y siempre los voy a apoyar en todo lo que ellos quieran hacer, y me siento muy orgullosa de ellos”, agregó.

Sobre su relación familiar, la actriz ha señalado que sus hijos sienten orgullo por el trabajo de ambos padres. Además, ha desmentido en varias ocasiones los rumores sobre supuestos impedimentos para convivir con Luis Miguel, asegurando que siempre ha sido “pro familia” y que su prioridad es el bienestar de Miguel y Daniel.