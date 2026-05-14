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Espectáculos

Angélica Vale asegura que separarse de Otto Padrón “era un cambio que necesitaba”

A medio año de anunciar su separación de Otto Padrón, Angélica Vale asegura sentirse tranquila, plena y enfocada en sus hijos.
jue 14 mayo 2026 01:03 PM
Otto Padrón y Angélica Vale
Otto Padrón y Angélica Vale (Getty Images)

A seis meses de haber anunciado el fin de su matrimonio con Otto Padrón, Angélica Vale aseguró que hoy atraviesa un momento de plenitud y estabilidad emocional.

La actriz confesó que la separación representó un cambio importante en su vida, pero también una decisión necesaria para reencontrarse consigo misma y priorizar su bienestar y el de sus hijos.

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Angélica Vale encuentra tranquilidad y plenitud tras separarse de Otto Padrón

Han pasado varios meses desde que Angélica Vale confirmó su separación de Otto Padrón , papá de sus hijos Angélica y Daniel Nicolás.

Aunque al principio la ruptura incluso sorprendió a la actriz, sobre todo cuando la noticia comenzó a circular en medios y redes sociales, hoy está convencida de que vive una etapa de calma, crecimiento personal y estabilidad emocional.

Angélica Vale
Angélica Vale (Getty Images)

“Estoy viviendo una etapa muy bonita en mi vida personal, conmigo, con mis hijos y eso creo que también aflora”, expresó la conductora de Juego de Voces en declaraciones retomadas por People en Español.

“Siento que cuando tomas una decisión, ya sea casarte, divorciarte, la decisión que tomes, que tú estás feliz con esa decisión, sí se nota. Y es una decisión que sí tomé, la verdad es que sí era un cambio que necesitaba en la vida”, agregó.

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Angélica Vale, Otto Padrón. (Getty Images)

Angelica dejó claro que, pese al fin de su matrimonio, mantiene una relación cordial con Otto Padrón y que, lejos de cualquier conflicto, ambos tienen como prioridad el bienestar y la estabilidad de sus hijos.

“Me llevo muy bien con el papá de mis hijos. Somos muy amigos, digo, por nuestros hijos nos llevamos muy bien; creo que al final es lo único que importa, la salud mental de mis hijos”, comentó. “Estoy contenta, estoy muy feliz, ni modo de negarlo”, agregó la hija de Angélica María.

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Angélica Vale habla de su apoyo a Jorge D’Alessio y Marichelo

Angélica Vale aseguró que, tras vivir en carne propia una separación, hoy entiende mejor los procesos que enfrentan otras parejas, en especial aquellas que como fue su caso viven bajo el ojo público.

Es por eso que no dudó en hablar del apoyo que ha brindado a Jorge D'Alessio y Marichelo, quienes actualmente atraviesan una complicada situación en su matrimonio.

Angélica Vale y Otto Padrón
Angélica Vale, Otto Padrón y sus hijos (Getty Images)

La también conductora explicó que mantiene una amistad cercana con ambos desde hace muchos años, por lo que ha procurado acompañarlos emocionalmente sin involucrarse directamente en sus problemas personales.

“Son cosas diferentes y ha sido muy difícil porque tengo una relación con Jorge de años, tengo una relación con Marichelo de años”, comentó.

Angélica reconoció que, debido a que actualmente trabaja junto a Jorge D’Alessio en el programa Juego de Voces, ha tenido más contacto con él en medio de este proceso.

Sin embargo, dejó claro que prefiere mantenerse al margen de cualquier conflicto.

Jorge D'Alessio y Marichelo Puente
Jorge D'Alessio y Marichelo Puente (Instagram)

“La verdad es que he tenido la oportunidad de ver más a Jorge evidentemente, porque estamos trabajando juntos, pero no me meto”, explicó.

La actriz de La Fea Más Bella señaló que, cuando se trata de situaciones tan personales como una separación, considera importante respetar el espacio de cada persona y limitarse únicamente a brindar apoyo emocional.

“En esas cosas uno no se puede meter, uno dice: ‘Aquí estoy, te oigo, te apoyo’, pero, pues no me meto”, concluyó.

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