Angélica Vale asegura que separarse de Otto Padrón “era un cambio que necesitaba”

Aunque al principio la ruptura incluso sorprendió a la actriz, sobre todo cuando la noticia comenzó a circular en medios y redes sociales, hoy está convencida de que vive una etapa de calma, crecimiento personal y estabilidad emocional.
“Estoy viviendo una etapa muy bonita en mi vida personal, conmigo, con mis hijos y eso creo que también aflora”, expresó la conductora de Juego de Vocesen declaraciones retomadas por People en Español.
“Siento que cuando tomas una decisión, ya sea casarte, divorciarte, la decisión que tomes, que tú estás feliz con esa decisión, sí se nota. Y es una decisión que sí tomé, la verdad es que sí era un cambio que necesitaba en la vida”, agregó.
Angelica dejó claro que, pese al fin de su matrimonio, mantiene una relación cordial con Otto Padrón y que, lejos de cualquier conflicto, ambos tienen como prioridad el bienestar y la estabilidad de sus hijos.
“Me llevo muy bien con el papá de mis hijos. Somos muy amigos, digo, por nuestros hijos nos llevamos muy bien; creo que al final es lo único que importa, la salud mental de mis hijos”, comentó. “Estoy contenta, estoy muy feliz, ni modo de negarlo”, agregó la hija de Angélica María.
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Angélica Vale habla de su apoyo a Jorge D’Alessio y Marichelo
Angélica Vale aseguró que, tras vivir en carne propia una separación, hoy entiende mejor los procesos que enfrentan otras parejas, en especial aquellas que como fue su caso viven bajo el ojo público.
Es por eso que no dudó en hablar del apoyo que ha brindado a Jorge D'Alessio y Marichelo, quienes actualmente atraviesan una complicada situación en su matrimonio.
La también conductora explicó que mantiene una amistad cercana con ambos desde hace muchos años, por lo que ha procurado acompañarlos emocionalmente sin involucrarse directamente en sus problemas personales.
“Son cosas diferentes y ha sido muy difícil porque tengo una relación con Jorge de años, tengo una relación con Marichelo de años”, comentó.
Angélica reconoció que, debido a que actualmente trabaja junto a Jorge D’Alessio en el programa Juego de Voces, ha tenido más contacto con él en medio de este proceso.
Sin embargo, dejó claro que prefiere mantenerse al margen de cualquier conflicto.
“La verdad es que he tenido la oportunidad de ver más a Jorge evidentemente, porque estamos trabajando juntos, pero no me meto”, explicó.
La actriz de La Fea Más Bella señaló que, cuando se trata de situaciones tan personales como una separación, considera importante respetar el espacio de cada persona y limitarse únicamente a brindar apoyo emocional.
“En esas cosas uno no se puede meter, uno dice: ‘Aquí estoy, te oigo, te apoyo’, pero, pues no me meto”, concluyó.