Angélica Vale asegura que separarse de Otto Padrón “era un cambio que necesitaba”

Angélica Vale encuentra tranquilidad y plenitud tras separarse de Otto Padrón

Han pasado varios meses desde que Angélica Vale confirmó su separación de Otto Padrón , papá de sus hijos Angélica y Daniel Nicolás.

Aunque al principio la ruptura incluso sorprendió a la actriz, sobre todo cuando la noticia comenzó a circular en medios y redes sociales, hoy está convencida de que vive una etapa de calma, crecimiento personal y estabilidad emocional.

Angélica Vale (Getty Images)

“Estoy viviendo una etapa muy bonita en mi vida personal, conmigo, con mis hijos y eso creo que también aflora”, expresó la conductora de Juego de Voces en declaraciones retomadas por People en Español.

“Siento que cuando tomas una decisión, ya sea casarte, divorciarte, la decisión que tomes, que tú estás feliz con esa decisión, sí se nota. Y es una decisión que sí tomé, la verdad es que sí era un cambio que necesitaba en la vida”, agregó.

Angélica Vale, Otto Padrón. (Getty Images)

Angelica dejó claro que, pese al fin de su matrimonio, mantiene una relación cordial con Otto Padrón y que, lejos de cualquier conflicto, ambos tienen como prioridad el bienestar y la estabilidad de sus hijos.

“Me llevo muy bien con el papá de mis hijos. Somos muy amigos, digo, por nuestros hijos nos llevamos muy bien; creo que al final es lo único que importa, la salud mental de mis hijos”, comentó. “Estoy contenta, estoy muy feliz, ni modo de negarlo”, agregó la hija de Angélica María.