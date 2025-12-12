Angélica Vale habló sobre tema de las infidelidades y cómo los recuerdos digitales pueden afectar a una relación, en el contexto de su reciente divorcio del empresario Otto Padrón, con quien estuvo casada durante más de 14 años.
Tras su divorcio con Otto Padrón, Angélica Vale habla sin filtros sobre el tema de las infidelidades
Tras su divorcio con Otto Padrón, Angélica Vale habla sobre las infidelidades en su programa de radio
Durante una reciente emisión de su programa de radio, en su sección "Ayúdame", Angélica Vale habló de diferentes temas, incluyendo la infidelidad, y respondió a la inquietud de un seguidor que contó que su pareja se había molestado al encontrar conversaciones antiguas en las que él mostraba interés romántico por otra persona.
Tras leer públicamente el comentario, el programa reprodujo la opinión de una seguidora que sostenía que las conversaciones antiguas debían eliminarse, pues podían generar problemas en el futuro.
“Si esas conversaciones ya no te sirven de nada, bórralos; como esposa o mujer te digo que duele encontrar esas cositas”, dijo la seguidora al programa de radio.
En respuesta, la conductora ofreció una reflexión directa: explicó que, desde su perspectiva, el daño no radica únicamente en el contenido de los mensajes, sino en el hecho de que sigan ahí, almacenados y accesibles:
"Porqué está guardando algo que ni al caso. En esto estoy completamente de acuerdo contigo. No viene al caso que tenga esas conversaciones, como ¿para qué? Son mensajes que sí duelen… fíjate yo no creo que le haya dolido las conversaciones sino que todavía las guarda”, dijo.
En su análisis, Vale también tocó el tema de revisar el celular de la pareja, opinando que aunque hay contextos que pueden generar la tentación de hacerlo, la comunicación abierta y la limpieza digital pueden prevenir dolores innecesarios en una relación sentimental.
Aunque no mencionó nombres ni detalles específicos sobre su relación con Otto Padrón, sus declaraciones coincidieron con el proceso de separación que hizo público recientemente, y muchos internautas interpretaron estas palabras como una posible referencia a los rumores de infidelidad que han circulado en medios y redes sociales en torno a su divorcio.
Revelan causas y detalles de la demanda de divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón
El empresario Otto Padrón presentó formalmente la demanda de divorcio contra Angélica Vale ante la Corte Superior de Los Ángeles el 4 de noviembre de este año, marcando el fin legal de su matrimonio después de 14 años juntos.
La pareja, que se casó el 12 de febrero de 2011 en la Ciudad de México y tuvo dos hijos (Daniel Nicolás y Angélica Masiel), habría decidido separarse desde el 1 de abril aunque la noticia se dio a conocer hasta días antes del 50 cumpleaños de Vale.
La demanda, que consta de alrededor de 15 páginas, cita “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación e incluye varias peticiones específicas de Padrón al tribunal.
Entre ellas están la custodia legal compartida de sus dos hijos con un régimen que alterna fines de semana, la posibilidad de realizar viajes internacionales con los menores mediante permisos por escrito y la obligación de notificar con antelación cualquier cambio de domicilio o paradero de los niños.
El documento también estipula que los hijos vivirán principalmente con Angélica Vale, cuyo domicilio será reconocido como residencia principal, y que ambos padres deberán garantizar comunicación constante con ellos.
Además, Padrón solicitó que Angélica se haga responsable de los costos y honorarios legales del proceso, y estableció cláusulas para evitar comentarios negativos sobre la otra parte o la familia, especialmente en presencia de los menores.
En cuanto a los acuerdos económicos, su demanda pide que no se otorgue pensión conyugal debido a un acuerdo prenupcial firmado antes del matrimonio, y que cada uno conserve su propio patrimonio, pues no tienen bienes en común.
También se incluyeron reglas específicas de convivencia, como no usar a los hijos como mensajeros, no exponerlos al humo de cigarro o marihuana, y que ambos padres tengan licencia de conducir vigente y seguro de vida.