Tras su divorcio con Otto Padrón, Angélica Vale habla sin filtros sobre el tema de las infidelidades

Tras su divorcio con Otto Padrón, Angélica Vale habla sobre las infidelidades en su programa de radio

Durante una reciente emisión de su programa de radio, en su sección "Ayúdame", Angélica Vale habló de diferentes temas, incluyendo la infidelidad, y respondió a la inquietud de un seguidor que contó que su pareja se había molestado al encontrar conversaciones antiguas en las que él mostraba interés romántico por otra persona.

Tras leer públicamente el comentario, el programa reprodujo la opinión de una seguidora que sostenía que las conversaciones antiguas debían eliminarse, pues podían generar problemas en el futuro.

“Si esas conversaciones ya no te sirven de nada, bórralos; como esposa o mujer te digo que duele encontrar esas cositas”, dijo la seguidora al programa de radio.

En respuesta, la conductora ofreció una reflexión directa: explicó que, desde su perspectiva, el daño no radica únicamente en el contenido de los mensajes, sino en el hecho de que sigan ahí, almacenados y accesibles:

"Porqué está guardando algo que ni al caso. En esto estoy completamente de acuerdo contigo. No viene al caso que tenga esas conversaciones, como ¿para qué? Son mensajes que sí duelen… fíjate yo no creo que le haya dolido las conversaciones sino que todavía las guarda”, dijo.

Angélica Vale y Otto Padrón (Agencia México)

En su análisis, Vale también tocó el tema de revisar el celular de la pareja, opinando que aunque hay contextos que pueden generar la tentación de hacerlo, la comunicación abierta y la limpieza digital pueden prevenir dolores innecesarios en una relación sentimental.

Aunque no mencionó nombres ni detalles específicos sobre su relación con Otto Padrón, sus declaraciones coincidieron con el proceso de separación que hizo público recientemente, y muchos internautas interpretaron estas palabras como una posible referencia a los rumores de infidelidad que han circulado en medios y redes sociales en torno a su divorcio.