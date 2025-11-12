Revelan la causa y los detalles de la demanda de divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón

Se revela la causa del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón

Luego de que Angélica Vale se enterara por la prensa de que Otto Padrón había solicitado el divorcio mientras ambos cenaban juntos en la demanda el empresario hace varias peticiones al tribunal, entre ellas, que la actriz pague los costos y honorarios de los abogados.

De acuerdo con reportes, el escrito consta de unas 15 páginas y detalla que Padrón solicita la custodia legal compartida de sus dos hijos, alternando los fines de semana y la posibilidad de realizar viajes internacionales con los menores con un permiso escrito de por medio.

Angélica Vale, Otto Padrón y sus hijos (Getty Images)

El documento estipula la notificación constante sobre el paradero de los niños, ya sea en escuelas, campamentos, vacaciones o actividades especiales.

También se debe notificar con varios días de antelación cualquier cambio de domicilio de los niños con el fin de fortalecer los mecanismos para el seguimiento de la convivencia y la custodia compartida.

En la demanda, que señala como causa del divorcio las “diferencias irreconciliables”, también se establece que los hijos de la pareja vivirán principalmente con Angélica Vale , cuyo domicilio será considerado la residencia principal.

Asimismo, ambos padres deberán garantizar el libre acceso y la comunicación constante con los niños, permitiéndoles tener celulares y mantenerse en contacto en cualquier momento del día.