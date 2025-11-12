Revelan la causa y los detalles de la demanda de divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón

Angélica Vale y Otto Padrón decidieron poner fin a su relación. La actriz enfrenta una demanda de divorcio presentada en la Corte Superior de Los Ángeles el pasado 4 de noviembre.
La pareja se casó el 12 de febrero de 2011 en la Ciudad de México y juntos tuvieron dos hijos, Daniel Nicolás de 14 años y Angélica Masiel, de 12. La demanda señala que la separación habría ocurrido el 1 de abril de 2025, pero se dio a conocer recientemente, a pocos días de que la actriz y conductora celebre su cumpleaños número 50.
Se revela la causa del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón
De acuerdo con reportes, el escrito consta de unas 15 páginas y detalla que Padrón solicita la custodia legal compartida de sus dos hijos, alternando los fines de semana y la posibilidad de realizar viajes internacionales con los menores con un permiso escrito de por medio.
El documento estipula la notificación constante sobre el paradero de los niños, ya sea en escuelas, campamentos, vacaciones o actividades especiales.
También se debe notificar con varios días de antelación cualquier cambio de domicilio de los niños con el fin de fortalecer los mecanismos para el seguimiento de la convivencia y la custodia compartida.
En la demanda, que señala como causa del divorcio las “diferencias irreconciliables”, también se establece que los hijos de la pareja vivirán principalmente con Angélica Vale, cuyo domicilio será considerado la residencia principal.
Asimismo, ambos padres deberán garantizar el libre acceso y la comunicación constante con los niños, permitiéndoles tener celulares y mantenerse en contacto en cualquier momento del día.
Otto Padrón hace otras peticiones al tribunal
Otto Padrón solicita que la actriz y cantante se haga responsable de los honorarios legales del proceso, además de establecer cláusulas para evitar comentarios negativos sobre la otra parte o la familia especialmente en presencia de los menores.
Sobre el acuerdo económico, Otto Padrón presentó en su demanda que el juez no designe una pensión conyugal, dado que el 10 de febrero de 2011, ambas partes firmaron un acuerdo prenupcial en el que acordaron que esta situación no se solicitaría. Además, de que pide que cada quien conserve su propio patrimonio dado que no tienen bienes en común.
Además, Padrón estableció reglas de convivencia con las que busca que Angélica esté de acuerdo, como por ejemplo: No usar a sus hijos como mensajeros, no exponerlos al humo de cigarro o marihuana, no discutir asuntos legales frente a ellos y ambos padres deberán tener licencia de conducir vigente y seguro de vida.