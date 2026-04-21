Angélica Vale atraviesa una nueva etapa personal tras su separación de Otto Padrón, con quien compartió 14 años de matrimonio. A cinco meses de hacer pública la ruptura, la actriz ha dejado claro que, lejos de los conflictos, su prioridad es mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos.
Angélica Vale revela cómo vive su divorcio de Otto Padrón
Angélica Vale apuesta por la cordialidad tras su ruptura
Angélica Vale habló con apertura sobre el proceso de separación que atraviesa. Aunque al inicio reconoció que fue una etapa difícil y sorpresiva, sobre todo cuando la noticia comenzó a circular en medios y redes sociales, hoy asegura que se siente más tranquila.
La conductora de Juego de voces dejó claro que, pese a la ruptura, mantiene una buena relación con Otto Padrón. Incluso, señaló que si durante más de 14 años su matrimonio no se caracterizó por los conflictos, no ve razón para que ahora, ya separados, comiencen a pelear.
"Después de tantos años juntos y después de haber tenido un matrimonio tan bonito porque fue un matrimonio muy bonito, pues ni modo de ponernos a pelear ya ahorita, a estas alturas, ¿pa´ qué?", aseguró la actriz en entrevista con el periodista Eden Dorantes.
A pesar de su separación, la actriz ha reiterado que su prioridad es el bienestar de sus hijos, Angélica Massiel y Daniel Nicolás, por lo que busca evitar conflictos o malentendidos que puedan afectar su desarrollo.
"No es sano para nuestros hijos y, eso, es prioridad para los dos, que nuestros hijos estén bien y estén contentos y así van", recalcó.
El divorcio de Angélica Vale sigue en proceso
Aunque Angélica Vale prefirió no profundizar en las razones de su separación, confirmó que el proceso de divorcio con Otto Padrón continúa en curso.
La actriz explicó que, debido a sus compromisos laborales en México, donde se encuentra grabando un reality para Televisa, sus hijos permanecen en Los Ángeles al cuidado de su padre.
“Se quedan en Los Ángeles con su papi, con papá se quedan. No puedo contar mucho porque sigo en proceso de divorcio, pero estamos bien, mis hijos están bien, que es lo más importante. Yendo y viniendo, no hay de otra”, platicó.
Fue el 10 de noviembre de 2025 cuando se dio a conocer que, tras 14 años de matrimonio, Angélica Vale y Otto Padrón habían decidido poner fin a su relación. La noticia salió a la luz luego de que se revelara que la actriz enfrentaba una demanda de divorcio presentada el 4 de noviembre ante la Corte Superior de Los Ángeles.
La pareja se casó el 12 de febrero de 2011 y tuvo dos hijos: Daniel Nicolás, de 14 años, y Angélica Massiel, de 12. De acuerdo con la demanda, la separación habría ocurrido el 1 de abril de 2025, aunque se hizo pública meses después, a pocos días de que la actriz y conductora celebrara su cumpleaños número 50.