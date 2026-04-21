Angélica Vale revela cómo vive su divorcio de Otto Padrón

Angélica Vale apuesta por la cordialidad tras su ruptura

Angélica Vale habló con apertura sobre el proceso de separación que atraviesa. Aunque al inicio reconoció que fue una etapa difícil y sorpresiva, sobre todo cuando la noticia comenzó a circular en medios y redes sociales, hoy asegura que se siente más tranquila.

Angélica Vale, Otto Padrón. (Getty Images)

La conductora de Juego de voces dejó claro que, pese a la ruptura, mantiene una buena relación con Otto Padrón. Incluso, señaló que si durante más de 14 años su matrimonio no se caracterizó por los conflictos, no ve razón para que ahora, ya separados, comiencen a pelear.

"Después de tantos años juntos y después de haber tenido un matrimonio tan bonito porque fue un matrimonio muy bonito, pues ni modo de ponernos a pelear ya ahorita, a estas alturas, ¿pa´ qué?", aseguró la actriz en entrevista con el periodista Eden Dorantes.

Angélica Vale junto a sus dos hijos. (Araya Doheny/Getty Images for Universal Studi)

A pesar de su separación, la actriz ha reiterado que su prioridad es el bienestar de sus hijos, Angélica Massiel y Daniel Nicolás, por lo que busca evitar conflictos o malentendidos que puedan afectar su desarrollo.

"No es sano para nuestros hijos y, eso, es prioridad para los dos, que nuestros hijos estén bien y estén contentos y así van", recalcó.