La actriz y conductora Angélica Vale habló abiertamente sobre el proceso personal que vivió tras su divorcio de Otto Padrón, y cómo logró dejar atrás la polémica que rodeó el fin de su matrimonio.
Angélica Vale revela cómo superó el escándalo de su divorcio con Otto Padrón
Angélica Vale revela cómo superó el escándalo de su divorcio con Otto Padrón
Luego de que su separación se hiciera pública en 2025, tras 14 años de relación, el caso estuvo marcado por versiones encontradas y especulaciones mediáticas, incluyendo rumores de infidelidad que intensificaron el escrutinio público.
En ese momento, la propia actriz confirmó que el proceso la tomó por sorpresa, ya que se enteró de la demanda de divorcio prácticamente al mismo tiempo que el público, lo que hizo que la que la situación se volviera más compleja en ese momento.
Ahora, en una nueva etapa de su vida, Angélica Vale asegura que ha logrado reconstruirse desde la calma. La actriz describe este momento como uno de los más positivos que ha vivido, centrado en el amor propio, el aprendizaje y su bienestar emocional. En un reciente encuentro con los medios, la actriz reveló cómo logró superar el escándalo de su divorcio.
“Definitivamente, tener trabajo en este momento que sí estoy en proceso de divorcio es lo más bello que me ha pasado en la vida”, afirmó.
Lejos de alimentar la polémica, la también cantante ha optado por una postura de introspección y crecimiento personal, destacando que este proceso le permitió reconectar consigo misma y valorar aspectos de su vida que antes no había priorizado.
Angélica Vale no quiere hablar de su divorcio por esta razón
En sus propias palabras, se encuentra en una etapa “muy hermosa”, en la que ha podido enfocarse tanto en su desarrollo personal como en el tiempo de calidad con sus hijos, quienes siguen siendo su prioridad absoluta
El divorcio de Angélica Vale no solo marcó el cierre de una relación de más de una década, sino también el inicio de una transformación personal. Frente a los rumores y la exposición mediática, la actriz decidió mantener una postura discreta y evitar confrontaciones públicas.
“No voy a hablar, no porque no tenga cómo defenderme, sino porque mis abogados me han dicho que no hable y porque nunca he estado en escándalos”, aseguró.
Con el paso del tiempo, esa decisión parece haber dado resultados. Hoy, Angélica Vale proyecta estabilidad y una visión más madura sobre lo ocurrido, dejando claro que, más allá del escándalo, su enfoque está en avanzar.