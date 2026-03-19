Angélica Vale revela cómo superó el escándalo de su divorcio con Otto Padrón

Luego de que su separación se hiciera pública en 2025, tras 14 años de relación, el caso estuvo marcado por versiones encontradas y especulaciones mediáticas, incluyendo rumores de infidelidad que intensificaron el escrutinio público.

En ese momento, la propia actriz confirmó que el proceso la tomó por sorpresa, ya que se enteró de la demanda de divorcio prácticamente al mismo tiempo que el público, lo que hizo que la que la situación se volviera más compleja en ese momento.

Ahora, en una nueva etapa de su vida, Angélica Vale asegura que ha logrado reconstruirse desde la calma. La actriz describe este momento como uno de los más positivos que ha vivido, centrado en el amor propio, el aprendizaje y su bienestar emocional. En un reciente encuentro con los medios, la actriz reveló cómo logró superar el escándalo de su divorcio.

Otto Padrón y Angélica Vale (Getty Images)

“Definitivamente, tener trabajo en este momento que sí estoy en proceso de divorcio es lo más bello que me ha pasado en la vida”, afirmó.

Lejos de alimentar la polémica, la también cantante ha optado por una postura de introspección y crecimiento personal, destacando que este proceso le permitió reconectar consigo misma y valorar aspectos de su vida que antes no había priorizado.