Otto Padrón pidió que Angélica Vale pague el proceso de divorcio, confirma abogada

Otto Padrón pidió que Angélica Vale pague el proceso de divorcio

Para entender mejor el contexto, es importante recordar que Angélica Vale y Otto Padrón se casaron en 2011 tras varios años de relación. Su matrimonio fue considerado una de las uniones más sólidas del medio artístico hispano.

Sin embargo, hace unos días se confirmó su separación, lo que sorprendió tanto al público como a sus seguidores, especialmente porque durante más de una década se mostraron como una familia unida junto a sus hijos, Daniel y Angélica. Con la presentación de la demanda de divorcio, se confirmó que ambos habían tomado caminos separados.

En entrevista para Ventaneando, la abogada Sandra Hoyos habló abiertamente del asunto.

Otto Padrón y Angélica Vale (Getty Images)

“Existe un acuerdo prenupcial que firmaron en el 2011. Más o menos febrero 11 se estima que fue firmado este prenupcial que debe de resolver todas las diferencias financieras si fue redactado de la manera correcta. Debe de generalmente definir cómo se van a distribuir los bienes antes del matrimonio, durante el matrimonio y pues a la hora de una disolución de matrimonio”, explicó.

A pesar de este documento, la jurista señaló un detalle peculiar dentro de la demanda interpuesta por Padrón. “Lo único que a mí me llamó un poco la atención es que él está pidiendo que Angélica Vale le pague los honorarios a él”, comentó.

Hoyos expresó su incomodidad desde un punto de vista personal: “Quitándome mi sombrero de abogada, me molesta porque yo digo: ‘Son dos personas que entraron en un acuerdo prenupcial, que saben que ambos tienen bienes, el matrimonio no funcionó, van a seguir siendo padres de estas dos criaturas, cada quien agarre su camino, de verdad es más fácil llevar la guerra en paz por el bienestar de sus hijos", mencionó.