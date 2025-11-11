Otto Padrón pidió que Angélica Vale pague el proceso de divorcio, confirma abogada

La demanda de divorcio que Otto Padrón presentó en contra de Angélica Vale da indicios de que se convertirá en un proceso complejo en el aspecto económico.
Aunque trascendió que la ex pareja firmó un acuerdo prenupcial antes de casarse, lo que en teoría debería facilitar la división de bienes y responsabilidades, una petición específica de Padrón dentro del documento legal ha generado controversia.
Otto Padrón pidió que Angélica Vale pague el proceso de divorcio
Para entender mejor el contexto, es importante recordar que Angélica Vale y Otto Padrón se casaron en 2011 tras varios años de relación. Su matrimonio fue considerado una de las uniones más sólidas del medio artístico hispano.
Sin embargo, hace unos días se confirmó su separación, lo que sorprendió tanto al público como a sus seguidores, especialmente porque durante más de una década se mostraron como una familia unida junto a sus hijos, Daniel y Angélica. Con la presentación de la demanda de divorcio, se confirmó que ambos habían tomado caminos separados.
En entrevista para Ventaneando, la abogada Sandra Hoyos habló abiertamente del asunto.
“Existe un acuerdo prenupcial que firmaron en el 2011. Más o menos febrero 11 se estima que fue firmado este prenupcial que debe de resolver todas las diferencias financieras si fue redactado de la manera correcta. Debe de generalmente definir cómo se van a distribuir los bienes antes del matrimonio, durante el matrimonio y pues a la hora de una disolución de matrimonio”, explicó.
A pesar de este documento, la jurista señaló un detalle peculiar dentro de la demanda interpuesta por Padrón. “Lo único que a mí me llamó un poco la atención es que él está pidiendo que Angélica Vale le pague los honorarios a él”, comentó.
Hoyos expresó su incomodidad desde un punto de vista personal: “Quitándome mi sombrero de abogada, me molesta porque yo digo: ‘Son dos personas que entraron en un acuerdo prenupcial, que saben que ambos tienen bienes, el matrimonio no funcionó, van a seguir siendo padres de estas dos criaturas, cada quien agarre su camino, de verdad es más fácil llevar la guerra en paz por el bienestar de sus hijos", mencionó.
El acuerdo de Otto Padrón y Angélica Vale sobre sus hijos
Otro punto central de la demanda es la custodia compartida de los niños. Según Hoyos, esta solicitud suele tener también un impacto económico.
“Para la persona que tiene que pagar pensión alimenticia del menor de edad, es ventajosa tenerlos más tiempo porque pagan menos, pero yo siempre le suplico a los clientes y a todos: no piensen en cuánto les va a costar, piensen en cuál es el mejor interés de esos menores de edad”, indicó.
La litigante explicó que la manutención se establece con base en ingresos y gastos específicos: “La pensión alimenticia normalmente, en la mayoría de los estados, se determina por una tabla. ¿Cuánto gana la mamá, cuánto gana el papá, cuánto pagan en cosas básicas?”.
Además, aclaró que Vale tiene otra opción: “Siempre existe la posibilidad de contrademandar porque hay quizás cosas que él ha pedido en la demanda o no ha pedido en la demanda que ella quiere pedir”.
Al final, Hoyos compartió una reflexión que no solo va dirigida a la famosa expareja, sino también a todas las personas que están enfrentando un proceso de divorcio. “Nunca pueden odiar a su cónyuge más de lo que aman a sus hijos. Entonces, con eso en mente, tratar de resolver las cosas de la mejor manera.”