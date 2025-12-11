Mark Chávez, ex médico que fue implicado en el caso por la muerte del actor Matthew Perry, reveló ante un tribunal federal que actualmente trabaja como conductor de Uber debido a su situación económica y profesional tras las acusaciones en su contra.
Médico involucrado en la muerte de Matthew Perry trabaja como chofer de Uber mientras enfrenta juicio
Médico involucrado en la muerte de Matthew Perry trabaja como Uber
Chávez, quien renunció voluntariamente a su licencia médica luego de ser formalmente acusado por su participación en la adquisición de ketamina para Perry, explicó ante la juez que perdió su empleo como médico de urgencias, su fuente principal de ingresos, y sufrió un descrédito público que terminó por arruinar su carrera.
Ante la corte, el ex médico detalló que, al quedarse sin trabajo estable, recurrió a trabajar para Uber como forma de mantenerse económicamente mientras espera una sentencia que podría incluir hasta seis meses de cárcel por los cargos que enfrenta.
Chávez afirmó a su defensa que colaboró desde un inicio con las autoridades y asumió su responsabilidad en los hechos. Por ello, los abogados solicitaron clemencia, proponiendo una pena equivalente al tiempo que ya ha cumplido detenido, seguido de tres años de libertad condicional.
¿Cómo fue la participación de los médicos acusados de la muerte de Matthew Perry?
La fiscalía, por su parte, respaldó una postura moderada al presentar documentos recomendando seis meses de arresto domiciliario, dos años de libertad supervisada y 200 horas de servicio comunitario, subrayando la “cooperación sustancial” de Chávez con la investigación en curso.
El caso está directamente vinculado a la muerte de Matthew Perry, fallecido el 28 de octubre de 2023 a los 54 años, cuando un informe forense determinó que la causa fue “los efectos agudos de ketamina”.
Documentos del proceso judicial detallan que Chávez proporcionó ketamina al médico Salvador Plasencia, quien fue sentenciado recientemente a 30 meses de prisión por distribución ilegal de la sustancia en el marco del caso.
Según los fiscales, Chávez colaboró con Plasencia para distribuir ketamina a Perry mediante recetas fraudulentas y otras prácticas irregulares para mantener el suministro al actor, pese a las condiciones inseguras en que se administraban los fármacos.