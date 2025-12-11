Médico involucrado en la muerte de Matthew Perry trabaja como chofer de Uber mientras enfrenta juicio

Médico involucrado en la muerte de Matthew Perry trabaja como Uber

Chávez, quien renunció voluntariamente a su licencia médica luego de ser formalmente acusado por su participación en la adquisición de ketamina para Perry, explicó ante la juez que perdió su empleo como médico de urgencias, su fuente principal de ingresos, y sufrió un descrédito público que terminó por arruinar su carrera.

Ante la corte, el ex médico detalló que, al quedarse sin trabajo estable, recurrió a trabajar para Uber como forma de mantenerse económicamente mientras espera una sentencia que podría incluir hasta seis meses de cárcel por los cargos que enfrenta.

Mark Chávez (Reuters)

Chávez afirmó a su defensa que colaboró desde un inicio con las autoridades y asumió su responsabilidad en los hechos. Por ello, los abogados solicitaron clemencia, proponiendo una pena equivalente al tiempo que ya ha cumplido detenido, seguido de tres años de libertad condicional.

