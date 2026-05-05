Recuerdos de ‘Friends’ y objetos personales de Matthew Perry serán subastados

Objetos personales de Matthew Perry serán subastados

La casa Heritage Auctions anunció que este evento se realizará en colaboración con The Matthew Perry Foundation y dará inicio el próximo 5 de junio.

Matthew Perry (Getty Images )

La subasta incluirá piezas que formaron parte importante de la vida del actor, “desde recuerdos profesionales hasta objetos que reflejan su personalidad, su sentido del humor y las pasiones que lo acompañaron a lo largo de los años”, se informó a través de un comunicado. “Se trata de una colección que ofrece una mirada íntima al actor más allá de la pantalla”, agregaron los organizadores.

Entre los artículos más destacados destacan varias piezas relacionadas con la serie Friends. Destaca una colección de 26 guiones de episodios clave, como “El de Ross bronceado”, “Joey aprende francés” y el emotivo final en dos partes, “El último”.

Matthew Perry (Getty Images)

Además, también se pondrá a la venta un álbum fotográfico titulado “El de la Última Cena”, que incluye una carta escrita por Jennifer Aniston, añadiendo un valor aún más especial para los seguidores de la serie.

Más allá del interés de los coleccionistas, el objetivo de la subasta es recaudar fondos para apoyar las iniciativas de la fundación que lleva su nombre y que apoya a personas que luchan contra las adicciones.