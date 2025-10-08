Matthew Perry iba a reuniones de Alcohólicos Anónimos a la casa de Ozzy Osbourne

Matthew Perry iba a reuniones de AA en la casa de Ozzy Osbourne

A casi dos años de la trágica muerte de Matthew Perry, una nueva revelación ha salido a la luz. A través de Last Rites, la autobiografía póstuma de Ozzy Osbourne, el cantante compartió detalles desconocidos sobre su relación con el actor de Friends, a quien describió como “un hombre talentoso y carismático” que luchaba intensamente contra sus adicciones.

Osbourne recordó que Perry asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos (AA) realizadas en su propia casa, aunque admitió que no siempre lo recordaba con claridad debido a sus propios problemas de memoria:

“Solía venir a nuestra casa para reuniones de Alcohólicos Anónimos, o eso me dice mi esposa”, escribe.

Matthew Perry (Getty Images )

La muerte de Matthew Perry, ocurrida en octubre de 2023 a los 54 años a causa de una sobredosis de ketamina, sacudió profundamente al mundo del entretenimiento y a millones de fanáticos que lo conocían por su papel de "Chandler Bing". La confesión de Osbourne añade una nueva capa emocional a la ya conocida historia pública de las batallas internas del actor.

El legendario vocalista de Black Sabbath también expresó su tristeza por la pérdida y admiración por el esfuerzo de Perry por mantenerse sobrio: "Había dado todo lo que tenía para mantenerse limpio. Pero no fue suficiente".

Estas palabras resuenan aún más cuando se contrastan con los relatos que el propio Perry compartió en su autobiografía Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing. En el libro, el actor detalló la magnitud de su lucha contra la adicción: asistió a más de 6 mil reuniones de AA, pasó por rehabilitación en 15 ocasiones y gastó millones de dólares en tratamientos médicos.