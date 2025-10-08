Publicidad

Matthew Perry iba a reuniones de Alcohólicos Anónimos a la casa de Ozzy Osbourne

En su autobiografía, Ozzy Osbourne reveló que el actor iba a reuniones de Alcohólicos Anónimos en su casa como parte de su lucha por mantenerse sobrio antes de su muerte en 2023.
mié 08 octubre 2025 10:47 AM
matthew-perry-osbourne.jpg
Matthew Perry asistía a reuniones de AA en casa de Ozzy Osbourne. (Getty Images)

En Last Rites, la autobiografía póstuma de Ozzy Osbourne, el legendario rockero comparte recuerdos poco conocidos de su vida y amistades, entre ellos, su vínculo con el actor Matthew Perry. En el libro, Osbourne hizo una revelación poco conocida sobre Perry: el actor asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos (AA) en su casa como parte de su lucha contra las adicciones.

Matthew Perry iba a reuniones de AA en la casa de Ozzy Osbourne

A casi dos años de la trágica muerte de Matthew Perry, una nueva revelación ha salido a la luz. A través de Last Rites, la autobiografía póstuma de Ozzy Osbourne, el cantante compartió detalles desconocidos sobre su relación con el actor de Friends, a quien describió como “un hombre talentoso y carismático” que luchaba intensamente contra sus adicciones.

Osbourne recordó que Perry asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos (AA) realizadas en su propia casa, aunque admitió que no siempre lo recordaba con claridad debido a sus propios problemas de memoria:

“Solía venir a nuestra casa para reuniones de Alcohólicos Anónimos, o eso me dice mi esposa”, escribe.

GQ Men of the Year Party 2022 at The West Hollywood EDITION - Arrivals
Matthew Perry (Getty Images )

La muerte de Matthew Perry, ocurrida en octubre de 2023 a los 54 años a causa de una sobredosis de ketamina, sacudió profundamente al mundo del entretenimiento y a millones de fanáticos que lo conocían por su papel de "Chandler Bing". La confesión de Osbourne añade una nueva capa emocional a la ya conocida historia pública de las batallas internas del actor.

El legendario vocalista de Black Sabbath también expresó su tristeza por la pérdida y admiración por el esfuerzo de Perry por mantenerse sobrio: "Había dado todo lo que tenía para mantenerse limpio. Pero no fue suficiente".

Estas palabras resuenan aún más cuando se contrastan con los relatos que el propio Perry compartió en su autobiografía Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing. En el libro, el actor detalló la magnitud de su lucha contra la adicción: asistió a más de 6 mil reuniones de AA, pasó por rehabilitación en 15 ocasiones y gastó millones de dólares en tratamientos médicos.

Matthew Perry
Matthew Perry. (Getty Images.)

¿De que murió Matthew Perry?

Matthew Perry, conocido por su papel como "Chandler Bing" en la serie Friends, falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años. Su muerte ocurrió en su casa de Los Ángeles, donde fue encontrado sin vida en su jacuzzi.

De acuerdo con el informe toxicológico oficial, Perry murió a causa de los efectos de la ketamina, una droga disociativa que estaba utilizando como parte de un tratamiento experimental para la depresión y la ansiedad.

Aunque el actor llevaba tiempo sobrio respecto a otras sustancias como el alcohol y los opiáceos, la ketamina (presuntamente administrada bajo supervisión médica) habría alcanzado niveles tóxicos en su organismo.

Matthew Perry
La trágica relación de Matthew Perry con las drogas se remonta al año de 1997. (Theo Wargo/Getty Images for Tribeca Film Fe)

El reporte también señaló que se encontraron restos de otros medicamentos recetados, como buprenorfina (usada para tratar adicciones a opioides), pero no en cantidades letales. No se hallaron signos de consumo de alcohol o drogas ilegales.

