Matthew Perry iba a reuniones de Alcohólicos Anónimos a la casa de Ozzy Osbourne

En Last Rites, la autobiografía póstuma de Ozzy Osbourne, el legendario rockero comparte recuerdos poco conocidos de su vida y amistades, entre ellos, su vínculo con el actor Matthew Perry. En el libro, Osbourne hizo una revelación poco conocida sobre Perry: el actor asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos (AA) en su casa como parte de su lucha contra las adicciones.
A casi dos años de la trágica muerte de Matthew Perry, una nueva revelación ha salido a la luz. A través de Last Rites, la autobiografía póstuma de Ozzy Osbourne, el cantante compartió detalles desconocidos sobre su relación con el actor de Friends, a quien describió como “un hombre talentoso y carismático” que luchaba intensamente contra sus adicciones.
Osbourne recordó que Perry asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos (AA) realizadas en su propia casa, aunque admitió que no siempre lo recordaba con claridad debido a sus propios problemas de memoria:
“Solía venir a nuestra casa para reuniones de Alcohólicos Anónimos, o eso me dice mi esposa”, escribe.
La muerte de Matthew Perry, ocurrida en octubre de 2023 a los 54 años a causa de una sobredosis de ketamina, sacudió profundamente al mundo del entretenimiento y a millones de fanáticos que lo conocían por su papel de "Chandler Bing". La confesión de Osbourne añade una nueva capa emocional a la ya conocida historia pública de las batallas internas del actor.
El legendario vocalista de Black Sabbath también expresó su tristeza por la pérdida y admiración por el esfuerzo de Perry por mantenerse sobrio: "Había dado todo lo que tenía para mantenerse limpio. Pero no fue suficiente".
Estas palabras resuenan aún más cuando se contrastan con los relatos que el propio Perry compartió en su autobiografía Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing. En el libro, el actor detalló la magnitud de su lucha contra la adicción: asistió a más de 6 mil reuniones de AA, pasó por rehabilitación en 15 ocasiones y gastó millones de dólares en tratamientos médicos.
¿De que murió Matthew Perry?
Matthew Perry, conocido por su papel como "Chandler Bing" en la serie Friends, falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años. Su muerte ocurrió en su casa de Los Ángeles, donde fue encontrado sin vida en su jacuzzi.
De acuerdo con el informe toxicológico oficial, Perry murió a causa de los efectos de la ketamina, una droga disociativa que estaba utilizando como parte de un tratamiento experimental para la depresión y la ansiedad.
Aunque el actor llevaba tiempo sobrio respecto a otras sustancias como el alcohol y los opiáceos, la ketamina (presuntamente administrada bajo supervisión médica) habría alcanzado niveles tóxicos en su organismo.
El reporte también señaló que se encontraron restos de otros medicamentos recetados, como buprenorfina (usada para tratar adicciones a opioides), pero no en cantidades letales. No se hallaron signos de consumo de alcohol o drogas ilegales.