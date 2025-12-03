La muerte de Matthew Perry, actor de Friends, ocurrida en octubre de 2023 sacudió al mundo del entretenimiento, y ahora uno de los responsables está cerca de recibir su sentencia. Este miércoles 3 de diciembre, Salvador Plasencia, el médico acusado de suministrarle ketamina al actor será el primero en ser sentenciado en un tribunal federal de Los Ángeles.
Justicia para Matthew Perry: llega la primera sentencia al médico que provocó su muerte
LLega la primera sentencia al médico que vendió analgésicos al actor y provocó su muerte
A casi dos años de la muerte de Matthew Perry, se dictará la primera sentencia contra uno de los integrantes de la red que le suministró ketamina de manera ilegal en los meses previos a su fallecimiento.
El doctor Salvador Plasencia (quien admitió haberle vendido múltiples dosis del anestésico, aún cuando conocía su historial de adicciones) será el primero de los cinco acusados en enfrentar la resolución de una corte federal en Los Ángeles.
Los fiscales sostienen que el especialista actuó “por dinero, no por ética médica”, ya que continuó suministrando la droga cuando médicos legítimos dejaron de recetarla.
Aunque Plasencia no está acusado de haber dado la dosis exacta que produjo la sobredosis fatal (ese señalamiento recae en otros integrantes de la red), su declaración de culpabilidad y los documentos judiciales revelaron mensajes en los que lo describía a Perry como un “idiota” dispuesto a pagar por ketamina, lo que evidencia el desprecio y la explotación de la vulnerabilidad del actor.
Bajo este contexto, la Fiscalía pide una condena de tres años de prisión, aunque la ley permite hasta 40 años para los cargos que enfrenta. Por su parte, la defensa argumenta que, tras su confesión, Plasencia ya perdió su licencia médica, su clínica y su reputación, y que desde hace meses vive en Arizona con su familia.
Para los familiares de Matthew Perry, este juicio representa una posibilidad de cerrar un círculo doloroso. Podrán hablar ante la jueza antes de la sentencia, y buscan que la condena refleje la gravedad de lo ocurrido: una muerte alimentada por negligencia médica y explotación financiera.
Matthew Perry: la trágica muerte del actor de Friends y su lucha con las adicciones
Matthew Perry, conocido mundialmente por su papel como "Chandler Bing" en la exitosa serie Friends, murió en diciembre de 2023 a los 54 años. Su muerte, rodeada de especulación, fue resultado de complicaciones derivadas del abuso de sustancias y su historial de adicciones, que durante años afectaron su salud física y mental.
El actor había luchado públicamente con el alcohol y medicamentos recetados, incluyendo analgésicos y anestésicos como la ketamina, droga que según investigaciones recientes le fue suministrada ilegalmente semanas antes de su fallecimiento por miembros de una red de médicos y distribuidores.
El doctor Salvador Plasencia, uno de los implicados, admitió haber proporcionado grandes dosis de ketamina a Perry, aun conociendo su historial de adicciones.
Aunque Perry no murió por una sola dosis en específico, los expertos coinciden en que la combinación de sustancias y su estado de salud debilitado contribuyeron de manera significativa a su muerte.
Su fallecimiento puso en evidencia los riesgos de la prescripción irregular de medicamentos y abrió investigaciones sobre la red que lo abastecía, llevando a la justicia a perseguir a varios responsables.