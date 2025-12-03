Justicia para Matthew Perry: llega la primera sentencia al médico que provocó su muerte

LLega la primera sentencia al médico que vendió analgésicos al actor y provocó su muerte

A casi dos años de la muerte de Matthew Perry, se dictará la primera sentencia contra uno de los integrantes de la red que le suministró ketamina de manera ilegal en los meses previos a su fallecimiento.

El doctor Salvador Plasencia (quien admitió haberle vendido múltiples dosis del anestésico, aún cuando conocía su historial de adicciones) será el primero de los cinco acusados en enfrentar la resolución de una corte federal en Los Ángeles.

El doctor Salvador Plasencia, quien admitió haberle vendido a Matthew Perry múltiples dosis del anestésicos, será el primero de los cinco acusados en enfrentar la resolución de una corte federal en Los Ángeles. (Instagram)

Los fiscales sostienen que el especialista actuó “por dinero, no por ética médica”, ya que continuó suministrando la droga cuando médicos legítimos dejaron de recetarla.

Aunque Plasencia no está acusado de haber dado la dosis exacta que produjo la sobredosis fatal (ese señalamiento recae en otros integrantes de la red), su declaración de culpabilidad y los documentos judiciales revelaron mensajes en los que lo describía a Perry como un “idiota” dispuesto a pagar por ketamina, lo que evidencia el desprecio y la explotación de la vulnerabilidad del actor.

Matthew Perry (Instagram/Matthew Perry)

Bajo este contexto, la Fiscalía pide una condena de tres años de prisión, aunque la ley permite hasta 40 años para los cargos que enfrenta. Por su parte, la defensa argumenta que, tras su confesión, Plasencia ya perdió su licencia médica, su clínica y su reputación, y que desde hace meses vive en Arizona con su familia.

Para los familiares de Matthew Perry, este juicio representa una posibilidad de cerrar un círculo doloroso. Podrán hablar ante la jueza antes de la sentencia, y buscan que la condena refleje la gravedad de lo ocurrido: una muerte alimentada por negligencia médica y explotación financiera.