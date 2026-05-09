Diego Boneta confiesa cómo sobrelleva la ruptura con Renata Notni y revela cómo se lleva con ella ahora

Diego Boneta confiesa cómo sobrelleva su ruptura con Renata Notni

Durante un encuentro con la prensa, Diego Boneta fue cuestionado sobre su nueva etapa como soltero y aunque al inicio reaccionó con humor ante los comentarios y piropos de los reporteros, terminó sincerándose sobre el proceso emocional que ha atravesado tras la separación.

“Ayyyy... Pero... ¿por qué dices? Gracias”, respondió entre risas cuando le dijeron que la soltería “le sentaba bien”.

Tras escuchar más halagos, el protagonista de Luis Miguel, la serie agregó divertido: “Me van a sonrojar... Ya me van a poner nervioso”.

Diego Boneta y Renata Notni terminaron tras cinco años juntos (Archivo Quién)

Sin embargo, al hablar de fondo sobre la ruptura con Renata Notni, Diego reconoció que sí existió un proceso de duelo, aunque aseguró que todo ocurrió desde el cariño y el respeto mutuo.

“Mira, yo creo que como cualquier persona, ¿no? Que pasamos por esto y, pues relaciones y tal, claro que hay altas y hay bajas. Al final de cuentas soy como cualquier otra persona”, expresó.

El actor confesó que, pese a lo difícil que puede ser cerrar una relación de tantos años, actualmente se encuentra tranquilo porque ambos decidieron separarse en buenos términos.

“La verdad es que muy tranquilo porque como ya les había comentado, fue una decisión que vino desde el respeto, desde el amor, con mucho cariño. Nos deseamos lo mejor el uno al otro y pues nada, toca seguir con nuestras vidas”, comentó.

