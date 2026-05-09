Diego Boneta habló por primera vez sobre cómo ha vivido el duelo tras su ruptura con Renata Notni, con quien mantuvo una relación sentimental de más de cinco años y con quien fue considerado una de las parejas más sólidas del espectáculo mexicano.
Diego Boneta confiesa cómo sobrelleva la ruptura con Renata Notni y revela cómo se lleva con ella ahora
Diego Boneta habló por primera vez sobre cómo ha vivido el duelo tras su ruptura con Renata Notni, con quien mantuvo una relación sentimental de más de cinco años y con quien fue considerado una de las parejas más sólidas del espectáculo mexicano.
Diego Boneta confiesa cómo sobrelleva su ruptura con Renata Notni
Durante un encuentro con la prensa, Diego Boneta fue cuestionado sobre su nueva etapa como soltero y aunque al inicio reaccionó con humor ante los comentarios y piropos de los reporteros, terminó sincerándose sobre el proceso emocional que ha atravesado tras la separación.
“Ayyyy... Pero... ¿por qué dices? Gracias”, respondió entre risas cuando le dijeron que la soltería “le sentaba bien”.
Tras escuchar más halagos, el protagonista de Luis Miguel, la serie agregó divertido: “Me van a sonrojar... Ya me van a poner nervioso”.
Sin embargo, al hablar de fondo sobre la ruptura con Renata Notni, Diego reconoció que sí existió un proceso de duelo, aunque aseguró que todo ocurrió desde el cariño y el respeto mutuo.
“Mira, yo creo que como cualquier persona, ¿no? Que pasamos por esto y, pues relaciones y tal, claro que hay altas y hay bajas. Al final de cuentas soy como cualquier otra persona”, expresó.
El actor confesó que, pese a lo difícil que puede ser cerrar una relación de tantos años, actualmente se encuentra tranquilo porque ambos decidieron separarse en buenos términos.
“La verdad es que muy tranquilo porque como ya les había comentado, fue una decisión que vino desde el respeto, desde el amor, con mucho cariño. Nos deseamos lo mejor el uno al otro y pues nada, toca seguir con nuestras vidas”, comentó.
¿Cómo se llevan Diego Boneta y Renata Notni tras el final de su relación?
Diego Boneta también habló sobre cómo lograron mantener una buena relación después de terminar, algo que llamó la atención debido a que muchas parejas suelen distanciarse por completo tras una ruptura.
“Yo creo que precisamente, por lo menos por mi lado, después de estar con alguien tanto tiempo, quieres poder dejar las cosas bien. Y yo creo que ambos estamos en ese mismo plano”, explicó.
Incluso negó tajantemente haber recurrido a medidas drásticas como bloquear a Renata de redes sociales o aplicaciones de mensajería.
“No, no, no, yo no juego a esos juegos”, respondió entre risas cuando le preguntaron si la había eliminado de WhatsApp o redes.
El actor también reflexionó sobre lo complicado que puede ser reorganizar la vida después de una relación tan larga, especialmente cuando existen rutinas, planes y proyectos construidos en pareja.
“Yo creo que si hay algo que pasa en esta vida son cambios. Y uno tiene que tener la mejor disposición, estar con la mejor actitud y llevarlo un día a la vez”, señaló.
Así vive Diego Boneta tras su truene con Renata Notni
Actualmente, Diego Boneta aseguró que el trabajo ha sido una parte importante para mantenerse enfocado emocionalmente, aunque también ha aprovechado este periodo para reencontrarse consigo mismo y con sus seres queridos.
“Afortunadamente sí estoy como loco con mucha chamba, pero también feliz de poder estar en México, conectar con amigos, con familia y también tener estos momentos para mí, que son importantes”, concluyó.
Diego Boneta y Renata Notni comenzaron su relación a finales de 2020 y durante varios años se consolidaron como una de las parejas favoritas del medio artístico mexicano. Aunque en distintos momentos surgieron rumores de compromiso y boda, la pareja confirmó su separación en este 2026, asegurando que la decisión se tomó desde el amor, el respeto y el deseo mutuo de seguir creciendo de manera individual.
Con información de Agencia México