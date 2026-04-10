Diego Boneta confirma que ya no vive con Renata Notni: "Cada quien quiere lo mejor para la otra persona"

Diego Boneta confirma que ya no vive con Renata Notni

Pese a haber puesto fin a su noviazgo, Diego Boneta y Renata Notni mantienen una relación basada en el respeto y el cariño, con el deseo mutuo de que al otro le vaya bien en esta nueva etapa.

A lo largo de su historia juntos, ambos procuraron mantener un perfil discreto en su vida personal, una postura que continuarán ahora tras su separación, manejando este proceso con la misma reserva que caracterizó su relación.

Diego Boneta y Renata Notni. (Instagram/diego)

No obstante, recientemente, el actor fue abordado por la prensa en Los Ángeles, momento en el que fue cuestionado sobre la etapa que vive ahora. Aunque confirmó la ruptura, Diego Boneta prefirió mantener en privado las razones específicas detrás de la decisión.

“Creo que esas cosas ya son más privadas”, dijo, evitando entrar en detalles.

De igual forma, confirmó que ya no vive con Renata Notni: “No, no, no, ya no”, respondió.