Hace unos días, en Quién confirmamos que Diego Boneta y Renata Notni terminaron su relación luego de más de cinco años juntos. La decisión, que se dio de mutuo acuerdo, llegó luego de entender que su ciclo juntos había terminado.
Diego Boneta confirma que ya no vive con Renata Notni: "Cada quien quiere lo mejor para la otra persona"
Diego Boneta confirma que ya no vive con Renata Notni
Pese a haber puesto fin a su noviazgo, Diego Boneta y Renata Notni mantienen una relación basada en el respeto y el cariño, con el deseo mutuo de que al otro le vaya bien en esta nueva etapa.
A lo largo de su historia juntos, ambos procuraron mantener un perfil discreto en su vida personal, una postura que continuarán ahora tras su separación, manejando este proceso con la misma reserva que caracterizó su relación.
No obstante, recientemente, el actor fue abordado por la prensa en Los Ángeles, momento en el que fue cuestionado sobre la etapa que vive ahora. Aunque confirmó la ruptura, Diego Boneta prefirió mantener en privado las razones específicas detrás de la decisión.
“Creo que esas cosas ya son más privadas”, dijo, evitando entrar en detalles.
De igual forma, confirmó que ya no vive con Renata Notni: “No, no, no, ya no”, respondió.
El cierre de una de las parejas más queridas
Durante casi cinco años, la pareja se consolidó como una de las favoritas del público, compartiendo momentos tanto en eventos, viajes, como en redes sociales.
Diego Boneta también dejó claro que esa etapa también quedó atrás, marcando un nuevo comienzo en su vida personal.
“Creo que ya después de cinco años hay veces que las cosas llegan al fin de su ciclo… Renata es una mujer increíble”, compartió.
También subrayó que la ruptura se dio desde el respeto y el cariño: “Hay muchísimo cariño, muchísimo respeto… cada quien quiere lo mejor para la otra persona”.