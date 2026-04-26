Renata Notni habló públicamente por primera vez luego de que Diego Boneta confirmara a inicios de abril el fin de la relación que mantuvieron durante cinco años. La actriz había guardado silencio desde que te informamos en exclusiva la separación a finales de marzo pasado.
Renata Notni se sincera sobre el fin de su romance con Diego Boneta: “Yo le deseo lo mejor y que sea muy feliz”
Renata Notni habla por primera vez tras su ruptura con Diego Boneta
Renata Notni había permanecido en silencio desde que trascendió la separación a finales de marzo. Sin embargo, este fin de semana fue abordada por la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde respondió sobre su ruptura.
“Ya no estamos juntos, como bien saben. Lo que sí les puedo decir es que hay mucho cariño y mucho respeto entre los dos. Genuinamente cada uno quiere lo mejor el uno para el otro y bueno, pues así son las cosas”, declaró ante medios como Despierta América.
Además, aseguró que ambos atraviesan este momento en buenos términos: “Los dos estamos muy bien, como les digo, hay mucho cariño y mucho respeto, sobre todo entre nosotros. Y nada, creo que nos quedamos con eso. Estamos los dos muy tranquilos”, insistió.
Al hablar sobre el romance que compartieron por un lustro, Renata destacó los buenos momentos vividos junto al actor: “Tuvimos una relación muy bonita y terminamos de la misma manera y queremos quedarnos con eso, con lo bonito que estuvo la relación y con el mejor sabor de boca el uno del otro”.
Cuando se le preguntó si le gustaría verlo enamorado nuevamente en el futuro, respondió de forma contundente: “Claro, yo le deseo lo mejor y que sea muy feliz”.
Renata Notni niega violencia en su relación con Diego Boneta
Antes de que se confirmara la ruptura, Diego Boneta y Renata Notni ya habían despertado rumores de crisis. Uno de los episodios más comentados ocurrió en octubre de 2024, cuando fueron captados en una aparente discusión durante un concierto de Alejandro Fernández en la Ciudad de México.
Sobre ese y otros momentos similares, la actriz también fue cuestionada durante su reciente llegada al país:“Lo único que les puedo decir es que en nuestra relación no hubo violencia, al contrario, fue una relación muy bonita”, aclaró.
Finalmente, aseguró que esas imágenes no tuvieron relación con el fin de su noviazgo: “Esos videos y cosas que de repente se salen de contexto no tuvieron nada que ver con esto”, confesó.
La pareja inició su relación en diciembre de 2020.No obstante, fue hasta septiembre de 2021 cuando hicieron público su romance durante unas vacaciones de verano en Capadocia, Turquía.