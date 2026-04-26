Renata Notni se sincera sobre el fin de su romance con Diego Boneta: “Yo le deseo lo mejor y que sea muy feliz”

Renata Notni habla por primera vez tras su ruptura con Diego Boneta

Renata Notni había permanecido en silencio desde que trascendió la separación a finales de marzo. Sin embargo, este fin de semana fue abordada por la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde respondió sobre su ruptura.

Diego Boneta y Renata Notni terminaron tras cinco años de relación. (Archivo Quién)

“Ya no estamos juntos, como bien saben. Lo que sí les puedo decir es que hay mucho cariño y mucho respeto entre los dos. Genuinamente cada uno quiere lo mejor el uno para el otro y bueno, pues así son las cosas”, declaró ante medios como Despierta América.

Además, aseguró que ambos atraviesan este momento en buenos términos: “Los dos estamos muy bien, como les digo, hay mucho cariño y mucho respeto, sobre todo entre nosotros. Y nada, creo que nos quedamos con eso. Estamos los dos muy tranquilos”, insistió.



Al hablar sobre el romance que compartieron por un lustro, Renata destacó los buenos momentos vividos junto al actor: “Tuvimos una relación muy bonita y terminamos de la misma manera y queremos quedarnos con eso, con lo bonito que estuvo la relación y con el mejor sabor de boca el uno del otro”.

Cuando se le preguntó si le gustaría verlo enamorado nuevamente en el futuro, respondió de forma contundente: “Claro, yo le deseo lo mejor y que sea muy feliz”.