Biopic de Michael Jackson hace historia en taquilla: Es la más exitosa en su tipo

Críticas a “Michael” por prorteger la historia rel del Rey del pop

Aunque los números de taquilla favorecieron ampliamente a “Michael”, la recepción crítica ha sido mucho más dividida. Reseñas han señalado que la película presenta una versión suavizada de la vida de Michael Jackson y que evita abordar con profundidad las acusaciones de abuso y otros episodio como su complicada relación con su padre Joseph Jackson.

El cantante Michael Jackson y su padre, Joseph Jackson. (Carlo Allegri/Getty Images)

En el mismo sentido, Paris Jackson , hija de Michael Jackson, se deslindó públicamente de la biopic y aclaró que no tuvo participación real en la producción. La cantante aseguró que leyó uno de los primeros borradores del guion y envió comentarios sobre partes que le parecían deshonestas o incorrectas, pero, según dijo, sus observaciones no fueron atendidas. “Leí uno de los primeros borradores del guion y di mis notas sobre lo que era deshonesto o no me cuadraba, y cuando no lo abordaron, seguí con mi vida”, expresó.

También señaló que la película “se dirige a una sección muy específica del fandom” de su padre que, según ella, “todavía vive en la fantasía. Hay mucha inexactitud y muchas mentiras descaradas. Al final del día, eso no me convence. No me gusta la deshonestidad”.

Blanket Jackson, Paris Jackson y Prince Jackson asisten a la ceremonia de huellas de manos y pies de Michael Jackson en Hollywood. (Kevin Winter/Getty Images)

Por otro lado Prince Jackson , hijo mayor del cantante, sí ha apoyado la biopic. De hecho, aparece acreditado como productor ejecutivo y, según Entertainment Weekly, fue una presencia constante durante la producción. También habló con emoción de ver a su primo Jaafar Jackson caracterizado como Michael Jackson. Dijo que fue un “shock emocional” porque sintió que no había visto a su padre en mucho tiempo y que Jaafar “lo trajo de vuelta” en ese momento.

Bigi Jackson, conocido como Blanket, el hijo menor de Michael también mostró apoyo junto a Prince en la premiere de “Michael” en Berlín. El País reportó que tanto Prince como Bigi participaron activamente en la película.