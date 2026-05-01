Biopic de Michael Jackson hace historia en taquilla: Es la más exitosa en su tipo

La película biográfica de Michael Jackson, titulada "Michael", llegó a los cines en medio de un debate público. Mientras algunos críticos cuestionan su enfoque complaciente sobre la vida del Rey del Pop, la audiencia y los fanaticos han respondido con un entusiasmo masivo que la ha convertido en un éxito de taquilla inmediato.
Protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del artista, la cinta ha logrado un debut histórico contra otros biopics musicales.
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Michael rompe récord de taquilla como biopic musical de Michael Jackson
A pesar de las críticas encontradas y de los señalamientos por evitar los episodios más polémicos de la vida del cantante, “Michael” tuvo un estreno histórico. La película de Michael Jackson recaudó aproximadamente 97 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y alcanzó cerca de 217.4 millones de dólares a nivel mundial durante su primer fin de semana, cifras que la colocaron como el mayor debut para una biopic musical en la historia.
El récord resulta especialmente relevante si se compara con otros títulos del género que también tuvieron grandes estrenos. “Straight Outta Compton”, sobre el grupo N.W.A., había logrado alrededor de 60.2 millones de dólares en su debut doméstico; “Bohemian Rhapsody”, centrada en Freddie Mercury y Queen, abrió con cerca de 51 millones de dólares en Norteamérica y unos 141 millones a nivel mundial; mientras que “Elvis”, sobre Elvis Presley, debutó con aproximadamente 31.2 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. Frente a esas cifras, el arranque de “Michael” fue superior.
La película, dirigida por Antoine Fuqua, destaca por la recreación de sus momentos más emblemáticos y la actuación de Jaafar Jackson, sobrino de Jackson quien ha cautivado por su asombroso parecido físico y su similitud al replicar los movimientos y gestos característicos del cantante.
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Críticas a “Michael” por prorteger la historia rel del Rey del pop
Aunque los números de taquilla favorecieron ampliamente a “Michael”, la recepción crítica ha sido mucho más dividida. Reseñas han señalado que la película presenta una versión suavizada de la vida de Michael Jackson y que evita abordar con profundidad las acusaciones de abuso y otros episodio como su complicada relación con su padre Joseph Jackson.
En el mismo sentido, Paris Jackson , hija de Michael Jackson, se deslindó públicamente de la biopic y aclaró que no tuvo participación real en la producción. La cantante aseguró que leyó uno de los primeros borradores del guion y envió comentarios sobre partes que le parecían deshonestas o incorrectas, pero, según dijo, sus observaciones no fueron atendidas. “Leí uno de los primeros borradores del guion y di mis notas sobre lo que era deshonesto o no me cuadraba, y cuando no lo abordaron, seguí con mi vida”, expresó.
También señaló que la película “se dirige a una sección muy específica del fandom” de su padre que, según ella, “todavía vive en la fantasía. Hay mucha inexactitud y muchas mentiras descaradas. Al final del día, eso no me convence. No me gusta la deshonestidad”.
Por otro ladoPrince Jackson , hijo mayor del cantante, sí ha apoyado la biopic. De hecho, aparece acreditado como productor ejecutivo y, según Entertainment Weekly, fue una presencia constante durante la producción. También habló con emoción de ver a su primo Jaafar Jackson caracterizado como Michael Jackson. Dijo que fue un “shock emocional” porque sintió que no había visto a su padre en mucho tiempo y que Jaafar “lo trajo de vuelta” en ese momento.
Bigi Jackson, conocido como Blanket, el hijo menor de Michael también mostró apoyo junto a Prince en la premiere de “Michael” en Berlín. El País reportó que tanto Prince como Bigi participaron activamente en la película.