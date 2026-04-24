Michael Jackson perdonó a su padre antes de morir pese a una infancia marcada por el dolor

Michael Jackson tuvo una infancia poco convencional. Se integró a los Jackson 5 a los 5 años y, bajo la estricta dirección de su papá y manager, el grupo alcanzó un gran éxito. Sin embargo, años después, el propio artista declaró que vivió episodios de abuso físico y emocional, señalando que su papá los obligaba a ensayar con un cinturón en la mano.

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Antes de su muerte en 2009 a los 50 años, el cantante logró reconciliarse con su papá, quien falleció en 2018. Así lo contó J. Randy Taraborrelli, autor de una biografía sobre el artista: “Es muy fácil pintar a Joseph Jackson como un villano porque da mucho material para hacerlo. Pero, aunque fue un papá con fallas y Michael sentía firmemente que hizo muchas cosas mal, lo hizo por las razones correctas”.

También explicó que la percepción de Michael cambió con el tiempo: “A medida que creció, Joseph fue una persona muy, muy diferente. Michael me dijo: ‘Lo perdono totalmente, totalmente’”.

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Un factor importante en ese proceso fue que el propio Michael se convirtió en papá de sus hijos Prince, Paris y Bigi. Según Taraborrelli: “No fue fácil llegar a ese perdón, pero una vez que Michael tuvo sus propios hijos, empezó a entender a Joseph”.

Añadió: “Fue cuando tuvo a sus propios hijos y se dio cuenta de que no había nada que no haría por ellos. No había obstáculos que no superaría si significaba protegerlos. Y cuando entendió eso de sí mismo, fue cuando realmente llegó a comprender a su papá”.