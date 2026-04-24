La relación entre Michael Jackson y su papá, Joseph Jackson , estuvo marcada por contrastes desde sus inicios, pero con el tiempo evolucionó hacia un proceso de entendimiento y perdón.
Michael Jackson perdonó a su padre antes de morir pese a una infancia marcada por el dolor
Michael Jackson perdonó a su padre antes de morir pese a una infancia marcada por el dolor
Michael Jackson tuvo una infancia poco convencional. Se integró a los Jackson 5 a los 5 años y, bajo la estricta dirección de su papá y manager, el grupo alcanzó un gran éxito. Sin embargo, años después, el propio artista declaró que vivió episodios de abuso físico y emocional, señalando que su papá los obligaba a ensayar con un cinturón en la mano.
Antes de su muerte en 2009 a los 50 años, el cantante logró reconciliarse con su papá, quien falleció en 2018. Así lo contó J. Randy Taraborrelli, autor de una biografía sobre el artista: “Es muy fácil pintar a Joseph Jackson como un villano porque da mucho material para hacerlo. Pero, aunque fue un papá con fallas y Michael sentía firmemente que hizo muchas cosas mal, lo hizo por las razones correctas”.
También explicó que la percepción de Michael cambió con el tiempo: “A medida que creció, Joseph fue una persona muy, muy diferente. Michael me dijo: ‘Lo perdono totalmente, totalmente’”.
Un factor importante en ese proceso fue que el propio Michael se convirtió en papá de sus hijos Prince, Paris y Bigi. Según Taraborrelli: “No fue fácil llegar a ese perdón, pero una vez que Michael tuvo sus propios hijos, empezó a entender a Joseph”.
Añadió: “Fue cuando tuvo a sus propios hijos y se dio cuenta de que no había nada que no haría por ellos. No había obstáculos que no superaría si significaba protegerlos. Y cuando entendió eso de sí mismo, fue cuando realmente llegó a comprender a su papá”.
El autor también señaló que Joseph tenía un fuerte compromiso con sus hijos: “Joe amaba a todos sus hijos y amaba a los Jackson 5. Una gran parte de la razón de crear el grupo fue mantenerlos alejados de la calle. Y resultó que además eran buenos”.
El propio Michael habló de este tema en el documental Living with Michael Jackson (2003), donde afirmó: “Lo perdono totalmente”, aunque reconoció el impacto que su infancia tuvo en su forma de ser papá.
“Hasta el día de hoy no levantaría una mano contra mis hijos. No quiero que ellos se sientan así conmigo”, dijo. También recordó: “No nos permitía llamarlo ‘papá’, y yo quería llamarlo así. Él decía: ‘No soy papá, soy Joseph para ustedes’”.
La relación entre ambos también se aborda en la película biográfica Michael, que sigue la vida del artista desde sus inicios en Gary, Indiana, hasta su etapa como solista y giras internacionales.
La historia retratada en la película concluye antes de las acusaciones de abuso sexual que enfrentó en 1993, las cuales se resolvieron mediante un acuerdo con la familia del denunciante. Posteriormente, fue acusado nuevamente, pero siempre sostuvo su inocencia y fue absuelto en 2005.