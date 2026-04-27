Paris Jackson critica la biopic sobre Michael Jackson: “Está llena de mentiras”

Paris Jackson cuestiona la versión “idealizada” de 'Michael'

La modelo y cantante ha sido especialmente dura con la cinta, asegurando que contiene “muchas inexactitudes y muchas mentiras”, además de señalar que sus comentarios sobre versiones tempranas del guion fueron ignorados. También dejó claro que no estuvo involucrada en el proyecto.

"La historia está controlada, hay muchas inexactitudes y muchas mentiras directamente", aseguró.

El biopic de Michael Jackson generó divisiones incluso en la misma familia. (Getty Images)

Sus palabras no solo reactivaron la conversación sobre la película; también abrieron una discusión más profunda sobre quién tiene derecho a contar la historia de una figura tan compleja como Michael Jackson.

Aunque la película, protagonizad por su primo Jaafar Jackson, ha sido impulsada por el patrimonio del cantante y respaldado por miembros de la familia, Paris ha tomado distancia desde hace tiempo.

Su principal crítica apunta a que la cinta presenta una visión demasiado controlada del artista, una versión, según sugirió, más cercana al mito que a la persona real.

Eso no va conmigo. No me gusta la deshonestidad. Hablé, pero no fui escuchada". Pese a todo, supo que Michael seguiría adelante, con o sin su participación y consentimiento: "Pensé: ya está, a ustedes les va a gustar la película. Vayan a verla, disfrútenla, hagan lo que quieran, pero déjenme fuera", aseguró la modelo.