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Espectáculos

Paris Jackson critica la biopic sobre Michael Jackson: “Está llena de mentiras”

Paris Jackson cuestionó públicamente la biopic 'Michael', acusándola de contener mentiras e inexactitudes, en una crítica que reabre el debate sobre cómo se retrata el legado del Rey del Pop.
lun 27 abril 2026 10:38 AM
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Paris Jackson critica la biopic sobre su papá. (Getty Images)
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La modelo y cantante ha sido especialmente dura con la cinta, asegurando que contiene “muchas inexactitudes y muchas mentiras”, además de señalar que sus comentarios sobre versiones tempranas del guion fueron ignorados. También dejó claro que no estuvo involucrada en el proyecto.

"La historia está controlada, hay muchas inexactitudes y muchas mentiras directamente", aseguró.

Michael-Jackson
El biopic de Michael Jackson generó divisiones incluso en la misma familia. (Getty Images)

Sus palabras no solo reactivaron la conversación sobre la película; también abrieron una discusión más profunda sobre quién tiene derecho a contar la historia de una figura tan compleja como Michael Jackson.

Aunque la película, protagonizad por su primo Jaafar Jackson, ha sido impulsada por el patrimonio del cantante y respaldado por miembros de la familia, Paris ha tomado distancia desde hace tiempo.

Su principal crítica apunta a que la cinta presenta una visión demasiado controlada del artista, una versión, según sugirió, más cercana al mito que a la persona real.

Eso no va conmigo. No me gusta la deshonestidad. Hablé, pero no fui escuchada". Pese a todo, supo que Michael seguiría adelante, con o sin su participación y consentimiento: "Pensé: ya está, a ustedes les va a gustar la película. Vayan a verla, disfrútenla, hagan lo que quieran, pero déjenme fuera", aseguró la modelo.

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La biopic divide, pero también revive el debate sobre Michael Jackson

La postura de Paris Jackson no es menor. Sobre todo porque llega en medio de críticas que acusan al biopic de suavizar zonas controvertidas de la vida del cantante, incluyendo temas que el filme decidió dejar fuera.

Y ahí está el núcleo de la polémica: no se trata solo de una hija criticando una película sobre su padre, sino de una disputa sobre memoria, narrativa y legado.

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La llamada 'segunda familia' de Michael Jackson demanda al cantante por abuso sexual (Pool/Getty Images)

La controversia llega en un momento paradójico: Michael ha tenido un arranque comercial histórico, con cifras récord para un biopic musical.

Pero el éxito de taquilla no ha apagado los cuestionamientos. De hecho, las declaraciones de Paris parecen haber dado nueva fuerza a una discusión que ya venía creciendo: ¿puede una película celebrar al ícono sin confrontar sus sombras? En ese sentido, su crítica resuena más allá del ámbito familiar.

Porque si algo ha dejado claro Paris Jackson es que proteger el legado de su padre, para ella, no significa idealizarlo.

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Paris Jackson Michael Jackson

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abril 2026

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