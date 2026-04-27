No todos en la familia Jackson están celebrando el éxito de Michael. Mientras la biopic sobre Michael Jackson arrasa en taquilla y divide a la crítica, una de las voces más cercanas al artista ha vuelto a cuestionarlo: su hija, Paris Jackson.
Paris Jackson critica la biopic sobre Michael Jackson: “Está llena de mentiras”
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La modelo y cantante ha sido especialmente dura con la cinta, asegurando que contiene “muchas inexactitudes y muchas mentiras”, además de señalar que sus comentarios sobre versiones tempranas del guion fueron ignorados. También dejó claro que no estuvo involucrada en el proyecto.
"La historia está controlada, hay muchas inexactitudes y muchas mentiras directamente", aseguró.
Sus palabras no solo reactivaron la conversación sobre la película; también abrieron una discusión más profunda sobre quién tiene derecho a contar la historia de una figura tan compleja como Michael Jackson.
Aunque la película, protagonizad por su primo Jaafar Jackson, ha sido impulsada por el patrimonio del cantante y respaldado por miembros de la familia, Paris ha tomado distancia desde hace tiempo.
Su principal crítica apunta a que la cinta presenta una visión demasiado controlada del artista, una versión, según sugirió, más cercana al mito que a la persona real.
Eso no va conmigo. No me gusta la deshonestidad. Hablé, pero no fui escuchada". Pese a todo, supo que Michael seguiría adelante, con o sin su participación y consentimiento: "Pensé: ya está, a ustedes les va a gustar la película. Vayan a verla, disfrútenla, hagan lo que quieran, pero déjenme fuera", aseguró la modelo.
La biopic divide, pero también revive el debate sobre Michael Jackson
La postura de Paris Jackson no es menor. Sobre todo porque llega en medio de críticas que acusan al biopic de suavizar zonas controvertidas de la vida del cantante, incluyendo temas que el filme decidió dejar fuera.
Y ahí está el núcleo de la polémica: no se trata solo de una hija criticando una película sobre su padre, sino de una disputa sobre memoria, narrativa y legado.
La controversia llega en un momento paradójico: Michael ha tenido un arranque comercial histórico, con cifras récord para un biopic musical.
Pero el éxito de taquilla no ha apagado los cuestionamientos. De hecho, las declaraciones de Paris parecen haber dado nueva fuerza a una discusión que ya venía creciendo: ¿puede una película celebrar al ícono sin confrontar sus sombras? En ese sentido, su crítica resuena más allá del ámbito familiar.
Porque si algo ha dejado claro Paris Jackson es que proteger el legado de su padre, para ella, no significa idealizarlo.