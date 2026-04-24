Joe Jackson , fallecido en 2018 por cáncer de páncreas, fue una figura central en la historia de la familia Jackson. Reconocido por impulsar la carrera de sus hijos, también fue señalado por varios de ellos por conductas abusivas durante su infancia.
La compleja relación de Michael Jackson y su papá, entre el éxito y la controversia
Orígenes y vida familiar
Joseph "Joe" Jackson nació el 26 de julio de 1928 en Arkansas y fue el mayor de cinco hijos. Tras la separación de sus papás cuando tenía 12 años, se mudó a Indiana, donde más tarde desarrolló una breve carrera como boxeador profesional.
En 1949, se casó con Katherine Jackson , con quien tuvo 10 hijos: Rebbie, Jackie, Tito, Jermaine, La Toya, Marlon, Brandon, Michael, Randy y Janet. Brandon, gemelo de Marlon, falleció poco después de nacer. Además, tuvo otra hija, Joh’Vonnie Jackson, fruto de una relación extramarital.
Katherine recordó sobre su esposo: “Simplemente sentí que iba a ser mi marido. La primera vez que lo vi, me enamoré de él”.
Su papel en la carrera de los Jackson
Joe identificó pronto el talento musical de sus hijos y formó el grupo que más tarde se convertiría en The Jackson 5. Bajo su dirección, la banda ganó notoriedad en concursos locales hasta alcanzar fama internacional.
También gestionó las carreras en solitario de varios de sus hijos, incluido Michael Jackson, aunque este último decidió prescindir de él como mánager en 1979.
Su trabajo en la industria le valió reconocimientos como su inclusión en el R&B Hall of Fame en 2014.
Acusaciones de abuso y testimonios
A partir de los años noventa, varios hijos de Joe comenzaron a hablar públicamente sobre presuntos abusos físicos y verbales durante su infancia.
Michael Jackson relató: “Me pegaba demasiado”. También afirmó: “Era más que un cinturón — cables, lo que tuviera a la mano… te lanzaba contra la pared tan fuerte como podía… cuando me alcanzaba, era malo, muy malo”.
En otra ocasión, cuestionó: “¿Por qué? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la paternidad?”.
Janet Jackson recordó un episodio aislado: “Era muy pequeña, menor de 8 años… no recuerdo qué hice… mi padre nunca me volvió a tocar después de esa vez”.
La Toya Jackson llegó a acusarlo de abuso sexual en sus memorias de 1991, aunque posteriormente se retractó, afirmando que fue influenciada por su entonces esposo.
Joe Jackson defendió su forma de crianza en 2013: “Tuve que ser así porque en esos tiempos era difícil… tenía que asegurarme de que no se metieran en problemas… Estoy contento de haber sido duro porque mira lo que logré”.
Una relación compleja con Michael Jackson
A pesar de las acusaciones, Michael también reconoció aspectos positivos de su padre. En 2001 declaró: “Dios bendiga a mi papá porque hizo cosas maravillosas… era brillante. Era un genio”.
Sin embargo, Joe no fue incluido en el testamento de Michael, firmado en 2002, donde el artista dejó su patrimonio a sus hijos y a su madre.
Últimos años y fallecimiento
En sus últimos años, Joe Jackson enfrentó varios problemas de salud, incluidos derrames cerebrales y arritmias. Finalmente fue diagnosticado con cáncer de páncreas terminal.
Falleció el 27 de junio de 2018 a los 89 años. Tras su muerte, la familia Jackson expresó: “Queremos agradecer el apoyo… lamentamos la pérdida de nuestro papá y celebramos la vida de un hombre que sacrificó tanto para darnos la vida y el éxito que tenemos hoy. Gracias por respetar nuestra privacidad en este momento”.