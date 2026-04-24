La compleja relación de Michael Jackson y su papá, entre el éxito y la controversia

Orígenes y vida familiar

Joseph "Joe" Jackson nació el 26 de julio de 1928 en Arkansas y fue el mayor de cinco hijos. Tras la separación de sus papás cuando tenía 12 años, se mudó a Indiana, donde más tarde desarrolló una breve carrera como boxeador profesional.

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En 1949, se casó con Katherine Jackson , con quien tuvo 10 hijos: Rebbie, Jackie, Tito, Jermaine, La Toya, Marlon, Brandon, Michael, Randy y Janet. Brandon, gemelo de Marlon, falleció poco después de nacer. Además, tuvo otra hija, Joh’Vonnie Jackson, fruto de una relación extramarital.

Katherine recordó sobre su esposo: “Simplemente sentí que iba a ser mi marido. La primera vez que lo vi, me enamoré de él”.

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Su papel en la carrera de los Jackson

Joe identificó pronto el talento musical de sus hijos y formó el grupo que más tarde se convertiría en The Jackson 5. Bajo su dirección, la banda ganó notoriedad en concursos locales hasta alcanzar fama internacional.

También gestionó las carreras en solitario de varios de sus hijos, incluido Michael Jackson, aunque este último decidió prescindir de él como mánager en 1979.

Su trabajo en la industria le valió reconocimientos como su inclusión en el R&B Hall of Fame en 2014.