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Espectáculos

La compleja relación de Michael Jackson y su papá, entre el éxito y la controversia

Joe Jackson, papá de Michael Jackson, fue clave en el éxito de los Jackson 5, pero su relación con sus hijos estuvo marcada por acusaciones de abuso y una dinámica familiar compleja.
vie 24 abril 2026 01:11 PM
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La relación padre de hijo de Joe y Michael Jackson fue compleja. (Getty Images)

Joe Jackson , fallecido en 2018 por cáncer de páncreas, fue una figura central en la historia de la familia Jackson. Reconocido por impulsar la carrera de sus hijos, también fue señalado por varios de ellos por conductas abusivas durante su infancia.

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Orígenes y vida familiar

Joseph "Joe" Jackson nació el 26 de julio de 1928 en Arkansas y fue el mayor de cinco hijos. Tras la separación de sus papás cuando tenía 12 años, se mudó a Indiana, donde más tarde desarrolló una breve carrera como boxeador profesional.

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Getty Images (Carlo Allegri/Getty Images)

En 1949, se casó con Katherine Jackson , con quien tuvo 10 hijos: Rebbie, Jackie, Tito, Jermaine, La Toya, Marlon, Brandon, Michael, Randy y Janet. Brandon, gemelo de Marlon, falleció poco después de nacer. Además, tuvo otra hija, Joh’Vonnie Jackson, fruto de una relación extramarital.

Katherine recordó sobre su esposo: “Simplemente sentí que iba a ser mi marido. La primera vez que lo vi, me enamoré de él”.

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Getty Images (Michael Buckner/Getty Images)

Su papel en la carrera de los Jackson

Joe identificó pronto el talento musical de sus hijos y formó el grupo que más tarde se convertiría en The Jackson 5. Bajo su dirección, la banda ganó notoriedad en concursos locales hasta alcanzar fama internacional.

También gestionó las carreras en solitario de varios de sus hijos, incluido Michael Jackson, aunque este último decidió prescindir de él como mánager en 1979.

Su trabajo en la industria le valió reconocimientos como su inclusión en el R&B Hall of Fame en 2014.

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Getty Images (Isaac Brekken/Getty Images)

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Acusaciones de abuso y testimonios

A partir de los años noventa, varios hijos de Joe comenzaron a hablar públicamente sobre presuntos abusos físicos y verbales durante su infancia.

Michael Jackson relató: “Me pegaba demasiado”. También afirmó: “Era más que un cinturón — cables, lo que tuviera a la mano… te lanzaba contra la pared tan fuerte como podía… cuando me alcanzaba, era malo, muy malo”.

En otra ocasión, cuestionó: “¿Por qué? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la paternidad?”.

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Getty Images (Ian Gavan/Getty Images)

Janet Jackson recordó un episodio aislado: “Era muy pequeña, menor de 8 años… no recuerdo qué hice… mi padre nunca me volvió a tocar después de esa vez”.

La Toya Jackson llegó a acusarlo de abuso sexual en sus memorias de 1991, aunque posteriormente se retractó, afirmando que fue influenciada por su entonces esposo.

Joe Jackson defendió su forma de crianza en 2013: “Tuve que ser así porque en esos tiempos era difícil… tenía que asegurarme de que no se metieran en problemas… Estoy contento de haber sido duro porque mira lo que logré”.

Joe-Jackson
Getty Images (Ian Gavan/Getty Images)

Una relación compleja con Michael Jackson

A pesar de las acusaciones, Michael también reconoció aspectos positivos de su padre. En 2001 declaró: “Dios bendiga a mi papá porque hizo cosas maravillosas… era brillante. Era un genio”.

Sin embargo, Joe no fue incluido en el testamento de Michael, firmado en 2002, donde el artista dejó su patrimonio a sus hijos y a su madre.

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Getty Images (Pool/Getty Images)

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Últimos años y fallecimiento

En sus últimos años, Joe Jackson enfrentó varios problemas de salud, incluidos derrames cerebrales y arritmias. Finalmente fue diagnosticado con cáncer de páncreas terminal.

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Getty Images (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Falleció el 27 de junio de 2018 a los 89 años. Tras su muerte, la familia Jackson expresó: “Queremos agradecer el apoyo… lamentamos la pérdida de nuestro papá y celebramos la vida de un hombre que sacrificó tanto para darnos la vida y el éxito que tenemos hoy. Gracias por respetar nuestra privacidad en este momento”.

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Joe Jackson Janet Jackson Michael Jackson

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