'Segunda familia' de Michael Jackson demanda al Rey del Pop por abuso sexual en pleno estreno de su película biográfica

¿Cuál fue la relación de Michael Jackson y los hermanos Cascio?

La relación comenzó en la década de 1980 cuando Michael Jackson conoció a Dominic Cascio padre, quien era gerente de un hotel de lujo en Manhattan donde el cantante se hospedaba frecuentemente.

Con el tiempo, la familia se convirtió en su “segunda familia”. Viajaban con él, pasaban semanas en Neverland Ranch y lo defendieron públicamente durante años.

En diciembre de 2010, aparecieron en el programa de Oprah Winfrey para defender al cantante. Frank Cascio escribió el libro My Friend Michael (2011) en el que lo describe como un hombre increíble. Durante el juicio penal de 2005 por abuso a Gavin Arvizo, la familia también lo apoyó.

La llamada 'segunda familia' de Michael Jackson demanda al cantante por abuso sexual (Pool/Getty Images)

Según lo publicado por el New York Times el 24 de abril de 2026, los Cascio se acercaron a la familia de Michael Jackson después del estreno del documental Leaving Neverland de HBO en marzo de 2019. Aseguran que el documental los ayudó a “desprogramarse”y presentaron acusaciones privadas contra el legado del artista.

En 2020 llegaron a un acuerdo confidencial por el cual la familia recibiría alrededor de 16 millones de dólares a lo largo de cinco años (aproximadamente 690 mil dólares anuales por cada hermano demandante).

El acuerdo fue estructurado como un “contrato de consultoría confidencial”. Michael Jackson no intervino en este proceso: falleció en junio de 2009 y todo fue manejado por su patrimonio.