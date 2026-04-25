En pleno estreno de la ya de por sí polémica biopic Michael, sobre la vida del Rey del Pop, un nuevo escándalo sacude su leyenda y altera la vida de sus herederos. Este viernes se dio a conocer una nueva demanda por presunto abuso sexual por parte de Michael Jackson contra integrantes de una misma familia.
'Segunda familia' de Michael Jackson demanda al Rey del Pop por abuso sexual en pleno estreno de su película biográfica
Los hermanos Cascio, la ‘segunda familia’ de Michael Jackson, alega abuso sexual
El New York Times publicó una entrevista explosiva con los hermanos Cascio en la que, por primera vez públicamente, cuatro de ellos acusan al Rey del Pop de haberlos abusado sexualmente durante más de una década.
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La familia, conocida durante 25 años como la “segunda familia” de Michael Jackson, presentó una demanda federal el 27 de febrero de 2026 contra el patrimonio de Jackson.
Dominic Cascio y Connie Cascio, junto con sus cinco hijos, formaban parte del círculo más cercano del cantante. Cuatro de los hijos —Edward (Eddie), Dominic, Marie-Nicole Porte y Aldo Cascio— son los demandantes principales. El quinto hermano, Frank Cascio, no aparece como demandante en la demanda de abuso, aunque está involucrado en disputas relacionadas.
¿Cuál fue la relación de Michael Jackson y los hermanos Cascio?
La relación comenzó en la década de 1980 cuando Michael Jackson conoció a Dominic Cascio padre, quien era gerente de un hotel de lujo en Manhattan donde el cantante se hospedaba frecuentemente.
Con el tiempo, la familia se convirtió en su “segunda familia”. Viajaban con él, pasaban semanas en Neverland Ranch y lo defendieron públicamente durante años.
En diciembre de 2010, aparecieron en el programa de Oprah Winfrey para defender al cantante. Frank Cascio escribió el libro My Friend Michael (2011) en el que lo describe como un hombre increíble. Durante el juicio penal de 2005 por abuso a Gavin Arvizo, la familia también lo apoyó.
Según lo publicado por el New York Times el 24 de abril de 2026, los Cascio se acercaron a la familia de Michael Jackson después del estreno del documental Leaving Neverland de HBO en marzo de 2019. Aseguran que el documental los ayudó a “desprogramarse”y presentaron acusaciones privadas contra el legado del artista.
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En 2020 llegaron a un acuerdo confidencial por el cual la familia recibiría alrededor de 16 millones de dólares a lo largo de cinco años (aproximadamente 690 mil dólares anuales por cada hermano demandante).
El acuerdo fue estructurado como un “contrato de consultoría confidencial”. Michael Jackson no intervino en este proceso: falleció en junio de 2009 y todo fue manejado por su patrimonio.
Los Cascio buscan extorsionar al patrimonio de Michael Jackson, aseguran abogados
Los pagos se interrumpieron en 2025. La familia argumenta que la cantidad era “totalmente inadecuada” en comparación con otros acuerdos (como los 25 millones pagados en 1994 a otra familia). Buscaron más compensación. Las negociaciones fracasaron.
La representación de Michael Jackson por su parte, acusa a la familia de extorsión. Según documentos judiciales, Frank Cascio habría exigido hasta 213 millones de dólares adicionales y amenazó con hacer públicas las acusaciones si no pagaban.
El 27 de febrero de 2026 los cuatro hermanos presentaron demanda federal en California acusando a Michael Jackson de grooming, de drogarlos, violaciones y abusos sexuales repetidos desde que tenían entre 7 y 8 años.
Los supuestos abusos ocurrieron en Neverland Ranch, en su casa de Nueva Jersey, durante viajes y paradas de las giras Dangerous y HIStory. La demanda también señala a empresas y asociados del patrimonio por permitir y encubrir los abusos. Piden más de 200 millones de dólares en daños.
El patrimonio de Michael Jackson ha calificado la demanda como un “desesperado intento para obtener dinero”. En marzo de 2026 (específicamente el 4 de marzo según fallo de la Corte Superior de Los Ángeles), un juez ordenó que parte de las disputas contractuales (incluyendo la reclamación de Frank Cascio) pasen a arbitraje privado. Sin embargo, la demanda federal de abuso sigue activa. No existe resolución final ni juicio público aún.
El caso cobra mayor relevancia porque el estreno en cines la película biográfica Michael, sobre la vida del Rey del Pop y protagonizada por su sobrino, Jaafar Jackson.
Con información de Agencia México