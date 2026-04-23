A solo un día del estreno mundial en cines de Michael, la biopic sobre Michael Jackson , su hija Paris Jackson ha dejado clara su postura definitiva: no forma parte del proyecto y solo desea que se cuente la historia de su padre con “amor y luz”. La cantante y modelo, de 28 años, reveló que leyó un primer borrador del guión en 2025, dio notas sobre partes “deshonestas” que no fueron tomadas en cuenta y decidió alejarse por completo.
Paris Jackson se deslinda de la biopic de Michael Jackson: 'Está llena de mentiras descaradas'
Paris Jackson se deslinda de la biopic de Michael Jackson
Todo comenzó en septiembre de 2025. El actor Colman Domingo, quien interpreta a Joseph “Joe” Jackson, papá de Michael, declaró en una entrevista con People que Paris y su hermano Prince “estaban muy a favor de nuestra película” y que ella había sido “muy amable y cálida” y “útil”.
Algo que Paris Jackson respondió de inmediato en sus Stories de Instagram en 2025: “No le digan a la gente que fui ‘útil’ en el set de una película en la que tuve 0% de participación, eso es muy raro. Leí uno de los primeros borradores del guión y di mis notas sobre lo que era deshonesto, no me parecía correcto y cuando no lo cambiaron, seguí con mi vida. No son mis monos, no es mi circo. Que Dios los bendiga y les dé velocidad".
En esa misma publicación y en declaraciones posteriores, Paris dijo que el guión está lleno de “mentiras descaradas”, fue "endulzado” y presenta una “fantasía de Hollywood” que “pandea a una sección muy específica de los fans de mi papá que aún viven en la fantasía… No es real, pero te lo venden como real”. En un video que compartió en redes sociales a principios de abril de 2026, agregó: “Prefiero la honestidad por encima de las ventas y la ganancia monetaria”.
Meses después, Colman Domingo contactó directamente a Paris para aclarar el malentendido. En una entrevista con Entertainment Tonight durante la fiesta Vanity Fair Vanities: A Night for Young Hollywood en Los Ángeles, Paris detalló: “Realmente aprecié el sentimiento porque, ya sabes, hay muchas malas interpretaciones y las cosas se distorsionan… Le mandé una nota de voz diciéndole que lo apreciaba como artista y deseándole éxito, alegría y felicidad a él y a mi primo".
Cuando ET le preguntó qué historia le gustaría que se contará de Michael Jackson, fue breve y contundente: “Amor y luz”.
Biopic de Michael Jackson revive su legado en medio de tensiones familiares
La película, dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan, es un retrato cinematográfico de la vida y legado de Michael Jackson . Cubre desde la formación de The Jackson 5 en 1966 bajo el estricto padre Joseph, su explosión con Motown, hasta su carrera solista con Off the Wall (1979), Thriller (1982) y la gira Bad (1987-1988).
Muestra ensayos agotadores, tensiones familiares, rinoplastia, éxitos icónicos y el incidente de Pepsi que le causó quemaduras, pero termina antes de las acusaciones de abuso de 1993 (por cláusulas legales del acuerdo con Jordan Chandler), tiene una duración de 127 minutos y un presupuesto entre 165 y 200 millones de dólares.
Producida por Graham King (GK Films), junto con los co-ejecutores del patrimonio de Michael Jackson, John Branca y John McClain (Optimum Productions), y con Lionsgate como distribuidora principal en Estados Unidos. Jaafar Jackson, primo de Paris y sobrino de Michael, interpreta al Rey del Pop en su debut actoral. Prince Jackson, hermano de Paris, fungió como productor ejecutivo. Colman Domingo es Joe Jackson y Nia Long es Katherine Jackson.
Paris ha mantenido distancia pública del proyecto y no asistió al estreno mundial en Berlín el 10 de abril de 2026 mientras gran parte de la familia Jackson sí estuvo presente. Su crítica se enmarca en una disputa legal más amplia con los ejecutores del patrimonio, a quienes ha acusado de mala administración financiera y de usar fondos del estate. valorado en miles de millones, en producciones riesgosas como esta.
A pesar de todo, Paris ha expresado respeto por Colman Domingo y por el trabajo de su primo Jaafar. No hay ruptura total con la familia, pero sí un claro distanciamiento de la narrativa oficial del biopic controlada por el estate.