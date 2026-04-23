Paris Jackson se deslinda de la biopic de Michael Jackson: 'Está llena de mentiras descaradas'

Paris Jackson se deslinda de la biopic de Michael Jackson

Todo comenzó en septiembre de 2025. El actor Colman Domingo, quien interpreta a Joseph “Joe” Jackson, papá de Michael, declaró en una entrevista con People que Paris y su hermano Prince “estaban muy a favor de nuestra película” y que ella había sido “muy amable y cálida” y “útil”.

Paris Jackson no estuvo de acuerdo con el trato propuesto respecto a la herencia de su padre. (Getty Images)

Algo que Paris Jackson respondió de inmediato en sus Stories de Instagram en 2025: “No le digan a la gente que fui ‘útil’ en el set de una película en la que tuve 0% de participación, eso es muy raro. Leí uno de los primeros borradores del guión y di mis notas sobre lo que era deshonesto, no me parecía correcto y cuando no lo cambiaron, seguí con mi vida. No son mis monos, no es mi circo. Que Dios los bendiga y les dé velocidad".

En esa misma publicación y en declaraciones posteriores, Paris dijo que el guión está lleno de “mentiras descaradas”, fue "endulzado” y presenta una “fantasía de Hollywood” que “pandea a una sección muy específica de los fans de mi papá que aún viven en la fantasía… No es real, pero te lo venden como real”. En un video que compartió en redes sociales a principios de abril de 2026, agregó: “Prefiero la honestidad por encima de las ventas y la ganancia monetaria”.

El biopic de Michael Jackson generó divisiones incluso en la misma familia. (Getty Images)

Meses después, Colman Domingo contactó directamente a Paris para aclarar el malentendido. En una entrevista con Entertainment Tonight durante la fiesta Vanity Fair Vanities: A Night for Young Hollywood en Los Ángeles, Paris detalló: “Realmente aprecié el sentimiento porque, ya sabes, hay muchas malas interpretaciones y las cosas se distorsionan… Le mandé una nota de voz diciéndole que lo apreciaba como artista y deseándole éxito, alegría y felicidad a él y a mi primo".

Cuando ET le preguntó qué historia le gustaría que se contará de Michael Jackson, fue breve y contundente: “Amor y luz”.