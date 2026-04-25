Helena Bonham Carter deja la cuarta temporada de 'The White Lotus' a días de empezar el rodaje

Mike White reescribirá el personaje de Helena Bonham Carter para una nueva actriz

Tras el inicio del rodaje de la cuarta temporada de The White Lotus, HBO confirmó que el papel diseñado originalmente para Helena Bonham Carter será reestructurado y asignado a una nueva actriz en las próximas semanas.

Según publicó Variety, una vez en el set se hizo evidente que el personaje no se alineaba con la visión creativa de la serie, lo que motivó a Mike White a ajustar el guión con la producción ya en marcha, tal como confirmó la cuenta oficial de The White Lotus en Instagram.

A pesar de que su salida ocurre en una etapa temprana, la noticia ha generado un gran impacto, ya que la actriz era una de las figuras más esperadas de esta entrega.

La serie es reconocida por reunir elencos de alto perfil en entornos de lujo y tensión social, y la incorporación de Helena Bonham Carter, quien es internacionalmente conocida por las películas de su ex esposo Tim Burton, había despertado altas expectativas. Hasta el momento, la actriz británic no ha emitido declaraciones públicas sobre su salida.

Conocida por su indiscutible talento tanto como por sus locuras dentro y fuera de la alfombra roja, esta actriz inglesa no deja de sorprendernos. (AP)

HBO ha dejado claro que esta decisión no cierra las puertas a futuras colaboraciones. Tanto la cadena como el equipo creativo expresaron su admiración por el talento de la actriz y señalaron que esperan trabajar con ella en otros proyectos más adelante.