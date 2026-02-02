Las 10 series de HBO Max más esperadas en 2026

The Pitt – Temporada 2

Una de las series más comentadas es The Pitt, que marca el regreso de Noah Wyle a las series médicas después de ER, donde se convirtió en un referente del género y además, la serie ya ganó el Golden Globe a Mejor Serie, donde Whyle participa tanto como protagonista como productor, lo que la convierte en una de las apuestas más fuertes del año.

Fecha de estreno: 8 de enero de 2026.

El caballero de los Siete Reinos

Este nuevo spin-off de Game of Thrones se basa en los libros de George R. R. Martin y apuesta por un tono más ligero y aventurero. La historia sigue a Ser Duncan y a su joven escudero Egg, recorriendo Poniente un siglo antes de los eventos de la serie original. Es una forma más cercana y humana de volver a ese universo.

Fecha de estreno: 19 de enero de 2026.

Rooster

Steve Carell protagoniza esta serie interpretando a un escritor que atraviesa una crisis personal mientras intenta recomponer su relación con su hija dentro de un entorno universitario. La historia se enfoca en los vínculos familiares, los cambios de etapa y el choque entre generaciones, usando el humor más como herramienta para hablar de temas emocionales que como simple comedia.

Al estar producida por Bill Lawrence (creador de Scrubs y Ted Lasso), la serie apunta a ese tipo de relatos donde te ríes, pero también conectas con los personajes y sus conflictos.

Fecha de estreno: marzo de 2026.

Euphoria – Temporada 3

El regreso de Euphoria es uno de los más relevantes de 2026 porque la serie no solo fue un éxito, sino que se convirtió en un referente del drama juvenil en televisión, marcando a toda una generación por su forma de hablar sobre adicciones, salud mental, identidad y relaciones.

El final de la segunda temporada dejó a varios personajes en situaciones de mucha incertidumbre, especialmente a Rue, lo que hizo que la espera por esta tercera entrega se volviera aún más significativa. Sam Levinson ha adelantado que la historia dará un salto temporal, mostrando a los personajes fuera del contexto escolar y enfrentándose a las consecuencias reales de todo lo que vivieron.

Fecha de estreno: abril de 2026.

La casa del dragón – Temporada 3

La historia de los Targaryen entra en su etapa más oscura porque el conflicto deja de ser sólo político y se convierte en una guerra abierta entre miembros de la misma familia. La serie se adentra de lleno en la Danza de los Dragones, una guerra civil donde ya no hay bandos claramente buenos o malos.

Hay traiciones, ejecuciones, venganzas y decisiones que afectan directamente a ciudades enteras y a miles de personas. Además, los dragones dejan de ser sólo símbolos de poder y se transforman en armas de destrucción, lo que eleva el nivel de violencia y tragedia dentro de la historia.

Fecha de estreno: 2026.

Lanterns

La nueva apuesta del universo DC se centra en los Linternas Verdes Hal Jordan y John Stewart. James Gunn confirmó que tendrá un tono tipo True Detective, mezclando misterio con acción superheróica. Es una de las series clave para entender el nuevo rumbo de DC.

Fecha de estreno: 2026.