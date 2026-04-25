¿Sintió miedo?; la razón por la que Kendall Jenner se negaba a tener un romance con Jacob Elordi

Kendall Jenner habría preferido ir con calma con Jacob Elordi

De acuerdo con Page Six, Kendall Jenner habría tenido dudas al principio sobre la posibilidad de llevar su relación con Jacob Elordi a otro nivel.

La razón, según una fuente citada por el medio, sería que ambos se conocen desde hace años y comparten un círculo social cercano, por lo que la modelo no quería precipitarse ni poner en riesgo una amistad ya establecida.

Kendall Jenner y Jacob Elordi (Getty Images)

Con el paso de los meses, la dinámica entre Kendall y Jacob habría cambiado. Aunque en un inicio la modelo se habría mostrado reservada, poco a poco habría comenzado a abrirse a la posibilidad de explorar algo más con el actor y es que Kendall ha manejado su vida personal en los últimos años con bajo perfil, sin exposiciones innecesarias y evitando convertir sus relaciones en un espectáculo público.

Kendall está soltera después de su fallido romance con Harry Styles. (Getty Images)

Según Elle, ambos han sido vistos en contextos sociales desde hace tiempo.

Jacob Elordi habría asistido al cumpleaños de Kendall Jenner en París en 2022, y también se les habría visto conversando en eventos posteriores, como la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar.