¿Sintió miedo?; la razón por la que Kendall Jenner se negaba a tener un romance con Jacob Elordi

Kendall Jenner y Jacob Elordise han convertido en el centro de atención tras los crecientes rumores que apuntan a un posible romance entre ambos.
Aunque ninguno ha confirmado la relación oficialmente, diversos medios estadounidenses aseguran que la modelo y el actor han pasado bastante tiempo juntos, de forma privada, durante los últimos meses.
Ahora se dice que la modelo tuvo serias razones que la hicieron dudar sobre tener algo más con el actor de Frankenstein.
Publicidad
Kendall Jenner habría preferido ir con calma con Jacob Elordi
De acuerdo con Page Six, Kendall Jenner habría tenido dudas al principio sobre la posibilidad de llevar su relación con Jacob Elordi a otro nivel.
La razón, según una fuente citada por el medio, sería que ambos se conocen desde hace años y comparten un círculo social cercano, por lo que la modelo no quería precipitarse ni poner en riesgo una amistad ya establecida.
Con el paso de los meses, la dinámica entre Kendall y Jacob habría cambiado. Aunque en un inicio la modelo se habría mostrado reservada, poco a poco habría comenzado a abrirse a la posibilidad de explorar algo más con el actor y es que Kendall ha manejado su vida personal en los últimos años con bajo perfil, sin exposiciones innecesarias y evitando convertir sus relaciones en un espectáculo público.
Según Elle, ambos han sido vistos en contextos sociales desde hace tiempo.
Jacob Elordi habría asistido al cumpleaños de Kendall Jenner en París en 2022, y también se les habría visto conversando en eventos posteriores, como la fiesta de Vanity Fairtras los Oscar.
Publicidad
Kylie Jenner habría tenido un papel clave en la relación de Kendall Jenner y Jacob Elordi
Otro de los detalles que más ha llamado la atención es el supuesto papel de Kylie Jenner en esta historia.
De acuerdo con Cosmopolitan, Kylie habría animado a su hermana a darse una oportunidad con Jacob Elordi, al considerar que podían hacer una buena pareja.
La empresaria habría coincidido con el actor durante la temporada de premios, mientras acompañaba a Timothée Chalamet, y eso habría facilitado cierta cercanía con la familia Kardashian Jenner.
Los rumores tomaron más fuerza después de que Kendall y Jacob fueran vistos juntos durante el fin de semana de Coachella 2026.
Varios medios reportaron que ambos se habrían mostrado cercanos en una fiesta posterior al festival, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible relación. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación directa por parte de Kendall Jenner ni de Jacob Elordi.
Ella ha hablado anteriormente sobre priorizar su independencia y vivir una etapa más enfocada en sí misma, mientras que él ha mantenido una vida sentimental discreta tras sus relaciones pasadas que si se volvieron públicas, pero el actor también disfruta de tener cierta privacidad en su vida amorosa.