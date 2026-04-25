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Espectáculos

¿Sintió miedo?; la razón por la que Kendall Jenner se negaba a tener un romance con Jacob Elordi

Es cada vez más evidente que las cosas se ponen serias entre Kendall Jenner y Jacob Elordi, pero la modelo tuvo sus motivos para irse con cuidado antes de aceptar que hubiera algo entre ellos.
sáb 25 abril 2026 12:52 PM
Kendall Jenner y Jacob Elordi
Tras Coachella, comenzaron las especulaciones de una posible relación entre Kendall Jenner y Jacob Elordi. (Getty Images)

Kendall Jenner y Jacob Elordi se han convertido en el centro de atención tras los crecientes rumores que apuntan a un posible romance entre ambos.

Aunque ninguno ha confirmado la relación oficialmente, diversos medios estadounidenses aseguran que la modelo y el actor han pasado bastante tiempo juntos, de forma privada, durante los últimos meses.

Ahora se dice que la modelo tuvo serias razones que la hicieron dudar sobre tener algo más con el actor de Frankenstein.

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Kendall Jenner habría preferido ir con calma con Jacob Elordi

De acuerdo con Page Six, Kendall Jenner habría tenido dudas al principio sobre la posibilidad de llevar su relación con Jacob Elordi a otro nivel.

La razón, según una fuente citada por el medio, sería que ambos se conocen desde hace años y comparten un círculo social cercano, por lo que la modelo no quería precipitarse ni poner en riesgo una amistad ya establecida.

Kendall Jenner y Jacob Elordi
Kendall Jenner y Jacob Elordi (Getty Images)

Con el paso de los meses, la dinámica entre Kendall y Jacob habría cambiado. Aunque en un inicio la modelo se habría mostrado reservada, poco a poco habría comenzado a abrirse a la posibilidad de explorar algo más con el actor y es que Kendall ha manejado su vida personal en los últimos años con bajo perfil, sin exposiciones innecesarias y evitando convertir sus relaciones en un espectáculo público.

Kendall está soltera después de su fallido romance con Harry Styles.
Kendall está soltera después de su fallido romance con Harry Styles. (Getty Images)

Según Elle, ambos han sido vistos en contextos sociales desde hace tiempo.

Jacob Elordi habría asistido al cumpleaños de Kendall Jenner en París en 2022, y también se les habría visto conversando en eventos posteriores, como la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar.

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Kylie Jenner habría tenido un papel clave en la relación de Kendall Jenner y Jacob Elordi

Otro de los detalles que más ha llamado la atención es el supuesto papel de Kylie Jenner en esta historia.

De acuerdo con Cosmopolitan, Kylie habría animado a su hermana a darse una oportunidad con Jacob Elordi , al considerar que podían hacer una buena pareja.

La empresaria habría coincidido con el actor durante la temporada de premios, mientras acompañaba a Timothée Chalamet , y eso habría facilitado cierta cercanía con la familia Kardashian Jenner.

Kendall-Kylie-Jenner
Kendall y Kylie Jenner (GettyImages)

Los rumores tomaron más fuerza después de que Kendall y Jacob fueran vistos juntos durante el fin de semana de Coachella 2026.

Varios medios reportaron que ambos se habrían mostrado cercanos en una fiesta posterior al festival, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible relación. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación directa por parte de Kendall Jenner ni de Jacob Elordi.

Ella ha hablado anteriormente sobre priorizar su independencia y vivir una etapa más enfocada en sí misma, mientras que él ha mantenido una vida sentimental discreta tras sus relaciones pasadas que si se volvieron públicas, pero el actor también disfruta de tener cierta privacidad en su vida amorosa.

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Jacob Elordi Kendall Jenner Kylie Jenner Coachella

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abril 2026

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